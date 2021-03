Βρετανία: Εντυπωσιακά αφιερώματα για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ύμνους στην Ελλάδα, επεφύλαξε για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ο, εκφράζοντας αισιοδοξία για του άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς μετά και τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις στην, του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη Με την συμβολή της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, εντυπωσιακά αφιερώματα και ρεπορτάζ στα δημοφιλέστερα ΜΜΕ της Βρετανίας προτρέπουν τους βρετανούς, να ανακαλύψουν τις άγνωστες ομορφιές της ενδοχώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να επιλέξουν τα νησιά μας για ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό στο Ην. Βασίλειο National Geographic Traveller UK, κυκλοφορεί τον Απρίλιο με εξώφυλλο, που φέρει τον πηχυαίο τίτλο «Ελλάδα» και υπότιτλο «Ανακαλύψτε τα θαύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και άθικτες χερσονήσους, αρχαία μνημεία, ζωντανές πόλεις και βουνά βυθισμένα στους μύθους».Το περιοδικό, φιλοξενεί στο εσωτερικό, 18σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα με τίτλο: «Στην ελληνική ενδοχώρα» και υπότιτλο «Από τα οχυρωμένα κάστρα της Μακεδονίας ως τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας.Το αφιέρωμα αποτελείται από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα Ζαγοροχώρια, τη Χαλκιδική, τα οινοποιεία της Νάουσας, το μαντείο των Δελφών, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά και τις φάρμες που λειτουργούν και ως χώροι διαμονής.Ταξιδιωτικό δημοσίευμα με τίτλο Which is the perfect Greek island? Here are 15 of our favourites εμφανίζει την Ελλάδα να υποστηρίζει ένθερμα την επανεκκίνηση του τουρισμού, απαλλάσσοντας τους εμβολιασμένους από την καραντίνα και προσφέροντας δυνατότητα να την επισκεφθούν, όσοι έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ.Ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών προτείνονται τα παρακάτω νησιά ως καλύτερη επιλογή για:Παραλίες: ΖάκυνθοςΕντυπωσιακά/απόκοσμα τοπία: ΤήνοςΘαλάσσια σπορ: ΛευκάδαΝυχτερινή ζωή: ΡόδοςΘέα: ΣαντορίνηΒίλλες και μοναστήρια: ΣκόπελοςΠαραδοσιακή ζωή: ΚάρπαθοςΝου και πνεύμα: ΣκύροςΖευγάρια: ΣύμηΠεζοπορία: ΆνδροςΗρεμία: ΚουφονήσιαΦαγητό: ΚρήτηΞενοδοχεία : ΜύκονοςΙστορία: ΔήλοςΟικογένειες: ΚέρκυραΕκτενές άρθρο των Times με τίτλο «Times: Anyone for Greek mythology with their apres-ski? προτείνει την Ελλάδα ως προορισμό για σκι.Τέλος, αφιέρωμα σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το βρετανικό κοινό παρουσιάζεται στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας The Independent με τίτλο Πέντε τρόποι για να σχεδιάσετε την επόμενη ελληνική σας Οδύσσεια. Προτείνει Μύκονο, Χαλκιδική , Σαντορίνη, Κέρκυρα, Πελοπόννησο.