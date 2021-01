Κορωνοϊός: Στα 941 τα νέα κρούσματα - Τα 526 στην Αττική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερανέατης λοίμωξης του νέου(COVID-19), εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 155678, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5927 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 48600 (63.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.άτομα νοσηλεύονται. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. 193 (74.2%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 85.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1099 ασθενείς έχουν εξέλθει από τιςαπό την αρχή της πανδημίας.Τέλος, έχουμενέουςαπό τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους, εκ των οποίων 3388 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνωνστην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ανέφερε ότι η συνολική εικόνα εμφανίζει επιδείνωση με πάνω από 600 κρούσματα ανά ημέρα . Ο δείκτης θετικότητας στο 2,3% ανακοίνωσε και πρόσθεσε:«Τα βλέμματα μετακινήθηκαν στην Αττική όπου η εικόνα άλλαξε. Υπάρχει σααφής άνοδος σε όλες τις γειτονιές της Αθηνάς. Εχουμε αύξηση κατά 45% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα με το δείκτη θετικότητας ναστην πιο πυκονοκατοικημενη περιοχή της χώρας. Η πληρότητα στην Αττική είναι 43% στις απλές κλίνες και 61% στις ΜΕΘ.2.800 είναι τα ενεργά κρούσματα στην Αττική σήμερα σύμφωνα με την καθηγήτρια, ενώ Πανελλαδικά, ο κυλιώμενος μέσος όρος ανέρχεται σε. Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν 27.000 τεστ κατά μέσο όρο με την κυρία Παπαευαγγέλου να σημειώνει πως η αύξηση του επιδημιλογικού φορτίου αποτελεί «πονοκέφαλο».«Ανησυχεί η αύξηση των λοιμώξεων στην Αττική γιατί έχουμε μπροστά μας τον Φεβρουάριο που είναι ο χειρότερος μήνας για τη μετάδοση της νόσου... Θεωρούμε ότι η επαναφορά του click away θα μειώσει την κινητικότητα και δεν θα έχουμε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων...και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καιροφυλακτούμε. Ακόμα και αυτοί που έκαναν την 2η δόση του εμβολίου δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Δεν είναι ακόμα άτρωτοι και πρέπει να τηρούν τα μέτρα».«Εισηγηθήκαμε το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα. Στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η Αττική,» είπε τονίζοντας πως οι μαθητές λυκείου θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης.Η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναισε όλες τις «κόκκινες» περιοχές και να λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του, ενώ τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και χαρτοβιβλιοπωλεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click in shop.Ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,είπε ότι οι λοιμώξεις στη Θεσσαλονίκητην τελευταία εβδομάδα και υποστήριξε ότι η αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική θα αυξήσει την πίεση στα νοσοκομεία την επόμενη εβδομάδα.Σε ερώτηση τουγια τους παράγοντες που έκαναν τους ειδικούς να εισηγηθούν την ένταξη της Αττικής στο «κόκκινο» ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι παίρνουμε τώρα μέτρα για να επιβραδύνουμε την κατάσταση... «Είναι δύσκολο όταν ένα μεγάλο πλοίο πάρει μπρος να το σταματήσεις» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτό που μας προβλημάτισε είναι η κινητικότητα και όχι το λιανεμπόριο. Ο κόσμος λόγω της κόπωσης δεν τηρεί τα μέτρα...»Η κατανομή των 941 νέων κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:16 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας11 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας3 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας8 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας2 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας9 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας12 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου9 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας5 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων2 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας5 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας5 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς9 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης13 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας14 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας16 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας18 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου5 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου13 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας14 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας4 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου4 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης2 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας7 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου1 κρούσμα στην Π.Ε. Ροδόπης4 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου8 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων4 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας13 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων18 κρούσματα υπό διερεύνησηΔείτετην ημερήσια επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥ