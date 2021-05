Γιάννα Αγγελοπούλου: Με μπλε ντουλαμά στη Νάουσα

Το ONE SOUTH είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον, καθώς αποτελεί κομμάτι του οράματος της Αθηναϊκής Ριβιέρας και της αναβάθμισης της περιοχής Βούλας και Ελληνικού. Eνα ακόμα μεγάλο έργο στη χώρα μας, του Δημήτρη Μουρκάκου, ιδρυτή & CEO της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων DAY GROUP .





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον ρόλο της παράδοσης στη σύγχρονη καθημερινότητα και νέους Έλληνες δημιουργούς συνεχίζει να αναδεικνύει ηΤην ημέρα τηςη πρόεδρος της Επιτροπής «» φόρεσε το ελληνικό brand Nevro Blazer και επέλεξε το Evzon Military jacket, εμπνευσμένο από τη μη-τελετουργική χειμερινή στολή που φορούν οι Εύζωνες, τον μπλε Ντουλαμά που είναι η στολή του Μακεδονικού Αγώνα. Το Nevro military jacket είναι διακοσμημένο με 40 χρυσά μεταλλικά κουμπιά, κόκκινο ρέλι και κόκκινη φόδρα.Στο Δημαρχείο ο δήμαρχος κ. Καρανικόλας προσέφερε αναμνηστικό δώρο άλλο ένα κομμάτι από τη συλλογή «hourios» 1821-2021:. Πρόκειται για δημιουργία από 100% μαλλί υψηλής ποιότητας, εμπνευσμένο από το παραδοσιακό ομώνυμο γιλέκο με χαμηλό γιακά, δυναμικούς ώμους, κέντημα στη μέση και ελεύθερα μανίκια, αχρησιμοποίητα, που κρέμονται πίσω στην πλάτη.H εταιρία Nevro Blazer, ένα νέο ελληνικό mono brand γυναικείων σακακιών. Παρουσίασε για πρώτη φορά τη συλλογή της πριν από 4 μηνες Find Yourself με σκοπό να αναδείξει τη δυναμική των γυναικείων σακακιών παρουσιάζοντας 9 statement blazers και ένα μαντό. Πολύ σύντομα, όμως, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των 200 χρόνων ελευθερίας, παρουσίασε ( 25/3/2021) την capsule συλλογή «Thourios» με 5 χειροποίητα κομμάτια που υμνούν τόσο την παράδοση όσο και την απρόσκοπτη εξέλιξη και τη σύγχρονη δημιουργία.Σε μία χρονιά, όπως το 2021, τόσο σημαντική για τους Έλληνες, τη χρονιά του εορτασμού των, η συλλογή «Thourios» έρχεται να τιμήσει τον αγώνα των Ελλήνων για τις θεμελιώδεις αυτές αξίες και την ελληνική κληρονομιά. Η limited συλλογή δανείζεται το όνομά της από το ποίημα που έγραψε ο Ρήγας Φεραίος το 1797, και με το οποίο καλούσε τους συμπατριώτες του Έλληνες να εξεγερθούν ενάντια στους Τούρκους.Για την πρωτοβουλία του εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωση, η σχεδιαστική ομάδα του Nevro εμπνεύστηκε από την Ελληνική Κληρονομιά. ενώ η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Boutique Hotel Palea Poli, στην παράλληλη καριέρα της ιδρύτριας,, ένα αρχοντικό του 1900 το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα boutique ξενοδοχείο 4 αστέρων.Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της, η Nevro θέλησε να κοινοποιήσει τις αξίες της εταιρίας με απόδοση μέρος των διαδυκτιακών πωλήσεων της, με τη συνεργασία δύο μεγάλων διεθνών οργανισμών. Μέρος των εσόδων της συλλογής Find Yourself θα αποδοθούν στον Οργανισμό UN Women στο τέλος του έτους, ενώ για την capsule συλλογή Thourios, μέρος των εσόδων από κάθε διαδικτυακή πώληση δίνεται στον οργανισμό The Hellenic Initiative, ένα παγκόσμιο, μη κερδοσκοπικό, ίδρυμα το όραμα του οποίου είναι να κινητοποιήσει την ελληνική διασπορά και τη φιλελληνική κοινότητα με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής επανεκκίνησης της Ελλάδας και των κατοίκων της.