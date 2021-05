Self test: Από τη Δευτέρα θα μπορούν να τα προμηθευτούν ξανά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τηθα μπορούν να προμηθευτούν νέο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα.Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19) σε υπαλλήλους του Δημοσίου, επισημαίνεται ότι η προμήθεια νέου(self test) που αφορά στην εβδομάδα 10 - 16 Μαΐου, θα είναι εφικτή για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, ενώ το αποτέλεσμα αυτού θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ( self-testing.gov.gr ) καθόλη της διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διευκόλυνσης τωνείχε δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτούν προκαταβολικά δύο self tests τα οποία καλύπτουν την περίοδο από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου, ημερομηνία η οποία έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των αποτελεσμάτων του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου της συγκεκριμένης περιόδου στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr