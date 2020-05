Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος έξω από καταστήματα με «take away» ποτά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την παρέμβαση της αστυνομίας προκάλεσε ο συνωστισμός έξω από καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες πολίτες, με ένα ποτό στο χέρι, είχαν κάνει το πεζοδρόμιο... μπαρ, με συνέπεια,, να παρέμβει η αστυνομία και να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος.Η φωτογραφία που «ανέβασε» το grtimes είναι ενδεικτική:Οι θαμώνες, αμέσως μετά την αυστηρή σύσταση των αστυνομικών, αποχώρησαν ειρηνικά, κρατώντας τα ποτά στα χέρια τους.Η απουσία τραπεζοκαθισμάτων σταπου είναι ανοιχτά ωςφαίνεται πως δεν εμπόδισε τον συνωστισμό.Οι παρακάτω εικόνες που εξασφάλισε τοπροέρχονται από γνωστό δρόμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δείχνουν δεκάδες πολιτών, κυρίως νέων, έξω από καταστήματα να απολαμβάνουν το ποτό τους «στα όρθια».Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίαςέχει ξεκαθαρίσει ότι το take away αφορά αποκλειστικά την πώληση ροφημάτων καφέ και δεν μπορεί «με την επίφαση του take away να σερβίσουν ποτά, χωρίς αποστάσεις και μέτρα προφύλαξης».