Η νέα εφαρμογή που έχει ήδη γίνει τάση

Η τάση θέλει τα πάντα να τείνουν προς τον μινιμαλισμό και η άυλη μορφή να προτιμάται από τη φυσική, τη χειροπιαστή. Συσκευές, αποθηκευτικά μέσα, μηχανές, καθημερινά αντικείμενα, τα πάντα μικραίνουν, ενώ την ίδια στιγμή οι δυνατότητες τους μεγαλώνουν, ή τουλάχιστον αποκτούν μια πιο ευέλικτη μορφή. Έτσι και τα προγράμματα loyalty (πιστότητας, αφοσίωσης). Μετά, λοιπόν, από μια μακρά περίοδο που παρουσίαζαν ελάχιστο ενδιαφέρον, ένα καινούριο πρόγραμμα επιβράβευσης φέρνει ανανέωση και κάνει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ μια ωφέλιμη, αλλά και εξόχως διασκεδαστική απόδραση, ένα πρόγραμμα που χαίρεσαι να είσαι μέλος του.Τι χρειάζεται ένα πρόγραμμα loyalty για να ξεχωρίσει; Πολλά, είναι η αλήθεια. Καταρχήν πρέπει να κάνει «δουλειά», να προσφέρει δηλαδή πραγματικά οφέλη στο χρήστη του. Να έχει περιεχόμενο, να μην είναι μόνο εικόνα και περιτύλιγμα. Πρέπει επίσης να είναι εύκολο στη χρήση, να μη δημιουργεί προβληματισμούς, να μη χάνεται και να μην ξεχνιέται εύκολα. Οφείλει ακόμη να είναι διασκεδαστικό, ενημερωτικό, χρήσιμο και ευέλικτο, ένα εύχρηστο εργαλείο για αγορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιτυχία είναι ένας συνδυασμός αρκετών πραγμάτων και χαρακτηριστικών και αποτέλεσμα πολύ προσεγμένης μελέτης.Διαρκώς όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν πόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα και πιο οικονομικά, όταν δεν χρειάζεται να μαζεύεις πόντους ή να έχεις πάντα στο πορτοφόλι σου μια πλαστική κάρτα. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται αποκλειστικά ως εφαρμογή στο κινητό.Ο λόγος για το app Lidl Plus, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης για τα σούπερ μάρκετ LIDL, που προσφέρει όχι μόνο πιο φτηνές αγορές, αλλά κυρίως προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και προσφορές που κουμπώνουν στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Πρόκειται για μια εφαρμογή που χαίρεσαι να τη χρησιμοποιείς και ενδεικτικό των νέων τάσεων που έρχονται.Οι χρήστες του Lidl Plus μπορούν να ενεργοποιήσουν τις προσφορές πριν επισκεφτούν τα καταστήματα της Lidl και όταν φτάσουν στο ταμείο, σκανάρουν απλώς την ψηφιακή κάρτα που υπάρχει εντός της εφαρμογής για να εξαργυρωθούν αυτόματα, με την ολοκλήρωση της αγοράς τους. Σημειωτέον, η εφαρμογή λειτουργεί και χωρίς σύνδεση (offline), κάτι που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία.Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να μην σε αντιμετωπίζει απρόσωπα, αλλά να σε επιβραβεύει. Mέσω της εφαρμογής καταλαβαίνει τις ανάγκες σου και σου δίνει με τη μορφή κουπονιών αυτό που χρειάζεσαι για να κερδίζεις χρήματα από τα αγαπημένα σου προϊόντα. Επιπλέον, το πρόγραμμα αφοσίωσης της Lidl προσφέρει πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και ενέργειες, διαγωνισμούς - ξυστό («Ξύνεις - Κερδίζεις») με στιγμιαία, αυτόματα, κέρδη, ενημέρωση για το ιστορικό των αγορών σου ώστε να ελέγχεις καλύτερα τις δαπάνες σου, αλλά και ειδικές προσφορές αποκλειστικά για τα μέλη. Συνολικά, μια διαφορετική όσο και πλήρης εμπειρία αγορών, που απλοποιεί τη ζωή μας στο σούπερ μάρκετ, γλυτώνει χρήματα και σου δίνει τα πάντα, χωρίς να χρειαστεί να προσπαθήσεις για αυτά.Μάθε περισσότερα εδώ και κατέβασε την εφαρμογή Lidl Plus εδώ για Android και εδώ για IOS και απόλαυσε την εμπειρία αγορών στο αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ όπως ποτέ ξανά.