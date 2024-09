Cerrone, o «Supernature» θρύλος της ντίσκο

Για γυρίσματα στην Time Square της Νέας Υόρκης (2012)

Με τη σύζυγό του Τζιλ Σερόν στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι (1983)

Μαζί και στο Φεστιβάλ των Καννών (2016)

, γνωστός απλά ως Cerrone, δεν είναι ένας ακόμη dj και μουσικός παραγωγός. Είναι μια ζωντανή ιστορία της disco και της ηλεκτρονικής μουσικής, με επιρροή που φτάνει από τα dancefloors της Νέας Υόρκης μέχρι τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Ευρώπης. Η τεράστια καριέρα του ξεκίνησε στα 70s, μια εποχή όπου η ντίσκο μουσική κυριαρχούσε στις πίστες.Ο ίδιος κατάφερε να ξεχωρίσει με το άλμπουμ του «Love in C Minor» το 1976, ξεκινώντας να αφήνει το δικό του στίγμα στη μουσική βιομηχανία της εποχής - αλλά όχι μόνο. Ο μοναδικός του ήχος, ένας συνδυασμός ηλεκτρονικών beats, ορχηστρικών στοιχείων και πλούσιων φωνητικών, έθεσε τα θεμέλια για αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως σύγχρονη dance μουσική. Τον απολαύσαμε ζωντανά στο Reworks Festival στη Θεσσαλονίκη στις 18 Σεπτεμβρίου.. Δεν είχα ιδέα τότε ποια είναι η δουλειά ενός dj. Είχα φτιάξει ένα συγκρότημα στο Παρίσι και γράφαμε τα τραγούδια μας, μέχρι να βρεθεί μια ευκαιρία να γίνουμε κι εμείς διάσημοι. Η ευκαιρία ήρθε, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτή που είχα φανταστεί. Μιλώντας με μια δισκογραφική εταιρεία, ο διευθυντής μού είπε ότι με τις γνώσεις που έχω στην παραγωγή και τη μουσική θα ήταν καλύτερο να γίνω dj.Ε, και έγινα», αφηγείται γελώντας από το στούντιό του στο Παρίσι. Το 1977 ο Cerrone κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Supernature» κάνοντας επιτυχία που το ανέδειξε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το ομώνυμο κομμάτι με τους απόκοσμους στίχους και τον φουτουριστικό του ήχο θεωρείται ακόμα και σήμερα ένας ύμνος της disco. Η επιτυχία αυτή του άνοιξε τον δρόμο για να συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής, ενώ ταυτόχρονα επηρέασε γενιές μουσικών.Τι κάνει αυτό το κομμάτι τόσο διαχρονικό; «Εγραψα το τραγούδι αυτό μέσα σε ένα απόγευμα και τρεις ημέρες μετά μπήκαμε στο στούντιο για να το ολοκληρώσουμε. Είχε ένα ωραίο vibe και μας ξεσήκωσε από την αρχή, όχι όμως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι είχα γράψει. Αν ήξερα το μυστικό της επιτυχίας, θα το είχα πει σε όλους, ή θα είχα γράψει άλλες τρεις επιτυχίες αλά “Supernature”. Κάθε φορά που βλέπω τον κόσμο να το χορεύει και να το τραγουδάει συγκινούμαι ακόμα όπως την πρώτη φορά», ομολογεί.χρόνια της disco, ο Γάλλος δημιουργός κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή με μια πορεία γεμάτη καινοτομία. Στην Τελετή Λήξης των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων η συμμετοχή του έγινε σημείο αναφοράς.Με την εντυπωσιακή του παρουσίαση κατάφερε να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν, προσφέροντας μια εκρηκτική εμφάνιση που ενθουσίασε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Η επιλογή του για να συμμετάσχει σε αυτό το μέγιστο καλλιτεχνικό γεγονός δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Cerrone συνεχίζει να επηρεάζει τη μουσική σκηνή και να εκπλήσσει το κοινό του με κάθε νέα του έμπνευση. «Οταν με πήραν τηλέφωνο δεν το πίστευα. Είπα “ναι” χωρίς να το σκεφτώ.Αρχικά μου ζήτησαν να φτιάξω ένα σετ γύρω από το τραγούδι μου “Give me Love”. Εκείνες τις ημέρες όμως ετοίμαζα στο στούντιο ένα άλμπουμ με διασκευές του “Supernature”. Οταν ήρθε η καλλιτεχνική ομάδα για να τους παρουσιάσω την πρότασή μου για εκείνη τη μεγάλη βραδιά, άκουσαν την ηχογράφηση και το “Supernature” κέρδισε το χρυσό για άλλη μία φορά».για το Reworks Festival ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις της disco και της ηλεκτρονικής μουσικής να ζήσουν από κοντά την ενέργεια και το πάθος που φέρνει μαζί του. Το Reworks, γνωστό για την καινοτόμο προσέγγισή του στη μουσική και την τέχνη, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να παρουσιάσει τα νέα του κομμάτια, καθώς και τις κλασικές του επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή. «Ανυπομονούσα να ξανάρθω στην Ελλάδα. Η τελευταία μου φορά ήταν για διακοπές πριν από πολλά χρόνια και θυμάμαι ακόμα πόσο λάτρεψα τη χώρα σας». Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που τα πρώτα του hits κατέκτησαν τα charts, ο Cerrone δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Η αγάπη του για τη μουσική και η αφοσίωσή του στη δημιουργία τον καθιστούν έναν από τους λίγους καλλιτέχνες που καταφέρνουν να παραμείνουν επίκαιροι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.. Οι άνθρωποι, οι ανάγκες και η αίσθηση είναι διαφορετικά σε κάθε μέρος. Ποτέ δεν παίζω την ίδια μουσική και πάντα αλλάζω τη σειρά των κομματιών», λέει.Με την ικανότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές της εποχής χωρίς να χάνει την αυθεντικότητα του ήχου του, ο Cerrone είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η μουσική μπορεί να είναι διαχρονική όταν δημιουργείται με πάθος και συνέπεια.