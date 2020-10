Πανεπιστήμια: Μεταπτυχιακοί φοιτητές από το εξωτερικό γράφτηκαν σε τμήματα ελληνικών ΑΕΙ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ελλάδα γίνεται εκπαιδευτικό κέντρο για σπουδές που αφορούν σε επικοινωνιακή διαχείριση και στρατηγική τωνΔύο πανεπιστημιακά Τμήματα, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαπίστωσαν, ύστερα από διεξοδική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων στον τομέα της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συγκεκριμένου θέματος και ταυτόχρονα υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμόςστον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών που λειτουργεί αυτή την περίοδο.Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη αυτού του επιστημονικού πεδίου και την αναγκαιότητα ειδικής κάλυψης των ροών προσφύγων / μεταναστών κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προς τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, με ένα καλύτερο και εμπεριστατωμένο τρόπο, δημιουργήθηκε το πρωτοποριακό ΔΠΜΣ που απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν συστηματικά με το συγκεκριμένο πεδίο.Ηδη έχουν έρθει στην Ελλάδααπό τιςοι οποίοι γράφτηκαν στο νέο αγγλόφωνο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενο τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές.Όπως λένε οι αρμόδιοι, οι ροές προσφύγων / μεταναστών και η παραμορφωμένη ή μη ολιστική και διεπιστημονική γνώση του φαινομένου οδηγούν σε μεροληπτική και υποκειμενική εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης και έχουν σαφή αντίκτυπο στην εμφάνιση και την αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στις χώρες υποδοχής.«Συνεπώς, η μεταπτυχιακή εκπαίδευση δημοσιογράφων και στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον τομέα αυτό, η έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών καθώς και η διαχείριση της επικοινωνίας των ροών προσφύγων κρίθηκε ότι θα συμβάλουν στη θετική αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων εντάσεων και κρίσεων που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να δημιουργούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.Το ΠΜΣ ''Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές - MSC in Media and refugee /migration flows'' είναι εντατικό (διδάσκεται στα αγγλικά, σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει ένα τρίτο κατά την διάρκεια τον θερινών διακοπών, με την υλοποίηση θερινού πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη. Στόχος είναι να προσφερθεί σε Έλληνες και ξένους φοιτητές διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος και εμπειρία σχετικά με τη σύγχρονη παρουσίαση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος και εις βάθος κατανόηση του θέματος για έγκυρη κάλυψη του από τα μέσα επικοινωνίας παλαιά και νέα. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αλλά κυρίως ουσιαστικές ακαδημαϊκές γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις των διασυνοριακών ροών προσφύγων / μεταναστών, θα προσαρμόσουν τις ερευνητικές και γλωσσικές τους ικανότητες και δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών με εκπροσώπους δημοσίων, ιδιωτικών και ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα σε όλες τις φάσεις του (καταγραφή, αιτήσεις ασύλου, λειτουργία κέντρων υποδοχής και άλλων θεμάτων)».Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν:) «Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροών / News media of refugee flows και «Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών / Communication management of refugee / migration flows»Κατά την τελετή υποδοχής που πραγματοποιήθηκε με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης διά ζώσης και με χρήση και εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής κ. Μ.-Α. Δημόπουλος, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητής κ. Μ. Σπουρδαλάκης και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ καθηγητής κ. Γ Πλειός.Επίσης, συμμετείχαν η κ. Στεφανάκη, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ο κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, η γενική διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κ. Ψαρά, η κ. Χριστοπούλου από την Solidarity Now, η κ. Παππά από τη Μετά-δράση, η κ. Σπαθαρίδου από την Action Aid, η κ. Τάκου από την HumanRights360, οι καθηγητές κ. Ξυπολιτάς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κ. Παπαναστασίου και η κ. Τσολακίδου από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, και η κ. Χαλκιά από την Υπηρεσία Ασύλου.