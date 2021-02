Κλειστά τα μαγαζιά το Σάββατο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα ανακοινώνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Προηγήθηκε πολύωρη σύσκεψη της επιτροπής λοιμωξιολόγων.Αναλυτικά οι ανακοινώσεις για τις «κόκκινες» περιοχές και τα μέτρα που θα ισχύουν από τον κ.της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο οποίος σήμερα έχει 59 ενεργά κρούσματα, ενώ είχε 74 ενεργά κρούσματα στις 9 Ιανουαρίου με τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα να βρίσκονται σε ισχύ ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου.της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οι οποίοι έχουν 46 και 36 ενεργά κρούσματα αντίστοιχα, όταν στις 12 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ο μεν Δήμος Θηβαίων είχε 67 ενεργά κρούσματα, ο δε Δήμος Τανάγρας 21. Δηλαδή στο Δήμο Θηβαίων το ιικό φορτίο φαίνεται να υποχωρεί, δεν έχει φτάσει, όμως, ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο. Στο δε Δήμο Τανάγρας, το ιικό φορτίο δείχνει να αυξάνεται παρά τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί.της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπου παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, η Σπάρτη είχε στις 14 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα μέτρα, 53 ενεργά κρούσματα και σήμερα έχει 77., όπου υπήρχαν 23 ενεργά κρούσματα την 1 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα είναι 33., όπου στις 13 Ιανουαρίου, όταν και τέθηκαν σε ισχύ τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, υπήρχαν 112 ενεργά κρούσματα και αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα είναι 74.Στις κόκκινες περιοχές πλέον εντάσσονται από αύριο και οι εξής περιοχές:της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο οποίος είχε 17 ενεργά κρούσματα στις 25 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή έχει 51. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του δήμου Ρεθύμνης παρατηρείται μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπου στις 25 Ιανουαρίου υπήρχαν 19 ενεργά κρούσματα και έχουν αυξηθεί στα 33.της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, όπου υπήρχαν 23 ενεργά κρούσματα στις 25 Ιανουαρίου και έχουν αυξηθεί στα 59.της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί από 7 στις 25 Ιανουαρίου σε 49. Μέσα σε 11 δηλαδή ημέρες τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 600%.Και οτης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 32 από 5 που ήταν στις 25 Ιανουαρίου.Άρα, επαναλαμβάνω, στις κόκκινες περιοχές, από αύριο το πρωί θα ανήκουν:Ο Δήμος Εορδαίας, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Σπάρτης, ο Δήμος Ζακύνθου,η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο Δήμος Ρεθύμνης ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και ο Δήμος Τεμπών.Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι επιπρόσθετα των παραπάνω περιοχών, το επιδημιολογικό φορτίο αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αυξημένο στους. Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας τα ενεργά κρούσματα ήταν 34 στις 30 Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησαν να ισχύουν τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα, και αυτή τη στιγμή είναι 45.Αντίστοιχα, ο Δήμος Μυκόνου είχε 25 ενεργά κρούσματα στις 30 Ιανουαρίου όταν ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και σήμερα έχει 50. Άρα παρά τα μέτρα, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει διπλασιαστεί.Ο δε Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, είχε 189 ενεργά κρούσματα στις 30 Ιανουαρίου όταν ξεκίνησε η ισχύς των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και αυτή τη στιγμή έχει 292 ενεργά κρούσματα. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 35%.Στο Δήμο Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τα ενεργά κρούσματα ήταν 173 στις 30 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και αυτή τη στιγμή είναι 349, έχουν δηλαδή υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μερικές ημέρες (αύξηση των κρουσμάτων 50,43%).Τέλος, αυξητική τάση των κρουσμάτων παρατηρείται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργά κρούσματα την 1η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η ισχύς των πρόσθετων μέτρων, ήταν 43 και αυτή τη στιγμή είναι 78.Η επιδημιολογική εικόνα των περιοχών αυτών κάνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις «κόκκινες» περιοχές, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία εξάπλωσης του ιού.Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές από αύριο στις 6:-Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.-Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.-Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.-Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.-Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.-Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές:Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.Ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη πιστής τήρησης τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και την εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.Τώρα στις περιπτώσεις της Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η συζήτηση στην Επιτροπή ήταν διεξοδική και αναλυτική. Αξιολογήθηκαν όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα περιλαμβανομένων και των σημερινών, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα και τους δείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη της πανδημίας και αποφασίστηκε η ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής στις κόκκινες περιοχές και τα εξής παρακάτω μέτρα και για τις 3 περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική):-Αναστολή λειτουργίας των Λυκείων δια ζώσης και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.-Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει με τη μέθοδο του click away και μόνο. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο.Διευκρινίζεται ότι και. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο.Επίσης, κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.Τα μέτρα αυτά ισχύουν από αύριο το πρωί στις 6 και ως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου. Οι τρεις αυτές περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και οι πέντε περιοχές μεγάλου αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, ήτοι Πάτρα, Χαλκίδα, Μύκονος, Σαντορίνη και Άγιος Νικόλαος παραμένουν σε καθεστώς καθημερινής επιδημιολογικής παρατήρησης και η εξέλιξη της πανδημίας θα αξιολογείται καθημερινά, σε τακτικές τεχνικές συσκέψεις και σε συνάρτηση τόσο των καθημερινών επιδημιολογικών δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων των ιχνηλατήσεων των κρουσμάτων και των στενών τους επαφών.Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι λόγω της επιδημιολογικής εικόνας ανά την επικράτεια, στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα ούτε και αιτήματα των διάφορων υπουργείων, όπως και του Αθλητισμού, που αφορούσαν την επανεκκίνηση περισσότερων αθλητικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων.Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό και τις επιπτώσεις (οικονομικές, αγωνιστικές, αλλά και ψυχολογικές) στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που αποτελεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ζητούμε όμως υπομονή. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα τις προσεχείς ημέρες και να μπορέσουμε να έχουμε νέα για την αθλητική οικογένεια της χώρας μας.Για άλλη μία φορά επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις για το άνοιγμα ή μη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι μία πολυπαραγοντική εξίσωση. Η όποια απόφαση δεν στηρίζεται σε εμμονικά σύνδρομα ούτε στελεχών της κυβέρνησης ούτε των επιδημιολόγων. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το όποιο άνοιγμα δραστηριοτήτων επιδρά αυξητικά στην κινητικότητα, το λεγόμενο mobility. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ρίσκο για περαιτέρω διασπορά και εξάπλωση του ιού. Γιατί η κινητικότητα σημαίνει επαφές, λίγες – πολλές, αραιές – συχνές, παρόλα αυτά επαφές.Άρα το ζήτημα δεν είναι να ανοίξει κάτι, εφαρμόζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εξάλλου, κανείς δεν υποστηρίζει ένα άνοιγμα χωρίς πρωτόκολλα. Το ζήτημα είναι αν το άνοιγμα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αυξάνει την κινητικότητα, αλλά και πόσο «επιβαρύνει» τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και πόσο αυξάνει το ρίσκο της διασποράς.Άρα χρειάζεται υπομονή, επιμονή, προσπάθεια συναντίληψης για την εξέλιξη της πανδημίας και όχι κραυγές, αναθέματα και ακραίες προσεγγίσεις. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα δεδομένα και ακολουθεί τις προτάσεις – αξιολογήσεις των κορυφαίων επιδημιολόγων της χώρας. Γιατί η μεγαλύτερη εικόνα, η εικόνα όλης της χώρας προέχει.Εξάλλου, όπως όλοι γνωρίζουμε, μοναδικό κριτήριο για κάθε απόφαση είναι τα δεδομένα. Αυτά υπαγορεύουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Και αυτή τη στιγμή η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, αλλά και τα στοιχεία από άλλες χώρες δείχνουν ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Ξέρουμε ότι ύστερα από 11 μήνες προσπάθειας, όλοι έχουμε κουραστεί. Δίνουμε, όπως όλος ο κόσμος, μια διαρκή μάχη. Δεν είναι εύκολο. Φαίνεται, όμως, ήδη φως, καθώς η έναρξη των εμβολιασμών μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να δείχνουμε όλοι μας υπομονή και επιμονή. Για να παραμείνουμε ασφαλείς, μέχρι να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία.Η καθηγήτριασημείωσε ότι σήμερα είχαμε ένα ρεκόρ τεστ, που έφτασαν στα 46.000. Στα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχει επιδείνωση του επιδημικού φορτίου, τα ενεργά κρούσματα στην επικράτεια εκτιμώνται σε περισσότερα από, ενώ από 625 σε 895 ανήλθαν κρούσματα ανά ημέρα και ο δείκτης θετικότητας έχει φτάσει το 2,3%.Παράλληλα,, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάμεση ηλικία στα 43 χρόνια.Όπως φαίνεται,, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι, που μένουν μυστικές και δεν γίνεται επίσημα ιχνηλάτηση.«Ο χάρτης κοκκίνισε σε πολλές περιοχές» είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας πως αν δεν ελεγχθεί η κατάσταση σήμερα, η Ελλάδα θα βρεθεί και αυτή «στο κόκκινο».Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στους επιδημιολόγους οι δήμοικαιΑνησυχητική είναι η κατάσταση και στην, με αύξηση των κρουσμάτων κατά 60% την τελευταία εβδομάδα και με ενεργά κρούσματα που υπολογίζονται σε 4.000.Αύξηση παρατηρείται και στη, γεγονός που η κυρία Παπαευαγγέλου χαρακτήρισε έκπληξη, καθώς παρουσιάζεται «μόνο λίγες βδομάδες αφού πήρε ανάσα η περιοχή».Ο μέσος όρος των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι 150 ανά ημέρα και στην Αττική 70-80. Η πληρότητα σε απλές κλίνες στην Αττική είναι 52%, ενώ 60% είναι στις ΜΕΘ.Η Βάνα Παπαευαγγέλου παραδέχτηκε ότι υπάρχει κούραση στον πληθυσμό, αλλά τόνισε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μαραθώνιο και επί του παρόντος «έχουμε μπροστά μας μία ανηφόρα».Είναι κρίμα να κλείνουν δραστηριότητες και να λυγίσει το σύστημα υγείας. Δεν έχει νόημα να βάζουμε νέα μέτρα, αρκεί να εφαρμόσουμε τα υπάρχοντα, είπε.Η επιτροπή εισηγήθηκε«τα παιδιά δεν οδηγούν την επιδημία αλλά την παρακολουθούν» είπε και ζήτησε να τηρούνται τα μέτρα στα σχολεία με ακόμη με περισσότερη επιμέλεια και να κάνουν οι εκπαιδευτικοί τα τεστ.Η θετικότητα στα σχολεία είναι χαμηλή, της τάξεως του 0,23%, ενώ το 0,29% φτάνει η αναστολή τμημάτων στα δημοτικά.«Αν θέλουμε τα παιδιά μας να συνεχίσουν σχολείο, να παραμείνουν ανοιχτές οικονομικές δραστηριότητες, η συμπεριφορά μας είναι η λύση» τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου.Ακολούθως ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνώναναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας στον κόσμο. Μίλησε για τάση υποχώρησης της επιδημίας και ειδικότερα για επιβράδυνση του ρυθμού της στην Ευρώπη, από την περασμένη εβδομάδα. Ειδικά για την Ελλάδα όμως, παρατηρείται αύξηση την τελευταία εβδομάδα με παράλληλη αύξηση στις εισαγωγές. Η αύξηση στις εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό φθάνει το 50%. Η επίπτωση της νόσου έχει αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο κ.Μαγιορκίνης επέμεινε στην τήρηση της «κοινωνικής φούσκας», της επαφής δηλαδή, με λίγα και συγκεκριμένα άτομα. Η κόπωση αναδεινύεται παράγοντας επιδείνωσης της κατάστασης. Πρόσθεσε ότι είναι αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης το προσεχές διάστημα.