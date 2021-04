Τζανάκης: Με το όπλο των self tests γλυτώσαμε πάνω από 8.500 κρούσματα το επόμενο 15ήμερο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-callzaju30lt-sf)





Για την χρησιμότητα των self tests η οποία φάνηκε μετά τον, μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης,σημειώνοντας πως θα μπορούσαν να δώσουν έως και 8.500 κρούσματα.«Αυτοί που απομονώνουμε με τα self tests, υπολογίζουμε με βάση τα μοντέλα μας, ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα έδιναν από 5.250-8.765 νέα κρούσματα. Έχουμε αυτό το όπλο των self tests», δήλωσε χαρακτηριστικά.Σημείωσε δε ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει το Πάσχα οι πολίτες να πάνε στα χωριά τους. «Αντί να αφήσουμε τον κόσμο στα αστικά κέντρα και να μένουν μέσα στα διαμερίσματα καλώντας άλλες οικογένειες, καλύτερα να τον στείλουμε στην εξοχή, πάντα με προσοχή», επισήμανε ο καθηγητής.Ο ίδιος τάχθηκε κατά της χαλάρωσης των μέτρων επισημαίνοντας ότι αντί να μιλάμε για απαγόρευση κυκλοφορίας και το πιο αυστηρό lockdown που έχει εφαρμοστεί στη χώρα, μιλάμε για χαλάρωση, ανέφερε ο κ. Καπραβέλος.Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι δεν έχουμε δει ακόμα την οροφή τονίζοντας ο ίδιος έλαβε εντολή να αδειάσει όλη τη ΜΕΘ να την κάνω Covid, αλλά αυτό δε γίνεται, καθώς νοσηλεύονται βαριά περιστατικά non Covid.Αναλύοντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, τόνισε ότι τα πράγματα είναι σε μια συνεχιστική κορύφωση, αλλά χωρίς ενδείξεις περαιτέρω επιδείνωσης, τουλάχιστον στην Αττική.«Τα σκήπτρα, την τελευταία εβδομάδα, ως η χειρότερη περιοχή τα πήρε η Δυτική Αττική, η οποία ξεπέρασε τα όρια της Κοζάνης και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μάλλον σε μια επιπεδωμένη κατάσταση, οριζοντίωση της καμπύλης», συμπλήρωσε ο κ. Τζανάκης. Επίσης, όπως είπε,εδώ και πάνω από 15 μέρες. Επιπεδωμένη μεν, αλλά χωρίς σαφή τάση -για πολλές ημέρες- αποκλιμάκωσης.