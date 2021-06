Προεδρικό Μέγαρο: Εθελοντική αιμοδοσία για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Στην bwin μπορείς να γίνεις κι εσύ King of Europe! Διάλεξε την ομάδα σου και κέρδισε απίθανα έπαθλα*





Στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και υπό την αιγίδα τηςθα φιλοξενηθεί εφέτος η εκδήλωση τουγια τηνΤη Δευτέρα 14 Ιουνίου, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργανώνειμε ιδιαίτερο συμβολισμό, στοντουΜεγάρου (9.00 πμ-17.00μμ). Ο κήπος ανοίγει τις πύλες του μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ενώ είναι συνδεδεμένος στη συλλογική συνείδηση με τη δεξίωση που λαμβάνει χώρα στις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο, σε ανάμνηση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας του 1974, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεξιώνεται την πολιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία της χώρας.Την εκδήλωση- γιορτή της εθελοντικής αιμοδοσίας θα τιμήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. τουκαθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα οργανώσει την αιμοδοσία.Στηνθα συμμετάσχουν«Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τη συστράτευση κάτω από ένα κοινό σκοπό, ανάμεσα στους ανθρώπους της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρικής Φρουράς και στους θεματοφύλακες της ζωής (εθελοντές αιμοδότες), υπηρετώντας τις υψηλές αξίες του εθελοντισμού που αποτελεί δείκτη πολιτισμού» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ τουΤο κεντρικό μήνυμα τουγια τον εορτασμό είναι(«Give blood and keep the world beating»), μήνυμα που εστιάζει στην ενέργεια που δίνουν οι νέοι και υπενθυμίζει πως οιαιμοδότες κρατούν τον κόσμο ζωντανό και τις καρδιές να χτυπούν. Ακολουθώντας το μήνυμα του ΠΟΥ, τοπροβάλλει την συστηματική ανάγκη για αίμα και προωθεί την κάλυψη των αναγκών της Ελλάδας σε αίμα από 100% εθελοντική αιμοδοσία.Τη φετινή χρονιά λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας τουδεν επιτρέπονται ιδιαίτερες εορταστικές εκδηλώσεις, επισημαίνει η διοίκηση του ΕΚΕΑ. Προσθέτοντας όμως, ότι «περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους τους εθελοντές αιμοδότες που με την πράξη τους στις δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, έδειξαν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, την ευαισθησία τους και την ευσυνειδησία τους, στηρίζοντας και τους συνανθρώπους μας που τους είχαν ανάγκη και το σύστημα υγείας».Οιπου έχουν εμβολιαστεί για τημπορούν ναεφόσον αισθάνονται καλά, ενώ στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό εμφάνισαν τυχόν αντιδράσεις, μπορούν να προσφέρουν