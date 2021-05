ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Παρασκευή 21 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του(ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 09:30 - 15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 - 15:008. Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημαρχείου, 09:30 -15:009. Δ. Αναργύρων, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61 - Δημαρχείο, 09:30 -15:0010. Δ. Πεντέλης, Πλατεία Νέας Πεντέλης, 09:30 -15:0011. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0012. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0013. Δ. Ωραιοκάστρου, περιοχή παλαιοκάστρου, στην Παύλου Μελά με Μακεδονίας, 10:00 - 15:0014. Drive through στο δήμο Θέρμης, άλσος Αγίου Τρύφωνος , 10:00-15:0015. Δ. Ν. Χαλκηδόνας, κεντρική πλατεία, 'Αγιος Αθανάσιος, 10:00 - 15:0016. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, πλατεία Ευόσμου, 10:00-15:0017. Δ. Παύλου Μελά, μπροστά στα ΚΕΠ Ευκαρπίας, 10:00 - 15:0018. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ, 8:00-20:0019. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεννηματάς, 11:00-17:0020. ΚΑΠΗ Αγρινίου21. Κοινότητα Λεπενούς, Αιτωλοακαρνανία22. Κοινότητα Παναιτωλίου, Αιτωλοακαρνανία23. Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη24. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος25. Πλατεία Μεσολογγίου26. Κοινότητα Μάστρο, Αιτωλοακαρνανία27. Χώρα 'Ανδρου, Πλατεία Γηροκομείου, 11:00-15:0028. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:00-14:0029. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος, 09:00-14:0030. Κ.Υ. Τρίπολης31. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη32. Κοινότητα Θεόκτιστου, Αρκαδία33. Κοινότητα Δρακοβουνίου, Αρκαδία34. Κοινότητα Πράσινου, Αρκαδία35. Κοινότητα Κερπίνης, Αρκαδία36. Κοινότητα Λαγκαδια, Αρκαδία37. Δημαρχείο 'Αρτας, 08:00-14:0038. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας39. Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα40. Πλατεία Συνοικισμού Λιβαδειάς, Βοιωτία41. 'Αγιος Βλάσιος, Βοιωτία42. Αγία 'Αννα Βοιωτίας43. Κυριάκι Βοιωτίας44. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:0045. Ιατρείο ΕΟΔΥ Γρεβενών, Θ. Ζιακα 23, 09:00-15:0046. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:0047. Κοινότητα Αργυρούπολης, Δράμα, 09:0048. Κοινότητα Μαυρολεύκης, Δράμα, 11:3049. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρρος, Δράμα, 08:0050. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0051. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0052. Drive through στη Στρ. Εγνατία - Δημοτικό Parking, 09:00-15:0053. Κ.Υ. Ορεστιάδας54. Πλατεία Διδυμοτείχου55. Γεργολίμανο Λιχάδας, Εύβοια, 09:0056. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 10:00-14:0057. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι58. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:0059. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία, 09:00-14:0060. Καλλίκωμο, Ηλεία61. Πλατεία Νάουσας, 09:30-14:0062. Πλατεία Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας, 09:30-14:0063. Πάρκο «Ελιά», Βέροια, 09:30-14:3064. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο65. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο66. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος67. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα68. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα69. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα70. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα71. Χρυσούπολη, Καβάλα72. Ελευθερούπολη, Καβάλα73. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου74. Ξηρόκαμπος, Λέρος, 09:00-12:0075. Μορφοβούνι, Δ. Πλαστήρα, Καρδίτσα, 08:00-10:0076. Νεοχώρι, Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσα, 10:00-12:0077. Κοινότητα Κερασιάς, Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσα, 12:00-14:0078. Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Δ. Καρδίτσας, 10:00-15:0079. Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, Δ. Καρδίτσας, 10:00-15:0080. Κεντρική Πλατεία Μουζακίου, Δ. Μουζακίου, Καρδίτσα, 10:00-15:0081. Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Δ. Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-15:0082. Λ. Κύκνων, Καστοριά83. 'Αργος Ορεστικό, Καστοριά84. Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα85. 'Αγιος Χαράλαμπος, Κιλκίς86. Αμάραντα, Κιλκίς87. Κ.Υ. Κοζάνης88. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας89. 'Αγιοι Θεόδωροι, Κορινθία, 09:30-14:0090. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0091. ΚΑΠΗ Λακωνίας92. Κεντρική Πλατεία Τσαριτσανη, Λάρισα, 11:00-14:0093. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0094. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:0095. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0096. Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, Λάρισα, 09:00-14:0097. Γιαννούλη, Λάρισα, 09:00-14:0098. Αγιά, Λάρισα, 09:00-15:0099. Πλατεία Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:00100. Κοιλάδα, Λάρισα, 09:00-12:00101. Μάνδρα, Λάρισα, 12:00-15:00102. Δήμος Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι103. ΚΑΠΗ Λευκάδας104. Μαρίνα Λευκάδας-Ανατολική Παραλία105. Drive through στη Μύρινα Λήμνου106. Πλατεία Μανταμάδου, Λέσβος107. 'Ανω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00108. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00109. Κτελ Μαγνησίας, 09:00-14:00110. Πλατεία Ελευθερίας Βόλου, 09:00-14:00111. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00112. Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης, 08:30-14:00113. Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη114. Πλατεία Νάουσας, Πάρος115. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα116. Σκύδρα, Πέλλα117. Κοινότητα Ριζού, Πέλλα118. Μαυροβούνι, Πέλλα119. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη120. Μακρύγιαλος, Πιερία121. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη122. Παραλία Πρέβεζας123. Φόρος Πρέβεζας124. Πολιτιστικό Σύλλογος Ατσιποπούλου, Κοινότητα Ατσιποπούλου, Ρέθυμνο125. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:30126. Πλατεία Σαν Φραντζέσκο, Ρόδος, 09:00-14:30127. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30128. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος129. Γ.Ν. Σάμου130. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, 10:00-14:00131. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00132. Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 09:00133. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:00134. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00135. Δημαρχείο Τρικάλων, 17:30136. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00137. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα, Λαμία, 09:00-13:00138. Κεντρική πλατεία Ροδίτσας, Φθιώτιδα, 11:30-14:00139. Μελίτη, Φλώρινα140. Ιατρείο ΕΟΔΥ Φλώρινας, Ηπείρου 26141. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φθιώτιδα142. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας143. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00144. Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκίδικη, 10:00-14:00145. Πλατεία Βουνακίου, Χίος