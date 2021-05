Χαρδαλιάς: Δύο self tests σε όλους τους εργαζόμενους από τη Δευτέρα 24 Μαΐου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από Δευτέρα 24 Μαΐου και έως Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 Μαΐου)με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση.Όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης - για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής - για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι χθες είχαν διατεθεί συνολικάσε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών tests σε μαζική κλίμακα, βάσει του ECDC.Τέλος, έχουν καταγραφείθετικά κρούσματα - μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος τουμεΗ ανακοίνωση από την ΓΓΠΠ:Από Δευτέρα 24 Μαΐου και έως Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 Μαΐου) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχeουν ατομική επιχείρηση.Διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης – για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής – για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι χθες είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self tests σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών tests σε μαζική κλίμακα, βάσει του ECDC. Τέλος, έχουν καταγραφεί 19.641 θετικά κρούσματα – μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος του self test με PCR ή rapid test.Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ’ οίκον διενέργειά του.Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.Αν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ.Σε περίπτωση που εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο χωρίς δηλωμένο αποτέλεσμα self test, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.Η ποινή φτάνει στα 1.500 ευρώ εάν ο εργαζόμενος είναι θετικός στον κορωνοϊό.