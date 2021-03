Κωνσταντίνος Μητροβγένης: Έκανε... μόδα την κόκα στους celebrities

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.

Ο σχεδιαστής μόδας Κωνσταντίνος Μητροβγένης έχει πολλές συμμετοχές σε Εβδομάδες Μόδας και fashion διαγωνισμούς στην Ευρώπη ενώ έχει σχεδιάσει ρούχα για πολλούς Ελληνες καλλιτέχνες

Τα ευρήματα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας

O Κωνσταντίνος Μητροβγένης για πάνω από μία δεκαετία βρισκόταν στη λίστα με τους πιο πετυχημένους fashion designers της γενιάς του

O δικηγόρος Αντώνης Σοφιανός

Ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης μετά το τέλος επίδειξης μόδας





Το στόρι μοιάζει κινηματογραφικό:. Το πελατολόγιό τους μόνο αναγνωρίσιμα άτομα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και από τη μόδας και την επικοινωνία, τα οποία ανοίγουν τα πορτοφόλια τους πληρώνοντας όσο-όσο προκειμένου να έχουν τη «λευκή κυρία» με ασφάλεια σπίτι τους εν μέσω. Να όμως που βρίσκονται και αυτοί μπλεγμένοι, καθώς τα ονόματά τους φιγουράρουν στη συμπληρωματική δικογραφία που αναμένεται να υποβληθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και σε πρώτη φάση αφορά τουλάχιστον 40 άτομα. Ανάμεσά τους, έξι μοντέλα, τρεις δημοσιογράφοι, σχεδιαστές και καλλιτέχνες που πιάστηκαν από τον κοριό της Αστυνομίας να συνομιλούν κωδικοποιημένα με τον σχεδιαστή και τον πιλότο που είχαν αναλάβει να «χιονίσουν» την κοσμική Αθήνα τις ημέρες τηςΚεντρικό πρόσωπο στη δικογραφία που συνέταξε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας όπου είχε και την πληροφορία και έβγαλε τη συγκεκριμένη ιστορία, ο, ο 45χρονος Αθηναίος με συμμετοχές σε πολλές Εβδομάδες Μόδας, νικητής σε πολλούς fashion διαγωνισμούς στην Ευρώπη και σχεδιαστής ρούχων για πολλούς Ελληνες καλλιτέχνες. Οπως αναφέρεται στη δικογραφία που παρουσιάζει το «», «στην υπηρεσία μας περιήλθε πληροφορία από αξιόπιστη πηγή ότι ημεδαπός με το μικρό όνομα “Κωνσταντίνος” που μένει στην Ανθούσα, κατέχει και. Ομάδα αστυνομικών μετέβη στην περιοχή όπου διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη οδό μένει ο κατηγορούμενος, η περιγραφόμενη οικία είναι μονοκατοικία σε αραιοκατοικημένη περιοχή και επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αραιή κίνηση οχημάτων και πεζών, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης να κινδυνεύει να γίνει άμεσα αντιληπτή. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε ο εντοπισμός του και στη συνέχεια η διενέργεια αιφνιδιαστικής έρευνας. Αυτός, αντιλαμβανόμενος την πρόθεση των αστυνομικών, απέρριψε τις ποσότητες των ναρκωτικών, τους ζυγούς ακριβείας και τα πλαστικά σακουλάκια σε παρακείμενη κεραμοσκεπή και αύλιο χώρο της οικίας προκειμένου να μην εντοπιστούν, πλην όμως η ενέργειά του έγινε αντιληπτή και ακινητοποιήθηκε».Στους έμπειρους αξιωματικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας που συνεχίζουν να ερευνούν τηνσε βάθος, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη και ότι πολλά ηχηρά ονόματα θα βγουν στην επιφάνεια μέσα από τις ατζέντες των διακινητών, ο σχεδιαστής μόδας αρκέστηκε μόνο να πει ότι αρνείται τα πάντα. Στον ανακριτή, όμως, στις 12 Μαρτίου, περιέγραψε αναλυτικά το ποιος είναι στον χώρο της μόδας, πώς έμπλεξε με την κοκαΐνη και τα λάθη που ισχυρίζεται ότι έκανε για να φτάσει σήμερα να προφυλακιστεί για μια«Η μόδα για εμένα είναι ένα είδος πολιτισμικής έκφρασης που εξωτερικεύει τον εσωτερικό μας κόσμο που βιώνει την πραγματικότητα του τώρα, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε μια αναζήτηση για το καλύτερο. Είμαι σχεδιαστής που διαθέτω όραμα, εξαιρετικό ταλέντο και μοναδική πρωτοποριακή άποψη για τις τάσεις που δημιουργώ αλλά και δημιουργούνται, ενώ η αγάπη μου για το επάγγελμά μου είναι αυτή που καθιστά κάθε μου δημιουργία μοναδική.Παράλληλα και πέραν της ενασχόλησής μου με τον χώρο της μόδας, έχω αποφοιτήσει από σχολή θεάτρου, καθώς επίσης έχω κάνει επιπλέον μαθήματα υποκριτικής με τον Δημήτρη Καρατζιά, έχοντας συμμετοχή σε τηλεοπτικές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα είμαι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», είπε δίνοντας στην ουσία το πλούσιο C.V. του.: «Η προμήθεια της συγκεκριμένης ποσότητας της κοκαΐνης εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές μου μεν, πλην όμως επιτακτικές και μεγάλες ανάγκες μου. Συγκεκριμένα, λόγω έντονων ψυχολογικών προβλημάτων που μου προκλήθηκαν εξαιτίας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος αρχικά το έτος 2004, όπου παραλίγο να χάσω τη ζωή μου, και εν συνεχεία το καλοκαίρι του έτους 2013, και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, με αποτέλεσμα να μην είμαι σε θέση καν να περπατήσω, ξεκίνησα ήδη από το έτος 2014 την περιστασιακή, αρχικά, χρήση κοκαΐνης.Εξαιτίας δε σοβαρών καρδιολογικών προβλημάτων, όπως θα διαπιστώσετε, ήμουν πολύ προσεκτικός με τη δοσολογία που λάμβανα, και καθώς είχα προμηθευτεί δύο ζυγαριές ακριβείας, λόγω της ενασχόλησής μου με τη μαγειρική, είχα τη δυνατότητα να υπολογίζω και τη δοσολογία που λαμβάνω και να είμαι βέβαιος ότι δεν λαμβάνω υπερβολικές δόσεις».: «Αρχές Νοεμβρίου του έτους 2020 και ενώ είχα πληροφορηθεί ότι επίκειται για δεύτερη φορά πλήρης αναστολή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, αλλά και πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του, πανικοβλήθηκα αναλογιζόμενος ότι δεν θα είμαι σε θέση να προμηθευτώ τις απαραίτητες, για την προσωπική μου χρήση, ναρκωτικές ουσίες και εκ του λόγου αυτού μετέβην στην πλατεία Βάθης, όπου είχα δώσει ραντεβού προκειμένου να προμηθευτώ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη δόση μου για τους επόμενους μήνες.Σκεπτόμενος δε περαιτέρω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα, ως εκ τούτου δεν θα είμαι σε θέση να προμηθεύομαι κοκαΐνη, έκανα το λάθος να αγοράσω μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που μου αναλογούσε, για αποκλειστικά δική μου χρήση, όπως κατηγορηματικώς προανέφερα. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στην πράξη μου αυτή με οδήγησε το γεγονός ότι, όταν τον Μάρτιο του έτους 2020 υπήρξε η πρώτη γενική απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο αιφνιδιαστικά, αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν μπορούσα να προμηθευτώ τη δόση μου και υπέφερα.Παρ’ όλα αυτά, και εξαιτίας της απερίσκεπτης ενέργειάς μου να προμηθευτώ ποσότητα ναρκωτικών ουσιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του έτους 2020 με έπιασαν και πάλι συμπτώματα αρρυθμίας, καθώς και έντονων πόνων στο στομάχι μου, με αποτέλεσμα να μεταβώ στο νοσοκομείο για διενέργεια απαραίτητων καρδιολογικών εξετάσεων. Οι θεράποντες ιατροί μού συνέστησαν πλήρη αποχή από οποιαδήποτε δραστηριότητα και πλήρη αποχή από οτιδήποτε θα μπορούσε να επιδεινώσει την υγεία μου. Εκ του λόγου αυτού απείχα για ένα διάστημα από τη χρήση κοκαΐνης, φοβούμενος για την υγεία μου, καθώς είχα πλέον ανησυχήσει έντονα ότι η συνεχής χρήση θα με σκότωνε. Αυτός είναι και ο λόγος που κατελήφθην με αυτή την ποσότητα κοκαΐνης, καθώς επί της ουσίας δεν είχα προλάβει να καταναλώσω αρκετή ποσότητα από τη στιγμή που ξέσπασαν και πάλι τα προβλήματα υγείας μέχρι και την ημέρα που με συνέλαβαν».: «Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου προέρχονται από τις πωλήσεις των ρούχων που σχεδιάζω, για τις οποίες, δυστυχώς, δεν εξέδωσα κάποιο παραστατικό, λόγω και της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα οποία και διέθεσα σε γνωστούς πελάτες μου. Είμαι φιλήσυχος και νομοταγής πολίτης, ενώ με απόλυτη ειλικρίνεια σας αναφέρω ότι η συγκεκριμένη εμπλοκή μου θα παίξει καθοριστικό ρόλο να βάλω, επιτέλους, ένα τέλος στη χρήση, να αντιμετωπίσω την εξάρτησή μου αυτή, αν μου δώσετε την ευκαιρία να συνεχίσω ομαλά τη ζωή μου, επικεντρωμένος αποκλειστικά στην οικογένειά μου, στη μέλλουσα σύζυγό μου, καθώς και στην επαγγελματική μου καριέρα στον χώρο της μόδας».: «Σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σε γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο, που αφορούν τη δικαστική εμπλοκή γνωστού σχεδιαστή μόδας για τον οποίο έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σας αναφέρω, για την αποκατάσταση της αλήθειας, ότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την οιαδήποτε εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο εντολέας μας κατείχε τις ναρκωτικές ουσίες για ιδία αποκλειστική χρήση, ισχυρισμό τον οποίο έθεσε και με το απολογητικό του υπόμνημα. Τα δημοσιεύματα τα οποία τον παρουσιάζουν να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς δεν υφίστανται καν συγκατηγορούμενοι στην τέλεση των αξιοποίνων πράξεων που του αποδίδονται, προκειμένου να υφίσταται κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.Μετά και την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών, υπήρξε διαφωνία μεταξύ της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου εισαγγελέως σχετικά με τη δικονομική του μεταχείριση και η υπόθεση ήχθη ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο εν συνεχεία υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση περί προσωρινής κράτησής του. Ο εντολέας μας έχει λαμπρό και απολύτως σύννομο προγενέστερο βίο, χωρίς να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για οιοδήποτε αδίκημα».. Ο σχεδιαστής για πάνω από μία δεκαετία βρισκόταν στη λίστα με τους πιο πετυχημένους fashion designers της γενιάς του, με δημιουργίες που άφησαν εποχή και συνεργασίες με τα πιο ποπ ονόματα της εγχώριας showbiz, για τους οποίους επιμελούνταν τις ενδυματολογικές τους εμφανίσεις. Μία από αυτές που ξεχωρίζουν μέχρι και σήμερα, καθώς τον καθιέρωσαν από την πρώτη κιόλας στιγμή, ήταν η συνεργασία με το ανατρεπτικό συγκρότημα των Vegas και την τραγουδίστριά του, στην οποία κατάφερε να δώσει αέρα παρόμοιο με εκείνο της πιο αμετανόητης avant garde καλλιτέχνιδος και ποπ σταρ Lady Gaga. Ρούχα του Κωνσταντίνου Μητροβγένη φόρεσαν επίσης και το συγκρότημα Sunny Side of the Razor, το οποίο το 2012 άνοιξε τη συναυλία των Red Hot Chili Peppers στο ΟΑΚΑ, με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο του κόσμου.Μπορεί στα εφηβικά του χρόνια η πρώτη επαγγελματική επιλογή του Κωνσταντίνου Μητροβγένη να μην ήταν ο σχεδιασμός ρούχων, αλλά το μόντελινγκ και η ηθοποιία, όμωςΑλλωστε δεν είχε να διανύσει και μεγάλη διαδρομή, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή εργαζόταν ήδη στον χώρο της μόδας ως διακεκριμένο μοντέλο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αφού το 2000 στην Κωνσταντινούπολη διακρίθηκε για την ομορφιά και τον επαγγελματισμό του, κατακτώντας σε παγκόσμιο διαγωνισμό ανδρικών καλλιστείων το βραβείο Best Model, ως το καλύτερο μοντέλο τουρισμού.Στα χρόνια που μεσολάβησαν από το ατύχημα και μετά ο σχεδιαστής έζησε μεγάλες καλλιτεχνικές στιγμές, καθώς έλαβε μέρος στον διαγωνισμόκαι στα, όπου και κατέλαβε την 3η θέση. Την ίδια εποχή αίσθηση έκανε στον χώρο της μόδας και το λανσάρισμα της τσάντας που με έξυπνο τρόπο μετατρέπεται σε μπλούζα αλλά και σε φόρεμα, όπου για τη δημιουργία αυτή ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης θεωρείται ο μοναδικός Ελληνας σχεδιαστής με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.. Κατά την επιστροφή του στην καθημερινότητα οι πατερίτσες θα γίνουν απαραίτητο καθημερινό αξεσουάρ, καθώς το αριστερό του πόδι μετά από επεμβάσεις έχει σε αρκετά σημεία λάμες οι οποίες τον δυσκόλευαν σε κάθε κίνηση. Για μία ακόμη φορά όμως ο σχεδιαστής δεν θα το βάλει κάτω και θα καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία δημιουργώντας μια σειρά από καινούριες πρωτοποριακές συλλογές. Αλλωστε η πρωτοπορία είναι αυτή που ξεχωρίζει στη μόδα που λανσάρει. Μια μόδα που μέσω της τέχνης είναι συνδεδεμένη με το κλειδί της αθανασίας:«Για τη μόδα έχω πει πάρα πολλά. Η μόδα είναι μια μορφή τέχνης και η τέχνη έχει το κλειδί της αθανασίας, αλλά τέχνη είναι η μόδα που είναι πρωτότυπη και όχι αποτύπωμα κάποιου άλλου. Σε ό,τι κι αν κάνεις ή δημιουργείς, να βάζεις πάντα μέσα τον εαυτό σου, μην κάνεις το ίδιο πράγμα. Η μόδα είναι να είσαι πρωτοπόρος, μοναδικός και μοντέρνος. Σαφώς και η μόδα κάνει κύκλους, αλλά πάντα μέσα της πρέπει να προσθέτεις το νέο και να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Η μόδα θα πρέπει να σε φρεσκάρει, να σε ανανεώνει, να είναι πρωτοποριακή και δημιουργική». Με άλλα λόγια, ό,τι πρεσβεύει για τη δουλειά του στο 100%, κάτι που φαίνεται στο αισθητικό αποτέλεσμα των δημιουργιών του, που εκτός από θεατρικά στοιχεία διαθέτουν και τα πιο μοντέρνα υλικά, με 3D υποδομή, animation, μέχρι ασημόχαρτα και led.Παράλληλα με τον χώρο της μόδας, ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και ως ηθοποιός με συμμετοχή σε τουλάχιστον επτά θεατρικά έργα -με τελευταίο το «Θεός απών» του Γιώργου Καστρουνή, το 2018, όπου έπαιξε τον αστυνομικό-, σε πέντε κινηματογραφικές ταινίες, ενώ στην τηλεόραση έχει κάνει guest εμφάνιση στο πετυχημένο σίριαλ «Σύνορα αγάπης» με τονκαι την Ειρήνη Μπαλτά.