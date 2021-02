Lockdown: Τα μέτρα που ισχύουν στην Αττική - Όλη η απόφαση για μετακινήσεις και ωράρια

για όλους τους μαθητές, oι κωδικοί των SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών και το πλαίσιο λειτουργίας του delivery και του take away στην εστίαση. Για δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις τίθενται νέοι περιορισμοί αλλά και μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Παράλληλα, αποκλειστικά για τις 13 και 14 Φεβρουαρίου θα είναι ανοικτά τα ανθοπωλεία click away και click inside.