Κορωνοϊός - «Φως στο τούνελ» της πανδημίας την 7η Γενάρη: Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Ένα πρώτοφάνηκε χθες στον ορίζοντα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση με ΦΕΚ των έκτακτων μέτρων που θα ισχύσουν στις γιορτές, με τοννα γυρίζει τις σελίδες του, δείχνοντας δηλαδή την ημέρα εκείνη ως την επικρατέστερη για την πρώτηΜε δεδομένο, μάλιστα, ότιανακοίνωσε χθες μείωση των ενοικίων για επαγγελματική στέγη κατά 80% με δίμηνη ισχύ (για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2021), απαλλάσσοντας στην πραγματικότητα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων από το βασικό τους πάγιο έξοδο για το διάστημα αυτό,, ακόμη και αν η προσπάθεια εκκινήσει μόνο από τις περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως εξήγησε χθες ο κ. Γεωργιάδης.Και να επαναλειτουργήσει, ωστόσο,όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα Ιόνια νησιά), κατηγορηματικά αντίθετοι εμφανίζονται, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, οι επιστήμονες μπροστά στο ενδεχόμενο να επανέλθει το ίδιο διάστημα η εστίαση, αξιολογώντας τον κλάδο ως κορυφαία εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Πολύ περισσότερο, όταν ως τέτοια αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και το γιορτινό ρεβεγιόν, πολλοί εκ των οποίων ζητούν ο αριθμός των συνδαιτημόνων να περιοριστεί αυστηρά στα μέλη της κάθε οικογένειας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας,, επισημαίνοντας πως «στη φάση αυτή χρειάζεται ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας». Ο ίδιος, μάλιστα, ανέφερε πως έχει θέσει το θέμα και όλα ταπου ζούμε στο ίδιο σπίτι. «, φαντάζομαι θα το φέρουν και στην επιτροπή για να υπάρξει μια οριστική θέση», κατέληξε ο κ. Γώγος.«Είναι απαραίτητο να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού από ασυμπτωματικούς» περιέγραψε από πλευράς του και, συνιστώντας υπομονή μέχρι να αρχίσει ο εμβολιασμός.για το πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια, πάντως τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν για ένα διάστημα και θα αρθούν σταδιακά. Στόχος για τη χώρα είναι να εμβολιαστεί το 60-70% του πληθυσμού ώστε να χτιστεί συλλογική ανοσία», συμπλήρωσε.δηλώνοντας ότι για τις γιορτές θα ήταν προτιμότερο να κάνει κάθε οικογένεια μόνη της. «Αν χαλαρώσουμε τα Χριστούγεννα, θα το πληρώσουμε μετά», προειδοποίησε.Από την κυβερνητική οπτική, το όριο, «είναι θέμα που σχετίζεται με την κοινωνική ηρεμία, την ψυχολογική κατάσταση των οικογενειών, οι οποίες είναι αρκετά επιβαρυμένες το τελευταίο διάστημα» υποστήριξε χθες ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και προσέθεσε:Η δυνατότητα εορτασμού από κοινού για δύο οικογένειες αναμένεται να αυξήσει και τις μετακινήσεις τις ημέρες της κορύφωσης των γιορτών, οι οποίες περνούν μέσα από το… κινητό. Συγκεκριμένα, ειδικά για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, είναι απαραίτητη η αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) στον αριθμό 13033 με τον κωδικό 6, ώστε να μην καταλογιστεί τυχόν πρόστιμο, σε περίπτωση μετάβασης σε φιλικό σπίτι. Παρότι η αποστολή μηνύματος για το ρεβεγιόν επιτρέπει την έξοδο από την κατοικία (με όριο συνάθροισης τα 9 άτομα), αμετάβλητη όλες της ημέρες των γιορτών παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, χωρίς καμία εξαίρεση τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Ακόμη, όμως και να σηκώσουν ρολά σε κάποιες περιοχές της χώρας οι εμπορικές επιχειρήσεις στις 7 Γενάρη, όπως υπονόησε χθες ο κ. Γεωργιάδης, οι μάσκες καιθα παραμείνουν στην καθημερινότητα των πολιτών για ένα μεταβατικό διάστημα, δηλαδή μέχρι να έρθει η … «Ελευθερία». Πρόκειται για την κωδική ονομασία της επιχείρησης του εθνικού εμβολιασμού, στην οποία αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.Για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια «σύνθετη άσκηση» και έκανε αναφορά στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα και τις 65 κινητές μονάδες.Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ακόμη πως «ίσως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να δώσει την έγκριση μία εβδομάδα νωρίτερα, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτή την άσκηση», εκκινώντας για το λόγο αυτό το επόμενο διάστημα μια επικοινωνιακή «εκστρατεία», στην οποία η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τους πάντες.του πληθυσμού και γι' αυτό η προσήλωση στα μέτρα θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα φοράμε μάσκα κατά το εμβόλιο και θα φοράμε μάσκα και μετά το εμβόλιο» ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως ο εμβολιασμός σηματοδοτεί την αρχή του τέλους: «Την ελευθερία μας και γι' αυτό έτσι θα ονομάσουμε αυτή την επιχείρηση.από την ομηρία της πανδημίας, να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να γιορτάσουμε το 2021 τα 200 χρόνια την ελευθερία μας ως έθνος. Είναι στο χέρι σας αύριο το εμβόλιο να το κάνουμε όλοι. Η αισιόδοξη επόμενη μέρα είναι πραγματικά στα χέρια μας και σας καλώ να τη χτίσουμε με ενότητα», κατέληξε.Στο ενδιάμεσο -και σίγουρα μέχρι- η καθημερινότητα περνά μέσα από τις σελίδες του ΦΕΚ για τα «έκτακτα μέτρα» των γιορτών, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:Συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις:ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΙανουαρίουεπιτρέπονται, τα οποία προέρχονται από έωςΛειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό, υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό, υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.Μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.ένας συνοδός /επισκέπτης ανά ασθενή. Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80%.χρονίως πασχόντων, κοινωνικές και προνοιακές δομές: αναστολή επισκεπτηρίου, αναστολή λειτουργίας ΚΑΠΗ.Αναστολή εξόδου.Αναστολή δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας, διδασκαλία εξ’ αποστάσεωςΤηλε- εκπαίδευσηΑναστολή λειτουργίαςτέλεση λειτουργιών με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση, τέλεση λειτουργιών στις:· 25 Δεκεμβρίου· 1 Ιανουαρίου· 6 Ιανουαρίουμε παρουσία φυσικών προσώπων,. και με μέγιστο αριθμό ταΑγιασμός των υδάτων δεν πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε ανοιχτό δημόσιο χώρο, παρά μόνο εντός τωνΑναστολή λειτουργίαςΑναστολή προσέλευσης κοινούΑναστολή λειτουργίαςμόνο κατ’ εξαίρεση και με άδεια της Γ.Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.Αναστολή λειτουργίαςΑναστολή λειτουργίας. Επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).Αναστολή λειτουργίας.Μέσα μαζικής μεταφοράς με μέγιστη πληρότητα έως 65%, μέχρι 1 επιβάτης σε ταξί, μέχρι 2 άτομα πλέον του οδηγού στα ΒΑΝ,Αναστολή λειτουργίας.Αναστολή λειτουργίας.Καταστήματα προμήθειας τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία καιΑνοιχτά τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.Χωρητικότητα: 4 άτομα ανά 100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ περισσότερα.Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.Λαϊκές αγορές: Υποχρεωτική επέκταση, λειτουργία με το 50% των προμηθευτών και με 5 μέτρα απόστασης των πάγκων.Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο: Αναστολή λειτουργίας.Δυνατότητα παράδοσης εκτός (click away), αλλά και drive through (παραλαβή με ΙΧ) για τα εμπορικά κέντραΚομμωτήρια, υπηρεσίες μανικιούρ -πεντικιούρ: Κανονική λειτουργία, μόνο με ραντεβού και διευρυμένο ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.Συνέδρια/ Εκθέσεις: Αναστολή λειτουργίας.Προσέλευση πελατών μόνο με ραντεβού.Αναστολή λειτουργίας.Αναστολή λειτουργίας.Αναστολή λειτουργίας.Αναστολή λειτουργίας.Συνίσταται η αποφυγή χρήσης.Αναστολή λειτουργίας.Αναστολή λειτουργίας.Τέλος, επιτρέπεται από σήμεραμε άνθη και φυτά στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.