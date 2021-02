Lockdown: Ολα όσα ισχύουν για take away, λαϊκές, σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πιο αυστηρά από σήμερα τα μέτρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.Παρακολουθώντας τηνστο χάρτη, σε τοπικό επίπεδο η Θεσσαλονίκη πέρασε χθες στην κατηγορία της ζώνης αυξημένου κινδύνου, πλάι στην Αττική και τη Χαλκιδική, στις οποίες από σήμερα στις 6 το πρωίισχύουν τα εξής:μόνο με αποστολή SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει μόνο με τη μέθοδο του click away (και αναστολή της διαδικασίας click inside).καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.όσο και για τα κουρεία, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τις υπηρεσίες διαιτολογίας διαμορφώνεται ως εξής:· Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.· Σάββατο Κυριακή, κλειστά.5.από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και προκλήθηκε σύγχυση γιατί αρχικά ο υπουργός είπε ότι ισχύει από σήμερα. Τελικά όμως διευκρινίστηκε από το υπουργείο ότι το take away σταματάει από αύριο.Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας.Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας τωνΤην αντίδραση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών προκάλεσε η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σαββατοκύριακα σεΗ συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).Σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας, που εκδόθηκε πριν λίγη ώρα, χαρακτηρίζεται ότι ήταν λάθος η απόφαση καθώς «σε ανοικτούς χώρους η μετάδοση είναι πολύ μικρότερη από ότι σε κλειστούς χώρους» ενώ προστίθεται ότι η απόφαση στέλνει το καταναλωτικό κοινό σε χώρους που η μετάδοση είναι μεγαλύτερη.Η ομοσπονδία ζητάει, άμεσα, συνάντηση με τηκαι την Επιτροπή Επιδημιολόγων.7. Κλειστά παραμένουν από σήμερα και τα, όπως προβλέπεται για τις «κόκκινες» περιοχές.· τα σούπερ μάρκετ,· τα καταστήματα τροφίμων,· οι φούρνοι,· τα βενζινάδικα και· τα φαρμακεία8. Οιλειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.Πλην της υπαγωγής σε καθεστώς lockdown για τις Περιφερειακές ενότητες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ειδικής μέριμνας κατά τους ειδικούς χρήζουν άλλες πέντε περιοχές της χώρας, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά να ανακοινώνει χθες νέα, περιοριστικά μέτρα στους δήμους:· Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου.· Αναστέλλεται η λειτουργία των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.· Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.· Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών και αντικαθίσταται με τηλεκπαίδευση. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι Μυκόνου και Θήρας, όπου τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν.· Η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.· Αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων.· Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.· Αναστέλλεται η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.Παράλληλα, στη βαθμίδα των «κόκκινων» περιοχών παραμένουν ή εντάσσονται και για επτά ημέρες:· Ο δήμος Εορδαίας,· ο δήμος Θηβαίων,· ο δήμος Τανάγρας,· ο δήμος Σπάρτης,· ο δήμος Ζακύνθου,· η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,· ο δήμος Ρεθύμνης· ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού· ο δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων· ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και· ο δήμος ΤεμπώνAνά πάσα στιγμή υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε κ αλλά μέτρα, όχι μόνο για την Αττική, αλλά για όλη τη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης , μιλώντας στο OPEN.Τόνισε ότι «η επιθυμία μας είναι να έχουμε ένα ισόρροπο μείγμα το οποίο θα διασφαλίσει την όσο δυνατόν καλύτερη λειτουργία της αγοράς κ από την άλλη τη δημόσια υγεία», ενώ πρόσθεσε ότι η αίσθηση είναι ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων και ότι σχετική επιπεδοποίηση θα μετρηθεί, υπογραμμίζοντας ότι «αν απαιτηθεί θα κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές».Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «πρέπει με κάθε τίμημα, αλλά με ασφάλεια να μένουν ανοιχτά.. Δεν είναι μόνο το γλωσσολογικό κομμάτι, είναι ζήτημα ψυχικής υγείας των παιδιών» συμπληρώνοντας ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι η κινητικότητα που προκύπτει εντός των σχολείων συντελεί στην υπερμετάδοση.