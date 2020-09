Eπίτιμο μέλος του Propeller Club Πειραιά αναγορεύτηκε ο αρχηγός της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης με φόντο τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο εστιατόριο Διόνυσος,, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακήρυξε εχθές το απόγευμα, τον Ναύαρχο Karl L. Schultz, διοικητή του, σε επίτιμο μέλος του Propeller Club Πειραιά.Στη σύντομη ομιλία του κατά τη διάρκεια της απονομής επίσημης πλακέτας, ο Kωστής Φραγκούλης απέδωσε τιμές στο Ναύαρχο Schultz που επισκέπτεται αυτές τις ημέρες τη χώρα μας και τόνισε τη σημασία των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρεί το Propeller Club Πειραιά με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, καθώς και τη στενή, πολυετή συνεργασία των δύο στο πρόγραμμα Amver.Στην εκδήλωση παρόντες από το Propeller Club ήταν οι Κωστής Ι. Φραγκούλης – Πρόεδρος, Κώστας Θ. Κόντες – Α’ Αντιπρόεδρος και Δημήτρης Ε. Πατρίκιος – Β’ Αντιπρόεδρος.Από την Αμερικανική Ακτοφυλακή, εκτός από τον Ναύαρχο Karl L. Schultz, παρευρέθη η Διευθύντρια . Ann Castiglione-Cataldo, σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής ενώ την Αμερικανική πρεσβεία εκπροσώπησε ο Βοηθός Ναυτικός Ακόλουθος, Πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Christopher M. Lepore.H αρχική ιδέα γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη από μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της εμπορικής ναυτιλίας, που γευμάτιζαν συχνά μαζί, συζητώντας για το μέλλον της ναυτιλίας. Οι συναντήσεις αυτές σταδιακά οδήγησαν στη δημιουργία του The Propeller Club of the United States, σκοπός του οποίου είναι να προάγει την αμερικανική εμπορική ναυτιλία και τη διεθνή ναυτιλία γενικότερα, ως ένδειξη της ανθρώπινης προσπάθειας για έναν καλύτερο κόσμο μέσω του εμπορίου και της βιομηχανίας.“Προπέλλα” είναι το εξάρτημα προώθησης ενός σκάφους και ως όνομα, συμβολίζει την κινητήριο δύναμη που απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του club.Σήμερα, υπάρχει ένα Propeller Club σχεδόν σε κάθε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε άλλες 33 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Τα κεντρικά γραφεία του Propeller Club βρίσκονται στο Fairfax στην Βιρτζίνια.Το The Propeller Club, Port of Piraeus ιδρύθηκε το 1935 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι βασικοί του στόχοι είναι να παρέχει ενεργά μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών που προάγουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ναυτικές σχέσεις κυρίως μεταξύ πολιτών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η παροχή υποτροφιών σε σπουδαστές που προέρχονται κυρίως από οικογένειες ναυτικών.