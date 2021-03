Κορωνοϊός: Όλα τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί - Τι αλλάζει στα sms - Στο «βαθύ κόκκινο» 18 περιοχές

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c9nvh8438yjd-se)





Σε αυστηρότερο lockdown. Στη λίστα με τις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» εντάσσονται τόσο η Αττική, όσο και η Θεσσαλονίκη, στις οποίες το ιικό φορτίο έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με ταυτόχρονη αύξηση των νέων μολύνσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία., ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για τις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο». Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στους κωδικούς των sms για τη μετακίνηση και τον τρόπο που θα εφαρμόζονται πλέον. Πιο συγκεκριμένα, για ψώνια και τράπεζες θα μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο στην περιοχή μας ή σε απόσταση έως και 2 χιλιόμετρα. Επίσης, δεν θα μπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει τον κωδικό 6 για άθληση ή για να βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Η άθληση και η βόλτα του κατοικιδίου θα γίνεται μόνο με τα πόδια ή με ποδήλατο.Επίσης, αλλαγή υπάρχει και στη βραδυνή απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία θα ξεκινά από τις 7 για όλες τις περιοχές στο «βαθύ κόκκινο», με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.Σε όσες περιοχές εντάχθηκαν στο «», αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες, με εξαίρεση τις ειδικές αγωγές. Ταθα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Στις περιοχές που είναι στο «», το μάθημα στα λύκεια θα γίνεται με τηλεκπαίδευση, ενώ στις υπόλοιπες βαθμίδες θα διεξάγεται κανονικά στις σχολικές αίθουσες.Πιο συγκεκριμένα οανέφερε:για μετακίνηση για προμήθεια βασικών αγαθών, αλλά και στο SMS 3 όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο εντός του οικείου δήμου ή σε απόσταση ως 2 χιλιόμετρα.που αφορά στην άθληση ή βόλτα με κατοικίδιο, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί δηλαδή να στείλει κωδικό 6 κανείς σε όλη την Ελλάδα να μεταβεί με το αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να ζητάνε επιπλέον αποδεικτικά, προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια της κατ' εξαίρεση μετακίνησης για τους πολίτες.Στο «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν. Στο βαθύ κόκκινο μπαίνει και ο δήμος Καλυμνίων.Όλες οι υπόλοιπες περιοχές σε όλη τη χώρα μπαίνουν στο κόκκινο.Στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπεται από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.Στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» αναπροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 7 αντί για τις 6. Μόνες εξαιρέσεις η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου τις καθημερινές η απαγόρευση θα ξεκινά από τις 9 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί.Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο Πέμπτη στις 6 το πρωί, έως την Τρίτη 16 Μαρτίου».Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής απέναντί σας, όπως ήμουν από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα.Στην Αττική η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι πια στο κόκκινο. Είναι στο βαθύ κόκκινο. Ως εκ τούτου, περνάμε από το επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας της διαχείρισης της κρίσης, στο επίπεδο εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης.Ενός σχεδίου που είχαμε εκπονήσει στο Υπουργείο Υγείας ως ακραίο σενάριο πέρσι τέτοια εποχή, ενός σχεδίου που εφαρμόσαμε εν μέρει στη μεγάλη πίεση του συστήματος στη Βόρεια Ελλάδα το Νοέμβριο και, δυστυχώς, θα εφαρμόσουμε σε πλήρη ανάπτυξη στην Αττική τώρα.Σήμερα έχουμε αρνητικό ρεκόρ 2.702 κρουσμάτων στη χώρα μας για το 2021, εκ των οποίων στην Αττική τα 1.270. Στις ΜΕΘ μας έχουμε 431 συμπολίτες μας διασωληνωμένους και σε απλές κλίνες Covid νοσηλεύονται στην Αττική 1.528 συμπολίτες μας.Με τους ρυθμούς νέων εισαγωγών στα Νοσοκομεία μας, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το Σύστημα Υγείας ξεπερνά τα όριά του τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.Στην πραγματικότητα πιέζεται αφόρητα στην Αττική εδώ και 19 ημέρες. Στις 12 Φεβρουαρίου, όταν είχαμε 229 κλίνες ΜΕΘ-COVID και 1.673 απλές κλίνες Covid στο λεκανοπέδιο. Σε αυτές τις 19 ημέρες, απαιτήθηκε να προστεθούν 491 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις 2.122 και 90 κλίνες ΜΕΘ-COVID φτάνοντας τις 319 – δηλαδή αυξήσαμε τη δυναμικότητά μας 40% – εκ των οποίων οι 289 είναι πλέον κατειλημμένες.Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, έχουμε συνολικά 1.227 εισαγωγές σε ΜΕΘ-COVID συμπολιτών μας σε όλη την χώρα. Και δυστυχώς, πλέον παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο να διασωληνώνονται πιο νέοι άνθρωποι, παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται σημαντική αύξηση της βρετανικής μετάλλαξης του ιού στη χώρα μας που διασπείρεται ταχέως, μολύνοντας το γενικό πληθυσμό ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή, φύλο ή ηλικιακή ομάδα.Να σημειώσω εδώ για όσους επικαλούνται έωλα στοιχεία, ότι το Νοέμβριο του 2020 λαμβάνοντας υπόψη πιθανή επιδείνωση της πανδημίας αυξήσαμε τις ΜΕΘ-COVID της Αττικής από 168 σε 229.Ανακοινώνω ότι σήμερα προστέθηκαν στο δυναμικό μας 7 ΜΕΘ-COVID στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και τις αμέσως επόμενες ημέρες προσθέτουμε 29 ακόμα ΜΕΘ-COVID στα Νοσοκομεία του λεκανοπεδίου: 12 ΜΕΘ-COVID στον Ευαγγελισμό, 10 ΜΕΘ-COVID στο Τζάνειο και 7 στο Ασκληπιείο της Βούλας. Άρα στην Αττική φτάνουμε από 168 ΜΕΘ-COVID το Νοέμβριο, σε 348 ΜΕΘ-COVID το Μάρτιο. Αυτό είναι 107% αύξηση των ΜΕΘ μας στην Αττική.Για αυτό, λοιπόν, με δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να υπηρετεί όλους τους ασθενείς και όχι μόνο αυτούς που νοσούν από Covid, η αναδιάταξη δυνάμεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα είναι η εξής.Το στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ παραχωρεί στο Δημόσιο 120 κλίνες και μετατρέπεται σε non Covid Νοσοκομείο, υπό την επιστημονική και διοικητική διαχείριση της 1η Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα ενσωματώσει Παθολογικές Κλινικές από τα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και Ιπποκράτειο.Τα παραπάνω Νοσοκομεία θα μετατρέψουν τις ανάλογες Παθολογικές Κλινικές τους σε Κλινικές περιστατικών Covid. Για το σκοπό αυτό, θα συνεπικουρήσουν το υπάρχουν ιατρικό προσωπικό ιδιώτες ιατροί, και ήδη λίστα με 16 παθολόγους και πνευμονολόγους από ιδιωτικές κλινικές είναι στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας.Το ιδιωτικό θεραπευτήριο Ερρίκος Ντυνάν παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό Νοσοκομείο non Covid περιστατικών. Τους ευχαριστούμε θερμά.Το θεραπευτήριο διαθέτει 285 κλίνες παθολογικού και χειρουργικού τομέα και 24 ΜΕΘ. Θα λειτουργεί για τις αντίστοιχες ειδικότητες με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του.Η λειτουργία του ως ιδιωτικού θεραπευτηρίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την Ογκολογική Κλινική και τα τακτικά ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο Ερρίκος Ντυνάν θα παραμείνουν μέχρι να λάβουν εξιτήριο.Το Ερρίκος Ντυνάν ενσωματώνεται στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., αντικαθιστώντας το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο.Το νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε Νοσοκομείο αντιμετώπισης Covid περιστατικών, με δυναμικότητα 301 κλινών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, τα χειρουργεία, οι αίθουσες ανάνηψης του Σισμανογλείου μετατρέπονται σε πολυδύναμες ΜΕΘ-COVID.Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εφεξής θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νοτίου Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι στον ευαίσθητο τομέα της καρδιοχειρουργικής, κανείς συμπολίτης μας δεν θα μείνει αβοήθητος.Τα δυο Νοσοκομεία του Δυτικού και Νότιου Τομέα της Αττικής, Θριάσιο και Ασκληπιείο, τις ημέρες εφημερίας τους θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά.Ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non Covid περιστατικά στην Αττική στη δύναμή μας, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε και τα έχουμε αξιοποιήσει ήδη.Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κρίνεται κομβικής σημασίας στην παρούσα φάση και το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να πάρει κάθε σχετική αναγκαία απόφαση για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.Θέλω για μία ακόμη φορά, κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, να παρακαλέσω όλους σας να προσέχετε, να τηρείτε τα μέτρα προστασίας και να μη χαλαρώνετε, καθώς βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο αυτής της επιδημίας.Κυρίες και κύριοι, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Αύριο θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Μέχρι το τέλος του μήνα θα φτάσουμε το 1.700.000 εμβολιασμούς.Η επιχείρηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προχωρά ομαλά. Οι πολίτες εξυπηρετούνται με ασφάλεια και σεβασμό, σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υγειονομική διαδικασία.Τα εμβόλια ήδη χτίζουν σταδιακά τείχος ανοσίας για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο. Η ελπίδα είναι εδώ και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.Βάσει των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων, αναμένεται σύντομα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να εισηγηθεί τη διενέργεια εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca και για τις ηλικίες 65 και άνω στην Ελλάδα.Τον Απρίλιο αναμένουμε αυξημένες παραδόσεις εμβολίων. Στη σημερινή αλληλογραφία, η εταιρεία Pfizer μάς επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις της μόνο για το μήνα Απρίλιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Για μία ακόμη φορά, η Ελλάδα δεν θα σωθεί με μεγάλα λόγια, αλλά με μικρές και μεγάλες πράξεις. Ελάτε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και να το κάνουμε όλοι μαζί.Καλησπέρα σας. Έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση. Από αυτές που γνωρίζει η ανθρωπότητα μια φορά σε πολλές δεκαετίες.Στη διάρκεια αυτής της κρίσης που η χώρα μας έγινε θετικό παράδειγμα για πολλούς παγκόσμια, αναπτύξαμε ένα σχέδιο δυναμικό, το οποίο εξελισσόταν παράλληλα με την πανδημία, ώστε σε κάθε φάση και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, να επιλέγεται εκείνο το μείγμα μέτρων που προστατεύει τη Δημόσια Υγεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Ένας χρόνος με διαρκή μέτρα, με πολλές ανηφόρες, πολλές στροφές, διαρκή σκαμπανεβάσματα, είναι αυτονόητο ότι έχει σίγουρα επιφέρει και κούραση. Το «άντε να τελειώνουμε με όλα αυτά», άλλωστε, ακούγεται διαρκώς γύρω μας.Σε αντίθεση με τον προηγούμενο Μάρτιο όμως, τώρα βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει ένα τέλος, με τα εμβόλια. Βλέπουμε το τέλος, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Το δείχνουν τα περιστατικά που όλοι ξέρουμε πια, το δείχνει η κατάσταση στα Νοσοκομεία όπως την περιέγραψε προηγουμένως ο Υπουργός.Οι μεταλλάξεις επιταχύνουν περαιτέρω τη μετάδοση του ιού, μεγεθύνοντας τον αντίκτυπο ακόμα και της μικρότερης παράλειψης. Σε όλο τον κόσμο, ένας αριθμός νέων μεταλλαγμένων στελεχών έχουν πλέον δείξει ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα από τα περισσότερα στελέχη του κορονοϊού που κυκλοφορούσαν μέχρι το Νοέμβριο.Για παράδειγμα, η αύξηση στη μετάλλαξη από το στέλεχος Β1.1.7, που έχει γίνει γνωστό ως στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει υπολογιστεί σε περίπου 15%-20% σε σύγκριση με τα προηγούμενα στελέχη.Και αυτό έχει ως συνέπεια τα πιο ήπια μέτρα που έριχναν το Rt στο 0,9 και συνεπώς περιόριζαν την επιδημία, να μην είναι εξίσου αποτελεσματικά. Με απλά λόγια, με τα ίδια μέτρα, αντί για Rt 0,9 έχουμε 1,1 και αντί για βραδεία συρρίκνωση έχουμε βραδεία επιβάρυνση. Τα μεταλλαγμένα στελέχη φαίνεται ότι έχουν επικρατήσει στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό.Σύμφωνα με τους αναλυτές λοιμωξιολόγους μας και με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που διαρκώς επικαιροποιούνται, είναι πολύ πιθανόν να συμμετέχουν στην εικόνα της επιβάρυνσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως έγινε σε αρκετά μεγαλύτερη κλίμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο.Στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί, ταυτοποιηθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 1.756 πολίτες με διάφορες μεταλλάξεις, εκ των οποίων 1.667 αφορούν στην βρετανική μετάλλαξη σε 34 Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και 48 στη μετάλλαξη της Νοτίου Αφρικής σε 3 Περιφερειακές Ενότητες, με την πλειονότητα των κρουσμάτων να είναι εγχώρια και να μην δείχνουν να συνδέονται με ταξίδι στο εξωτερικό.Αξίζει να σημειωθεί ότι περιοχές με πρόσφατη σημαντική αύξηση της επίπτωσης των κρουσμάτων COVID-19, συνοδεύονται και από αυξημένη επιμόλυνση στελεχών με τη μετάλλαξη, όπως είναι για παράδειγμα η Κρήτη με τη βρετανική μετάλλαξη, αλλά και η περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη με τη μετάλλαξη της Νοτίου Αφρικής.Το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη δημιουργούν μεγαλύτερη επιδημιολογική επιβάρυνση σημαίνει ότι τα μέτρα πρέπει να καλύπτουν περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και η προσήλωση σε αυτά απαιτείται να είναι πιο αυστηρή, πιο σταθερή.Οι μεταλλάξεις απαιτούν προφυλάξεις. Οι πρώτες έχουν αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες, ενώ οι τελευταίες έχουν αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα. Ακόμα μία μικρή προσπάθεια, λοιπόν, θα φέρει μία μεγάλη νίκη.Προκειμένου, λοιπόν, να περιοριστεί η διασπορά του ιού, από αύριο το πρωί στις 06:00 και μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 06:00 το πρωί, το πλαίσιο των μέτρων κατά την πανδημίας αναπροσαρμόζεται ως εξής.Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στους έξι λόγους κατ’ εξαίρεση μετακίνησης, από αύριο ισχύουν σε όλη την χώρα οι εξής διαφοροποιήσεις για τα sms 2 και 6.Στο sms 2, που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών, αγαθών πρώτης ανάγκης, δηλαδή, σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, αλλά καθώς και στο sms 3 όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών. Εφιστούμε την προσοχή ότι η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου Δήμου, είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας.Ως προς το sms 6, τώρα, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο.Δεν θα μπορεί, δηλαδή, κανείς σε όλη την χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή την μοτοσυκλέτα του, προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικίδιο.Επίσης, στην περίπτωση της μετακίνησης για παροχή βοήθειας, (κωδικός 4), τα ελεγκτικά όργανα από αύριο εντέλλονται να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του sms.Σχετικά τώρα με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, αυτός διαμορφώνεται ως εξής.Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, κατατάσσεται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από την Σκύρο). Επίσης, στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων.Όλες οι υπόλοιπες περιοχές σε όλη την χώρα κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, κόκκινο. Τα μέτρα ισχύουν από αύριο στις 6 το πρωί ως την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, όπου τα μέτρα θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 6 Μαρτίου στις 6 το πρωί, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε σήμερα την περιοχή.Όσον αφορά στην απαγόρευση κυκλοφορίας, υπενθυμίζουμε ότι στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο κόκκινο, ισχύει από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, βαθύ κόκκινο, πλέον αναπροσαρμόζεται και θα είναι από τις 7 το απόγευμα, αντί στις 6 το απόγευμα, ως τις 5 το πρωί, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου λόγω μητροπολιτικότητας η απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή, διαμορφώνεται από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί.Επίσης, σχετικά με τον αθλητισμό σημειώνεται ότι στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, ισχύουν πλέον τα εξής:Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. Εξαιρείται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών, πρώτον των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας (Super League 1 και Super League 2), στα πρωταθλήματα της Α΄ κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basketball League) και της Α΄ κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης (Volleyball League ανδρών) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα αναστέλλονται για τις επόμενες ημέρες.Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο και πριν από κάθε αγώνα, προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του έτους 2021Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.Επίσης, στις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως 9 ατόμων. Σημειώνεται ότι αναστέλλεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, αλλά και μνημοσύνων.Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο κόκκινο, είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία των Λυκείων, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και βαθμίδων εκπαίδευσης, εξαιρουμένης της ειδικής αγωγής.Κατά τα άλλα, τα μέτρα ισχύουν ως είχαν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) και πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα Covid19.gov.gr.Στόχος των παραπάνω μέτρων είναι ο περιορισμός της κινητικότητας, νομίζω αυτό είναι πασιφανές, είναι εύλογο, που αποτελεί βασικό παράγοντα εξάπλωσης της πανδημίας και για αυτό οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι και στις γειτονιές.Παράλληλα, πρέπει να τονίσουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ελέγχους στους χώρους εργασίας, οι οποίοι μαζί με τις συνάξεις στα σπίτια αποτελούν τις βασικές αιτίες εξάπλωσης της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες.Η τήρηση, όμως, των μέτρων δεν είναι υπόθεση μόνο ή κυρίως των ελεγκτικών μηχανισμών. Καταλαβαίνουμε την κούραση και τη νέα δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε χτίσει. Τους περιορισμούς που μας στερούν συγγενείς, φίλους, αγαπημένες συνήθειες. Τις οικονομικές επιπτώσεις για τους επαγγελματίες.Τα δεδομένα απαιτούν όμως εγρήγορση και προσοχή. Όσο και αν έχουμε κουραστεί, είναι απαραίτητο να αποφύγουμε κάθε άσκοπη μετακίνηση και, φυσικά, κάθε κατάχρηση της δυνατότητας αυτής.Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αλλά και στην τελική αναμέτρηση με την Covid. Πρέπει να φανούμε ευέλικτοι στα μέτρα που αποφασίζουμε, αλλά άκαμπτοι στην τήρησή τους από όλους. Μόνο έτσι θα πετύχουμε.Για αυτό και για τις επόμενες εβδομάδες υιοθετούμε το σκεπτικό, τη λογική του προηγούμενου Μαρτίου. Μένουμε σπίτια μας, μένουμε στη γειτονιά μας. Και όταν πρέπει να μετακινηθούμε, μετακινούμαστε στη μικρότερη δυνατή απόσταση, για να περιοριστεί η διασπορά του ιού από γειτονιά σε γειτονιά, από Δήμο σε Δήμο και για να τελειώνουμε οριστικά με την πανδημία.Ιδιαίτερα αύριο, που είναι Τσικνοπέμπτη, ας μην προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να πάμε σε φίλους και γνωστούς. Ας περάσουμε την ημέρα αυτή στο σπίτι μας, με την οικογένειά μας.Γιατί κάθε προσπάθεια να παρακάμψουμε τα μέτρα, οδηγεί σε παράτασή τους. Κάθε δική μας περιττή μετακίνηση, σημαίνει αυτόματα και διακίνηση του ιού προς πολλούς άλλους. Για αυτό και ένας μικρός περιορισμός σήμερα, μας φέρνει πιο κοντά στον προορισμό του αύριο.Βλέπουμε, δυστυχώς επίσης, και θέλω να το τονίσω, σε εποχές lockdown να γίνονται διαδηλώσεις που δημιουργούν συνθήκες υπερμετάδοσης. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν σταματήσει και οι κάθε είδους εκδηλώσεις.Προφανώς ισχύει το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Αλλά οι οργανωτές διαδηλώσεων σε καιρό πανδημίας, και πρέπει να τονιστεί αυτό, αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη, όχι μόνο απέναντι στους διαδηλωτές που θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους, τους γύρω τους, την οικογένειά τους, αλλά και απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Απέναντι στα εκατομμύρια πολιτών που τηρούν τα μέτρα, προστατεύοντας τους ίδιους και τους γύρω τους.Αγαπητοί μου συμπολίτες, τον Μάρτιο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με έναν ιό που δεν γνωρίζαμε. Τότε ήμασταν στην αρχή αυτής της περιπέτειας. Τώρα είμαστε κοντά στο τέλος. Χάρη στα εμβόλια, όπως τόνισε και ο Υπουργός, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Γιατί πλέον γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια – που όλοι με ανυπομονησία περιμέναμε – λειτουργούν.Και αφού μας παρέχεται η δυνατότητα, πλέον είναι θέμα ατομικής υπευθυνότητας να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας, κάνοντας το εμβόλιο. Γιατί όταν εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, θα μπορέσουμε πλέον να επιστρέψουμε με ασφάλεια στην καθημερινότητά μας, στις αγαπημένες μας συνήθεις και να αγκαλιάσουμε ξανά χωρίς φόβο τους δικούς μας ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.