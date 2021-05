Σχολεία, τουρισμός, μετακινήσεις, SMS: Τα επόμενα βήματα για επιστροφή στην κανονικότητα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κρίσιμος μήνας για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα είναι ο Μάιος, καθώς μετά το άνοιγμα των καφέ, εστιατορίων και μπαρ έρχεται η σειρά και άλλων δραστηριοτήτων να επαναλειτουργήσουν. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, ημέρα έναρξης της εστίασης, οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται μέχρι τις 11 το βράδυ και όχι μέχρι τις 10, με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να τονίζει ότι, υπό προϋποθέσεις, το ωράριο των καταστημάτων εστίασης θα διευρυνθεί από τις 15 Μαΐου.Το επόμενο βήμα θα γίνει με τα, καθώς από την επόμενη Δευτέρα,επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Βασικό εργαλείο θα είναι τα self test καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να διενεργούν τεστ αυτοδιάγνωσης. Υπενθυμίζεται ότι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά η σχολική χρονιά θα παραταθεί και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα στα δημοτικά και τα λύκεια θα τελειώσουν κανονικά στις 11 Ιουνίου, χωρίς προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.Το Σάββατοθα γίνει η πρεμιέρα τουπου θα λειτουργήσει με αυστηρές προδιαγραφές τόσο για τους εμβολιασμένους επισκέπτες όσο και για εκείνους που θα ταξιδεύουν με διαγνωστικά τεστ. Mε όπλο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα PCR τεστ πριν από την άφιξη και τα rapid tests με την αναχώρηση ετοιμάζεται να ανοίξει ο τουρισμός με φουλ τις μηχανές σε ένα συνεχές σπριντ για το επόμενο διάστημα, λιγότερο του ενός μήνα, έως το ορόσημο της 15ης Μαΐου.Επίσης στιςθα απελευθερωθούν οι υπερτοπικέςκαι οι πολίτες θα μπορούν ελεύθερα να κινούνται από νομό σε νομό.Στιςανοίγουν για το κοινό και οι οργανωμένες παραλίες. Την ίδια ημέρα, αναμένεται να σταματήσει η υποχρέωση αποστολής ειδικού SMSγια τις μετακινήσεις των πολιτών. Μέχρι τότε τοεξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ, με τους πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν τους αντίστοιχους κωδικούς για τις μετακινήσεις τους.Συγκεκριμένα, για τηνπ.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering [πλην φοιτητικών εστιατορίων] θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα όποια παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:- Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής- Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής- Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό- Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.- Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).Η σχετική ΚΥΑ που δημκοσιεύτηκε για το άνοιγμα της εστίασης, περιλαμβάνει διευκρινήσεις για τηως προς τα εστιατόρια και τα αναψυκτήριά τους.Κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής.Παράλληλα, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους χώρους εστίασης, για τα εστιατόρια τωνπροβλέπεται ότι υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.Για τακαι τουπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Για τακαι(αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ) υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού (διευρυμένου) ωραρίου λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00, και επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Την ίδια ώρα, μετά από μία ημέρα «ανάπαυσης», κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν, συνεχίζονται από σήμερα κανονικά οι εμβολιασμοί για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 30 ετών, με τη συμμετοχή να αναμένεται μαζική, όπως κατέδειξαν και τα στοιχεία για όσους έκλεισαν ραντεβού τη Μεγάλη Εβδομάδα.Στο πρόγραμμα εμβολιασμού έχουν ήδη μπει οι ηλικιακές κατηγορίες 30-39 και 40-44 ετών, ενώ από το Μεγάλο Σάββατο έχει ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους πολίτες ηλικίας 45-49 ετών, με περίπου 130.000 άτομα να έχουν ήδη κλείσει το ραντεβού τους από τις πρώτες 24 ώρες.