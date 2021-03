Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τη «μητέρα των μαχών» προετοιμάζεται το σύστημα υγείας, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να υλοποιείγια την υγειονομική διαχείριση της επιδημίας. Την ίδια ώρα, οι– λόγω άρνησης εμβολιασμού και όχι λόγω έλλειψης εμβολίων-λειτουργούν ως Δούρειος ίππος για την περαιτέρω, θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους, τους νοσηλευόμενους και παράλληλα στερώντας το σύστημα υγείας από πολύτιμο αυτήν την περίοδο ανθρώπινο δυναμικό.Οι νοσηλευόμενοι στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία- σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία χθες το βράδυ- και οι διασωληνωμένοι τους 674 στην επικράτεια, δοκιμάζοντας τις αντοχές και εξαντλώντας τις εφεδρείες.Από αυτούς, περισσότεροι από- η οποία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του τρίτου κύματος- και άλλοισε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά κι εκτός αυτών.Οι εισαγωγές ασθενών με σοβαρή λοίμωξη covid-19 προκαλούν ήδη. Το τελευταίογια νοσηλεία. Οι εισαγωγές του Σαββατοκύριακου σε όλη τη χώρα γέμισαν ουσιαστικά ένα νοσοκομείο σαν τον "Ευαγγελισμό" - διαθέτει. Οι 511 ασθενείς εισήχθησαν για νοσηλεία στα νοσοκομεία της Αττικής, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας στο λεκανοπέδιο.Οι ειδικοίπριν από το τέλος Μαρτίου, προδιαγράφοντας έναν δραματικό Απρίλιο για το σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, οι διασωληνωμένοι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα μπορεί να αγγίξουν τουςμε το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Αττική - αριθμός που προκαλεί τρόμο, θέτοντας ταυτόχρονα σε «κόκκινο συναγερμό» τις υγειονομικές αρχές.Οι επιστήμονες που παρακολουθούν την ροή των ασθενών προς τα νοσοκομεία αλλά και οι αρμόδιοι στο υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουν πως το κύμα των ασθενών που φτάνει αυτό το διάστημα στα νοσοκομεία με σοβαρά συμπτώματα της νόσου, έχει μολυνθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Ποσοστό, εκδηλώνουν σοβαρή νόσο covid-19 και χρειάζεται να εισαχθούν σε νοσοκομείο, ενώ τοΣτις αρχές Μαρτίου τα κρούσματα ημερησίως ήταν σε υψηλό αριθμό, αλλάόπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Με δεδομένο λοιπόν πως χρειάζονται περίπου 10-12 ημέρες από τη μόλυνση μέχρι να εκδηλωθεί σοβαρή νόσος covid-19, οι αρμόδιοι αναμένουν – και προετοιμάζονται για αυτό- το επόμενο δυνατό κύμα ασθενών προς τα νοσοκομεία προς το τέλος Μαρτίου.«Ακόμα και εάν σήμερα, με ένα μαγικό ραβδάκι σταματούσαμε κάθε νέα μετάδοση του ιού στο λεκανοπέδιο, και πάλι το ΕΣΥ θα συνέχιζε να πιέζεται για τις επόμενες 2 με 4 εβδομάδες» είπε την περασμένη Παρασκευή, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,Τογια τη διαχείριση των ασθενών με λοίμωξη covid-19, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Μαρτίου,διαρκώς ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις δραματικά αυξημένες ανάγκες για νοσηλεία – σε απλές κλίνες και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο υπουργός Υγείας,«όλη η Ελλάδα είναι μια Υγειονομική Περιφέρεια, ένα ενιαίο σύστημα, το σύστημα Υγείας είναι ένα, εθνικό: νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ιδιωτικές κλινικές, στρατιωτικά νοσοκομεία. Όπου και όταν χρειάζεται θα γίνονται διακομιδές ασθενών σε όμορους νομούς και αεροδιακομιδές, με μέριμνα του ΕΚΑΒ».Στο πλαίσιο αυτό, στηνόπου μαίνεται η επιδημία,μετά τοκαι τοσε νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό,-τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε διαδικασία εκκένωσης. Και τη θέση του στις τακτικές εφημερίες καταλαμβάνει το, το οποίο πλέον θα νοσηλεύει περιστατικά non covid-19, στις 220 κλίνες που διαθέτει.Παρότι προείχε μετατραπεί σε νοσοκομείο κορωνοϊού τοδυναμικότητας 300 κλινών, με τονα το αναπληρώνει στις εφημερίες για non covid περιστατικά, η ένταση της επιδημίας είναι τέτοια ώστε κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του υγειονομικού μετώπου στην Αττική.Αυτήν την εβδομάδα η γραμμή άμυνας του ΕΣΥ έναντι του κορωνοϊού. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, την περασμένη Τετάρτη, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί 450 κλίνες για non covid -19 περιστατικά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών, καθώς και άλλες 100 κλίνες για περιστατικά covid-19, με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους.Οι περισσότερες κλίνες, 300, παραχωρούνται από τοκαι αφορούν στα νοσοκομείακαιενώ έχει προηγηθεί η εξ ολοκλήρου διάθεση του «Λητώ». Η κάλυψη των κλινών θα γίνει σε συνεργασία και με συντονισμό από το ΕΚΑΒ, ενώ η διακομιδή θα διενεργείται στις περισσότερες περιπτώσεις από το στόλο ασθενοφόρων του Ομίλου HHG.Άλλεςκαι, ο οποίος έχει ήδη παραχωρήσει το Ιατρικό Περιστερίου.Σε ό,τι αφορά τιςΠλέον, και μετά τη, συνολικά 1.410 κλίνες ΜΕΘ (σε δημόσιες, ιδιωτικές και στρατιωτικές δομές) διατίθενται πανελλαδικά για ασθενείς με λοίμωξη covid-19 αλλά και για όσους χρήζουν νοσηλείας λόγω άλλων προβλημάτων υγείας. Στην Αττική που αποτελεί τη βασική εστία του τρίτου επιδημικού κύματος οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν σε έναν μήνα κατά 67%, από 229 σε 381, ενώ οι απλές κλίνες κατά 85%, από 1.600 σε 2.961, χάρη στη δυναμική μορφή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.Ωστόσο, οι εφεδρείες δεν είναι ανεξάντλητες. Όπως ανέφερε, την περασμένη Παρασκευή κατά την ενημέρωση για την επιδημία από το υπουργείο Υγείας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,«δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες στο ΕΣΥ. Έχουμε επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις μας».Οι επόμενες επιλογές που δίνει το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του υπουργείου Υγείας είναι η ανάπτυξηκαι η παράδοση στα νοσοκομεία(high flow oxygen therapy).Σε ό,τι αφορά τις πολυδύναμες κλίνεςπρόκειται για πλήρως εξοπλισμένα κρεβάτια με μηχανήματα που υποστηρίζουν όλες τις ζωτικές λειτουργίες των ασθενών και τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε χειρουργεία, αίθουσες ανάνηψης και απλούς θαλάμους νοσηλείας των νοσοκομείων. Ενδεικτικά, τοέχει ενισχυθεί μεΚαθοριστικής σημασίας σε αυτό το επιδημικό κύμα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με κορωνοϊό είναι, που προμηθεύτηκε πρόσφατα το ΙΦΕΤ, και οι οποίες αποτρέπουν την επιδείνωση και μειώνουν τις πιθανότητεςεισαγωγής σε ΜΕΘ.Η ύστατη επιλογή του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη διαχείριση τηςανεξέλεγκτης επιδημίας στην Αττική είναιΤο ίδιο σενάριο είχε εξεταστεί και τον περασμένο Νοέμβριο για τη βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο τις υγειονομικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη που είχαν δεχθεί χιλιάδες ασθενείς. Το «Βελίδειο» συνεδριακό κέντρο ήταν ένας από τους χώρους που είχε κριθεί κατάλληλος για να μετατραπεί σε νοσοκομείο «εκστρατείας».Ενώ το υπουργείο βρίσκεται σε μιακαι να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, η άρνηση μεγάλου ποσοστού του νοσηλευτικού προσωπικού να εμβολιαστεί έναντι του κορωνοϊού, υπονομεύει τη μάχη του ΕΣΥ, και μάλιστα εκ των έσω, για τη διαχείριση της επιδημίας. Αναφερόμενος στο θέμα την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή τη μεγάλη ενδονοσοκομειακή διασπορά κρουσμάτων κορωνοιού στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Πειραιά «Μεταξά», ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,χαρακτήρισετην ανταπόκριση του νοσηλευτικού προσωπικού στον εμβολιασμό «καθώς μόλις το 51% έχει εμβολιασθεί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γιατρών είναι 71%».Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το, το ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει εμβολιαστεί,– αντίθετα στα ιδιωτικά νοσοκομεία αγγίζει τοΤο ποσοστό τουπου ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας αφορά στον μέσο όρο του εμβολιασμένου υγειονομικού προσωπικού στο ΕΣΥ πλην του ιατρικού.Με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων που ανταποκρίθηκε θετικά εξαρχής και με μαζικότητα στον εμβολιασμό, το νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό (μαίες, τραυματιοφορείς, πληρώματα ΕΚΑΒ) «αντιστέκεται» αμφισβητώντας την αξία του εμβολιασμού και παραβλέποντας τις ανθρώπινες απώλειες στον κλάδο τους αλλά και τους νοσούντες συναδέλφους τους. Το βασικότερο, όμως, όπως τόνισε ο κ.είναι ότι «ξεχνούν την ηθική τους υποχρέωση έναντι των πολιτών που προσέρχονται για υπηρεσίες υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα και σε άλλες δομές στη χώρα».Νοσοκομεία στην Αττική που μετρούν μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων εργαζομένων, κυρίως νοσηλευτών, γεγονός που μεταφράζεται σε λοιμώξεις covid-19 και σε αναρρωτικές άδειες, είναι. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), μόνο στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια νοσούν περίπου 200 εργαζόμενοι. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα ήταν οι πρώτοι που μπορούσαν