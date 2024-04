Chris Basias, ο Θεσσαλός light designer της Louis Vuitton

«Σχεδίαζα από παιδί, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα, τη φύση... Οτιδήποτε μπορεί να με κάνει να πάρω μολύβι και χαρτί» Ως interior designer επιμένει ότι ο φωτισμός είναι το Α και το Ω ενός χώρου. «Ακόμη και ένα έργο τέχνης, αν δεν φωτιστεί κατάλληλα χάνει την αξία του. Δες τους ιδιαίτερους φωτισμούς που υπάρχουν στα μουσεία. Ακόμη και κάτι μέτριο, αν επενδύσεις στον σωστό φωτισμό θα αποκτήσει άλλη διάσταση. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στα καταστήματα με ρούχα μαζικής παραγωγής. Οταν φωτίζονται σωστά, οι πωλήσεις αυξάνονται αφού δημιουργείται θετική διάθεση στον καταναλωτή. Και στο σπίτι, ο σωστός φωτισμός συμβάλλει σε μια όμορφη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός έχει δύο βασικούς άξονες, το αισθητικό και το αρχιτεκτονικό-πρακτικό σκέλος. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, μπορεί κυριολεκτικά να μεταμορφώσει έναν χώρο», λέει, σημειώνοντας ότι για τον ιδιωτικό χώρο μας πρέπει να επιλέγουμε πηγές θερμού φωτισμού ώστε να δημιουργήσουμε την επιθυμητή θαλπωρή και μια όμορφη ατμόσφαιρα.

«Ο φωτισμός έχει δύο βασικούς άξονες, το αισθητικό και το πρακτικό σκέλος. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, μπορεί κυριολεκτικά να μεταμορφώσει έναν χώρο» Ούτε 40 χρόνων, ο ήδη βραβευμένος Κρις Μπάσιας, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στο σύγχρονο interior design. Ολα ξεκίνησαν όταν αποφάσισε να δείξει τα σχέδιά του σε μια γνωστή ελληνική εταιρεία, η οποία αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό ταλέντο. «Σχεδίαζα από παιδί, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα, το περιβάλλον, τη φύση, τα πάντα… Καθετί, ακόμη και τα πιο ασήμαντα μπορούν να διεγείρουν τη φαντασία μου και να με κάνουν να πάρω μολύβι και χαρτί. Το περίφημο φωτιστικό μου που θυμίζει τη σβούρα των παιδικών μας χρόνων -και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς δουλειές μου- το σχεδίασα παρατηρώντας το διαμάντι από ένα δαχτυλίδι της γιαγιάς μου, γι’ αυτό και έχει πάρει το όνομά της, Helen».

Ο Κρις Μπάσιας, ο ιδρυτής του δημιουργικού στούντιο CHRIS BASIAS με έδρα την Αθήνα (Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι), είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος σχεδιαστής φωτιστικών. Πιο πρόσφατη επιτυχία του είναι το φωτιστικό που σχεδίασε για τη Louis Vuitton. Τι σημαίνει αυτό; Οτι ένα σχέδιό του φωτίζει πολλές μπουτίκ του ιστορικού οίκου σε διάφορα μέρη του κόσμου, στα πολυτελή καταστήματα δηλαδή του κολοσσού της βιομηχανίας της μόδας που πάντα ενδιαφέρεται για συνεργασίες με πολλά υποσχόμενους νέους καλλιτέχνες.«O Oμιλος LVMH με ανακάλυψε στην έκθεση Euroluce στο Μιλάνο. Πήραν το e-mail μου, είχαμε αλληλογραφία, αλλά επειδή χρησιμοποιούσαν διαφορετικό όνομα δεν είχα αντιληφθεί για ποιον πελάτη επρόκειτο. Μου ζητούσαν συνεχώς να στείλω σχέδια και στη συνέχεια μου ανέφεραν ότι επρόκειτο για τη Louis Vuitton και ότι τα σχέδιά μου θα πήγαιναν στο Παρίσι ώστε να τα εγκρίνει ο ίδιος ο Μάικλ Μπερκ, ο πρόεδρος της εταιρείας. Ξεκίνησα δημιουργώντας φωτιστικά για το κατάστημα κοσμημάτων της Louis Vuitton στο Ριάντ. Eίναι το πρώτο κοσμηματοπωλείο της LV στον κόσμο που έχει ξεχωριστή είσοδο από την μπουτίκ - πρόκειται για ένα αριστούργημα. Εκτοτε τα φιλοξένησαν οι μπουτίκ της LV σε Ιταλία, Σαουδική Αραβία, μέχρι και τη μακρινή Κίνα».Του ζητώ να μου μιλήσει για το συγκεκριμένο φωτιστικό που σχεδίασε για την LV. «Ονομάζεται Flow. Είναι τα αρχικά των λέξεων “Floating Leaves Οut on my Window”, τα φύλλα δηλαδή που τα πήρε ο άνεμος και τα σκόρπισε έξω από το παράθυρό μου. Πρόκειται για έναν μπρούτζινο δίσκο που κάνει μια ελαφρά κλίση στη μία ή και στις δύο πλευρές. Κάτι σαν ελαφρύ κύμα. Η σύνθεση περιλαμβάνει και σκέτα πέταλα που συμβάλλουν σε ένα έντονο παιχνίδι σκιών».Ομολογεί ότι τα φωτιστικά που σχεδιάζει διακρίνονται από μια γλυπτική διάθεση τόσο στις φόρμες όσο και στα σχήματα - και η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισαν να παρουσιάζονται σε εκθέσεις όπως η Art Basel στο Μαϊάμι ή σε φημισμένες γκαλερί στο Παρίσι και το Λονδίνο, όλοι μιλούσαν για τον καλλιτέχνη που μετατρέπει τον φωτισμό σε υψηλή τέχνη. Εκτοτε σχέδιά του έχουν φωτίσει εμβληματικούς χώρους όπως το Porsche Design Tower και το One Thousand Museum στο Μαϊάμι -κτίριο που σχεδίασε η μεγάλη Ζάχα Χαντίντ-, καθώς και επαύλεις Χολιγουντιανών σταρ και σελέμπριτι: ο Ρίκι Μάρτιν έχει επιλέξει ένα φωτιστικό Chris Basias για το σαλόνι του.Τα φωτιστικά του είναι αποκλειστικά χειροποίητα και δουλεύονται από εξειδικευμένους τεχνίτες με φυσικά υλικά, όπως μπρούντζο, ελληνικό μάρμαρο , γυαλί, ξύλο και άλλα μέταλλα. «Σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή, οι δυνάμεις του φωτός και της φύσης συντονίζονται ώστε να επέλθει μέσα μας η ισορροπία. Είναι νόμος της φύσης. Βρίσκω γοητευτικές τις λιτές γραμμές, οι οποίες τελικά αναδεικνύονται μέσα από φόρμες, φινιρίσματα, καινοτόμα υλικά και τεχνολογική καινοτομία». Ο ξένος Τύπος σχολίασε για εκείνον στο Salone del Mobile στο Μιλάνο: «Το κοινό ενθουσιάστηκε με την ιδέα ότι τα φωτιστικά του Chris Basias ισορροπούσαν. Τα άγγιζαν για να σιγουρευτούν». Εξίσου θετικές αντιδράσεις υπήρξαν και στο London Design Festival όπου προσκλήθηκε από την curator της γκαλερί «Mint» Lina Kanafani ως ένας δημιουργός «με την ικανότητα να ανατρέπει το προφανές και να ρίχνει φως στην προκατάληψη». Παράλληλα, η European Union Intellectual Property Office (ΕUIPO) επέλεξε τον Κρις Μπάσιας ως νέο επιχειρηματία με ταχεία εξέλιξη για ομιλητή στα συνέδριά τους στην Ε.Ε. πάνω σε θέματα design, πνευματικών δικαιωμάτων κ.ά. Ο ιδρυτής του δημιουργικού στούντιο CHRIS BASIAS εμπνέεται συνεχώς νέα σχέδια. Ηδη δουλεύει δείγματα των νέων φωτιστικών που πρόκειται να παρουσιαστούν στη Euroluce του 2025 στο Μιλάνο ◆