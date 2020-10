Επανέρχεται στην κυπριακή ΑΟΖ το «Μπαρμπαρός» - Νέα NAVTEX - Δείτε χάρτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφουςαπό τηnδιήρκεσε μόνο λίγες ώρες.Αν και το βράδυ της Πέμπτης το «Μπαρμπαρός» φάνηκε να αποχωρεί από τα νοτιοανατολικά της Κύπρου και να κατευθύνεται δυτικά, sύμφωνα με το, το ερευνητικό πλοίο επανήξλθε με πορεία εντός της κυπριακής ΑΟΖ και βρίσκεται δυτικά της πόλης Χρυσοχούς με νοτιοδυτική κατεύθυνση.Η Τουρκία μάλιστα εξέδωσε νέαμε διάρκεια ως τις 9 Νοεμβρίου: Η νέα Navtex:TURNHOS N/W : 1257/20MEDITERRANEAN SEA1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;33 55.20 N - 031 29.40 E33 51.47 N - 031 46.38 E33 47.27 N - 032 16.10 E33 55.78 N - 032 16.12 E33 59.57 N - 031 46.55 E34 03.33 N - 031 29.30 E5 NM BERTH REQUESTED.Όπως μεταδίδει το τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT, το «Μπαρμπαρός» θα κάνει σεισμολογικές έρευνες και μάλιστα σε τεμάχια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί στην ιταλογαλλική κοινοπραξία ENI-TOTAL.