Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με σχέδιο να ανοίξουν τα Λύκεια , με την υποχρεωτική χρήση, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, κατέρχεται σήμερα στην επιτροπή των ειδικών η υπουργός Παιδείαςσύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τουΗ υπουργός Παιδείας έχει εκπονήσει, για την ασφαλή και απρόσκoπτη επιστροφή των μαθητών στις φυσικές τάξεις και θα προσπαθήσει να πάρει τοαπό τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, τα οποία ωστόσο προβληματίζονται από τοστη χώρα μας και από τον κίνδυνο ναη κινητικότητα και κατά συνέπεια, παράλληλα με το λιανεμπόριο που έχει ήδη ανοίξει, από προχθές Δευτέρα.Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επαναλειτουργία τωνμε κανόνες και τήρηση όλων των μέτρων προστασίας μπορεί να γίνει με πλήρη ασφάλεια, δεδομένου άλλωστε ότι η χρήση των τεστ αυτοδιάγνωσης από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούςαπό μία ενδεχόμενη εξάπλωση του ιού στο σχολικό περιβάλλον.Ανοιγμα των Λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας,, μιλώντας χθες, στον ΣΚΑΪ. «Η Επιτροπή έχει ήδη συζητήσει ότι θα πάμε σε ένα άνοιγμα σχολείων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για υποχρεωτικά self test. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας, κι εκτιμούμε ότι έως αύριο θα έχουν εφοδιαστεί όλα τα φαρμακεία των μεγάλων αστικών κένρτρων, έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν εφοδιαστεί όλα τα φαρμακεία της χώρας. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουμε τη Δευτέρα τα σχολεία, καθώς έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά και αυτό έχει μια σοβαρότατη επιβάρυνση όχι μόνο για την ψυχική υγεία των μαθητών, αλλά και με ζητήματα μαθησιακά», δήλωσε χαρακτηριστικά.Πάντως, υπάρχει περίπτωσηδηλαδή στητηνκαι τηνΣυζητείται εξάλλου από ορισμένους επιστήμονες η πρόταση να ανοίξουν τα σχολεία κατά περιοχές ανάλογα με το ιικό φορτίο που τις επιβαρύνει.Με τα τεστ πουτα οποία δεν θα μπορούν να προσέλθουν στα σχολεία, τη χρήση της μάσκας την τήρηση των αποστάσεων και της υγιεινής των χεριών, καθώς επίσης με τον σωστό εξαερισμό των αιθουσών, το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι. Όπως επισημαίνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, οι μαθητές έχουν μείνει πολύ χρονικό διάστημακαι η δια ζώσης διδασκαλίας των μαθημάτων θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον στην αναγκαία κοινωνικοποίησή τους και στην τόνωση της ψυχολογίας, που έχει επιβαρυνθεί, όπως και συνολικά της κοινωνίας.Ιδιαίτερα οι μαθητές των λυκείων και δη αυτοί της Γ' Λυκείου που θα πρέπει να λάβουν μέρος στιςθεωρείται ότι θα πρέπει να επανέλθουν στα σχολεία για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τις εξετάσεις τους.Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς της τηλεκπαίδευσηςσε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Ελλάδα μάλιστα βρίσκεται στη πρωτοπορία της Ευρώπης στον τομέα αυτό και στο υπουργείο Παιδείας αποδίδονται τα εύσημα για την επιτυχία του έργου αυτού.Ωστόσο από την πλευρά των επιστημόνων, διατυπώνονταιγια το γεγονός ότι σε μία χρονική καμπή κατά την οποία η πανδημία φθάνει στην κορύφωσή της στη χώρα μας, θα ήταν παράτολμο να ανοίξει ακόμα μία δραστηριότητα, η οποία ταυτόχρονα με το λιανεμπόριοκαι κατά συνέπεια τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, οι εισηγήσεις της επιτροπής που συνεδριάζει σήμερα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από την κυβέρνηση όσο από τους γονείς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.Εφόσον προκριθεί η επαναλειτουργία των λυκείων από την προσεχή Δευτέρα 12 Απριλίου, καθώς το άνοιγμα μόνο της Γ' λυκείου παρουσιάζει δυσχερείς τεχνικού χαρακτήρα, θεωρείται πιθανό το άνοιγμα τωνμία εβδομάδα αργότερα, δηλαδήκαι για μία μόλις εβδομάδα, μέχρι τη διακοπή των μαθημάτων για τις αργίες τουΕφόσον όλα πάνε καλά μπορεί να συμβεί αυτό διαφορετικά το άνοιγμα των γυμνασίωνΤην ημερομηνία αυτή αναμένεται να επαναλειτουργήσουν και τασχολεία μαζί με τακαθώς η βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης αφενός έχει λειτουργήσει δια ζώσης εφέτος για περισσότερο χρόνο εφέτος σε σχέση με τα γυμνάσια και τα λύκεια ήτοι πέντε εβδομάδες κατά τη διάρκεια της καραντίνας, και αφετέρου προκαλεί πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα αφού τα παιδιά δεν πηγαίνουν μόνα στο σχολείο, αλλά συνοδεύονται από τους γονείς ή τους παππούδες. Επιπλέον το σχολικό έτος θα επιμηκυνθεί και εφέτος για τα δημοτικά σχολεία ως το τέλος Ιουνίου, όπως συνέβη και πέρυσι ενώ τα γυμνάσια θα λειτουργήσουν έως τα μέσα Ιουνίου ενώ οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά περί τα μέσα Ιουνίου.Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων των διακοπών του Πάσχα εφέτος, όπως έγινε πέρυσι, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.Από σήμερα Τετάρτη,αναμένεται να είναιΗ βεβαίωση ότι έγινε self testαποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε κάθε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (μάθημα, εργαστήρια κλπ). Η βεβαίωση θα προσκομίζεται στο σχολείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και στο Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές. Τα self test θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι με οδηγίες που θα λαμβάνονται από το φαρμακείο.Oι γονείς θα πρέπει να υπογράφουν κάθε βδομάδα, στην οποία θα αναφέρεται ότι το παιδί τους υπεβλήθη σε τεστ για τον κορωνοϊό και βγήκε αρνητικό κάθε Δευτέρα, θα στέλνουν τη δήλωση στο σχολείο με την οποία θα ενημερώνουν ότι έχει γίνει το τεστ και ότι είναι αρνητικό, κάτι που επαφίεται στην ατομική και κοινωνική ευθύνη.Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή διάταξη που καθιστά υποχρεωτικά τα τεστ για κορωνοϊόστα δια ζώσης μαθήματα καθώς και στις εξετάσεις (Πανελλαδικές, προαγωγικές, απολυτήριες κλπ.).