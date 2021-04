Self tests: Γκρίνια χωρίς όριο από τους φαρμακοποιούς επειδή είναι σε συσκευασίες των 25

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου:

Την ώρα που το υγειονομικό προσωπικό δίνει μάχη στα νοσοκομεία εδώ και έναν χρόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού οι φαρμακοποιοί αντιδρούν επισήμως με ανακοίνωση του για τί τα self tests βρίσκονται σε συσκευασίες των 25. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο ΠΦΣ κάνει λόγο για, αναστάτωση, αστοχίες και παραλείψεις, τονίζοντας ότι «οι φαρμακοποιοί με έκπληξη διαπίστωσαν ότι οι παραδόσεις της εταιρείας Roche στα φαρμακεία είναι πολυσυσκευασίες οι οποίες περιέχουν 25». Μέσα στις συσκευασίες περιλαμβάνονται 25 αναλυτικές οδηγίες του συγκεκριμένου test με φωτογραφική αναπαράσταση. 25 τεμάχια με βαμβακοφόρο στυλεό (μπατονέτα) για τη λήψη ρινικού επιχρίσματος, 25 δοκιμαστικοί σωλήνες με ενσωματωμένο το υγρό αντιδραστήριο, 25 ειδικά προσαρμοζόμενα πώματα για τον σωλήνα, που λειτουργεί ως σταγονόμετρο και 25 πλακέτες διεξαγωγής του self test. Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «η εταιρεία όφειλε να παρέχει όλα τα ανωτέρω σε ατομικές συσκευασίες. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι φαρμακοποιοί να διανείμουν τα αντιδραστήρια τοποθετώντας τα μέσα σε εκατομμύρια ατομικές συσκευασίες. Η πολιτεία είχε υποχρέωση να ελέγξει τη διαδικασία και να διασφαλίσει την ορθότητα των συσκευασιών». Όπως πληροφορήθηκε ο ΠΦΣ, το πρόβλημα αφορά μόνο στην συγκεκριμένη εταιρεία. Ο ΠΦΣ απαιτεί από την Πολιτεία να μεριμνήσει και να διασφαλίσει ότι τα tests των επομένων διαγωνισμών θα είναι αποκλειστικά σε ατομικές συσκευασίες. Νωρίτερα, πάντως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως, «δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη συσκευασία από αυτή των 25 τεμαχίων. Υπάρχουν στη Γερμανία ατομικά που πωλούνται με αρκετά χρήματα. Τα δωρεάν self test είναι σε 25άδες σε όλο τον πλανήτη.».