Lockdown: Τα «κορωνοπάρτι» στις πλατείες φέρνουν πιο κοντά το άνοιγμα της εστίασης - Τα σενάρια για σχολεία, μετακινήσεις, εκκλησίες

Στο… συρτάρι για τα καλά φαίνεται πως μπήκε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων ενόψειΗ πορεία του προγραμματισμού άλλαξε μετά και τα δεδομένα που προέκυψαν την εβδομάδα που μας πέρασε αφού τα ημερήσια κρούσματα δεν έδειξαν να βρίσκονται σε ύφεση την ώρα που η πίεση στοήταν και παραμένει ασφυκτική. Έτσι, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων απέρριψε τις προτάσεις του κυβερνητικού επιτελείου για μερικά ακόμη -μικρά- βήματα χαλάρωσης τουπροκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος προκειμένου η πορεία της πανδημίας να μπει σε υφεσιακή τροχιά.Ένας ακόμη λόγος δε είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη την επιστροφή των μαθητών των Γυμνασίων και των Δημοτικών μετά το Πάσχα στα θρανία, καθώς έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός των σχολικών αιθουσών και δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει την επαναλειτουργία των σχολείων.Η βούληση του υπουργείου Παιδείας είναι να ανοίξουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες μετά το Πάσχα. Όμως παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι όσο ταόλα τα σενάρια είναι ανοικτά και πώς η μόνη που μπορεί να δώσει το «πράσινο φως» είναι η επιτροπή των ειδικών. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, πάντωςΣε κάθε περίπτωση, το «εισιτήριο» για τη σχολική μονάδα θα είναι το self test που δείχνει να εφαρμόζεται με επιτυχία για την ώρα.Το πρωί της Παρασκευής είχε γίνει σαφές στην κυβέρνηση πως ο σχεδιασμός για τις υπερτοπικές μετακινήσεις δεν θα τεθεί σε εφαρμογή και σε αυτό το πλαίσιο η προσοχή άρχισε να στρέφεται στα βήματα που πρέπει να γίνουν μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα, δηλαδή, λίγο πριν ανοίξει ο τουρισμός στις 14 Μαΐου.Αξίζει να σημειωθεί πως η αναβολή των σχεδιασμών για το Πάσχα είχε χθες και την «σφραγίδα» του πρωθυπουργού,, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κορινθία και σε διάλογο που είχε με παιδιά, ανέφερε ότι στόχος είναι να ανοίξουμε «για τα καλά» μετά το Πάσχα.Φυσικά, οι όποιες επίσημες αποφάσεις θα ληφθούν από τους επιστήμονες την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσοδεν αναμένεται να αλλάξει το μείγμα των μέτρων που θα ορίζουν την καθημερινότητά μας έως και το Πάσχα.Την ίδια ώρα, οιστις περισσότερες περιοχές της χώρας, και η διάθεση του κόσμου, μετά από πολλούς μήνες περιοριστικών μέτρων, να επανακτήσει έστω μέρος της κανονικής του ζωής επαναφέρουν τα τελευταία 24ωρα μία ισχυρή πίεση για ένα πιο γενναίο, οργανωμένο βέβαια με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, άνοιγμα των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.Οι λοιμωξιολόγοι είναι αντιμέτωποι με ένα δίλημμα. Την διατήρηση ενός πλαισίου μέτρων που επιβάλλει η διεθνής βιβλιογραφία και την διάθεση της κοινωνίας που βλέπει τις πλατείες γεμάτες ενώ παράλληλα πλανάται το ερώτημα: μήπως τα πράγματα ήταν καλύτερασε εξωτερικούς χώρους και με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις;Κυβερνητικά στελέχη φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την σκέψη, κάτι πουαφού ήδη έχει συζητηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το ενδεχόμενο να ανοίξει η καφεστίαση ακόμα και πριν το Πάσχα. Ωστόσο αυτή είναι μία απόφαση που μπορούν να λάβουν μόνο οι επιστήμονες.Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το κυβερνητικό επιτελείο επιθυμεί να βρεθεί λύση και στο θέμα τωνενόψει Πάσχα και να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα όσα έχει προτείνει η εκκλησία και όσα μπορούν να επιτρέψουν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει απευθείας επικοινωνία του Μεγάρου Μαξίμου με τηνπροκειμένου σε συνεργασία με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να καταστεί δυνατή η ασφαλή λειτουργία των εκκλησιών τη Μεγάλη Εβδομάδα και το βράδυ της Ανάστασης.Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αξιοποιηθούν τα self test και οι εξωτερικοί χώροι των εκκλησιών. Τα self test θα γίνονται με ευθύνη των Μητροπόλεων σε ιερείς και ψάλτες ενώ θα τηρείται και μητρώο κατά τα πρότυπα των Λυκείων.Την ίδια ώρα υπενθυμίζεται πως και αυτό το Σαββατοκύριακο απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις με τους πολίτες να μπορούν να μετακινηθούν με το όχημά τους σε όποιο σημείο του νομού τους επιθυμούν, εφόσον πρόκειται για άσκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι