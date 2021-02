Lockdown - Αγορά: Δείτε αναλυτικά τι λειτουργεί από σήμερα και υπό ποιους όρους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε φάση αυστηρού lockdown εισήλθε από σήμερα ημε την ένταξη της στις περιοχές «πολύ αυξημένου κινδύνου». Ως αποτέλεσμα περιορίζεται σημαντικά η λειτουργία της αγοράς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πλέον ισχύουν από σήμερα και τουλάχιστον ως το τέλος του μήνα τα εξής:. Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και οι πωλήσεις μπορούν να γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά με παράδοση στην οικία του καταναλωτή.Από τη γενική απαγόρευση λειτουργίαςτα καταστήματα τροφίμων γενικά, όπως σούπερ μάρκετ παντοπωλεία, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κοκ.Επίσης εξαιρούνται φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια και καταστήματα πώλησης καπνικών / ατμιστικών προϊόντων. Σε όλα τα παραπάνω δίνεται η δυνατότητα, ασχέτως ωραρίου λειτουργίας, να μπορούν να κάνουν delivery προϊόντων ως τη 1 το ξημέρωμα.Στα δε σούπερ μάρκετ, όπως τα παιχνίδια, τα είδη ένδυσης, υπόδησης κοκ. Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να τα πωλούν μόνο μέσω των e-shop τους.Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται, επιπλέον, τα, αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου, καθώς και τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστις. Τα καταστήματαθα συνεχίσουν να λειτουργούν κατόπιν ραντεβού και τα περίπτερα θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν επί 24ωρο.Κατ’ εξαίρεση θα επιτραπεί η λειτουργία τωντο προσεχές Σαββατοκύριακο με ραντεβού λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Θα λειτουργήσουν με click away και click inside με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μΚλειστά θα είναιενώ αναστέλλονται οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος ακόμα και από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα (αποτρίχωση, θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών κοκ). Επίσης αναστέλλονται οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων.Σε ο,τι αφορά τηνθα συνεχίσει η λειτουργία της με τη μέθοδο της διανομής (delivery), πακέτου απ’ το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through).Οι λαϊκές αγορές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με 50% συμμετοχή πωλητών, 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείων πώλησης και παράλληλες αγορές και υποχρέωσης λειτουργίας παράλληλων αγορών.θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μόνο με ραντεβού που πρέπει να πιστοποιούνται απ’ την σχετική λίστα που θα διατηρούν. Απ’ τη λίστα εξαιρούνται έκτακτες βλάβες. Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή καθορίζονται τα εννέα άτομα.Επίσης θα λειτουργούν κανονικά ταμετά τη ζώνη ελέγχου.Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μπορεί να ξεκινάει απ’ τις 7.00 και να ολοκληρώνεται στις 20.30 τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα απ’ τιςΤην Κυριακή μπορούν να λειτουργούν μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κοκ καθώς και τα σούπερ μάρκετ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών.Φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων θα λειτουργούν με βάση το ισχύον καθεστώς (επιμερισμός εφημεριών, διανυκτερεύσεων κοκ). Επίσης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν επί 24ωρο.Για τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα μέτρα της προηγούμενης ΚΥΑ πλην της επέκτασης του ωραρίου των καταστημάτων ως τις 20.30 στη Θεσσαλονίκη και ως τις 17.30 στη Χαλκιδική. Υπενθυμίζεται πως Σάββατο και Κυριακή τα καταστήματα του λιανεμπορίου στις δύο αυτές περιοχές, που συνεχίζουν με click away, θα παραμείνουν κλειστά. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ κοκ) τα οποία μπορούν να είναι ανοικτά ως τις 17.30.Οι καταναλωτές για τις αγορές τους έχουναπ’ τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση μετακίνησης απ’ το 13033 ή την σύνταξη του σχετικού εντύπου μετακίνησης.