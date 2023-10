Βρεττός Βρεττάκος στο Gala: «Ηταν ευλογία να ντύσω τη Βίσση για το Ηρώδειο»

και οένωσαν τις δυνάμεις τους την περασμένη Τρίτη, σε μια ιστορική στιγμή για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δρώμενα, με ιερό σκοπό την ενίσχυση των μικρών ηρώων της ΕΛΕΠΑΠ. Η συγκλονιστική εμφάνιση τηςήταν το επισφράγισμα μιας καριέρας 50 χρόνων στη μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και τοποθέτησαν τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα στον θρόνο της μεγαλύτερης Ελληνίδας σταρ. Ανάλογη αίσθηση έκαναν και οι δύο δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου με τις οποίες εμφανίστηκε.Ο Ελληνας couturier που έχει εμπνευστεί και δημιουργήσει εμφανίσεις σούπερ διάσημων γυναικών για εκδηλώσεις-θεσμούς όπως τα Οσκαρ και οι Χρυσές Σφαίρες αλλά και για παγκόσμιες περιοδείες. Να υπενθυμίσουμε ότι η κρυστάλλινη φόρμα που σχεδίασε στο παρελθόν για την Μπιγιονσέ είναι η ίδια με την οποία ντύθηκε η παιδική κούκλα με το όνομά της αλλά και το κέρινο ομοίωμά της στο Μουσείο Μαντάμ Τισό. Ο διεθνής δημιουργός μιλάει στο «Gala» για τη συνεργασία του με τη μεγάλη ερμηνεύτρια.«Η επικοινωνία μας με την Αννα Βίσση ξεκίνησε από τον Ιούνιο. Μου ζήτησε να συνεργαστούμε για το Ηρώδειο, μια ιστορική στιγμή για εκείνη, και η αλήθεια είναι ότι το έκανα με μεγάλη χαρά», ομολογεί στη συζήτησή μας λίγο προτού ξεκινήσει η συναυλία στο αρχαίο θέατρο. «Την έχω ντύσει αρκετές φορές, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και το γεγονός ότι επρόκειτο για την επετειακή συναυλία των 50 χρόνων καριέρας της αλλά και για το Ηρώδειο ήταν μια ευχάριστη πρόκληση.Δέχτηκα χωρίς να χρειαστεί να το σκεφτώ», λέει ενθουσιασμένος. «Για τις δύο αυτές δημιουργίες εμπνεύστηκα από τη δεκαετία του ’80. Από τα ροκ συγκροτήματα της εποχής, την Γκρέις Τζόουνς, τον Ντέιβιντ Μπόουι. Ολα αυτά τα στοιχεία απολύτως εναρμονισμένα πάνω της, αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης εμφάνισης, δηλαδή μια συναυλία διάρκειας τεσσάρων ωρών σε ένα αρχαίο θέατρο. Δεν ήταν απλώς ένα σόου, τόσο για εκείνη όσο και για το κοινό. Μου άρεσε όμως που μου άφησε χώρο να εμπνευστώ, αυτό είναι και το μεγαλείο ενός σταρ: δεν μπαίνει σε καλούπια, αφήνεται ελεύθερος στα χέρια του δημιουργού που εμπνέεται για εκείνον. Ετσι προέκυψαν αυτά τα δύο looks.

Σχέδιο του Βρεττού Βρεττάκου για το outfit της Αννας Βίσση

Οι εμφανίσεις της Αννας Βίσση ολοκληρώθηκαν με κοσμήματα Serkos

Η κρυστάλλινη χρυσή φόρμα, αγαπημένο χρώμα της Αννας, είναι ραμμένη πάνω σε μαύρη βάση για να δίνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση της λάμψης. Εχει πάνω της 300.000 κρύσταλλα-καθρέφτες golden shadow που δημιουργούν αντανακλάσεις και έφτασαν στην Ελλάδα μετά από ειδική παραγγελία στο εξωτερικό», λέει περιγράφοντας τις λεπτομέρειες, και αναρωτιέμαι αν η haute couture φόρμα ήταν εκτός από εντυπωσιακή και αρκετά βαριά. «Η βαρύτητα της φωνής της είναι μεγαλύτερη!» μου απαντά χαμογελώντας και συνεχίζει: «Μόνο η Βίσση μπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριμένο ρούχο. Συνοδεύεται και από ένα πανωφόρι γεμάτο αλυσίδες. Το στυλ παραπέμπει σε Γκρέις Τζόουνς και “Studio 54”. Φτιάξαμε ακόμα και ίδια μποτίνια για να είναι ενιαίο το look. Η Αννα μεταμορφώθηκε σε ένα ροκ αερικό. Eίχε πλάκα, κάποια στιγμή μου λέει: “Να αφήσουμε και κάποιο σημείο χωρίς κρύσταλλα. Να φαίνεται ότι εκτός από κρύσταλλα υπάρχει και άνθρωπος!».Η δεύτερη εμφάνιση της Αννας Βίσση στο Ηρώδειο ακολουθεί τη φιλοσοφία ενός κοστουμιού στο στυλ του θρυλικού Ντέιβιντ Μπόουι: τζάκετ και παντελόνι με σπασμένους καθρέφτες σε μαύρο, γκρι ανθρακί και ασημί χρώμα, με κρυστάλλινα μακριά κρόσσια στα μανίκια. Και για τις δύο αυτές εμφανίσεις απαιτήθηκαν αμέτρητες ώρες δουλειάς και ένα χρονικό διάστημα δυόμισι μηνών, ενώ το κόστος τους σχηματίζει τετραψήφιο αριθμό.«Δούλεψα σε τρεις διαφορετικές χώρες για να ολοκληρωθούν. Τα κρύσταλλα κόπηκαν και κεντήθηκαν πάνω στο ύφασμα και μετά τις πρόβες πήγαν ξανά στο εξωτερικό για να τελειοποιηθούν. Ειδικά το δεύτερο look, αφού φορέθηκε σε δοκιμή, κεντήθηκε όλο στο χέρι. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος που αυτό το δύσκολο project ήρθε σε πέρας. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά διεθνών προδιαγραφών. Εξάλλου έτσι αντιμετωπίζω πάντα τη δουλειά μου. Η Αννα Βίσση είναι μεγάλη σταρ, άρα αυτά τα ρούχα θα τα θαυμάσουν κι άλλοι πρωταγωνιστές του διεθνούς star system».Η Μπιγιονσέ δεν είναι η μόνη διάσημη που εμπιστεύτηκε πολλές φορές την αισθητική του χαρισματικού Βρεττού Βρεττάκου. Στα Billboard Awards του 2014 η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε με ολόσωμη φόρμα από μεταξωτό τούλι και κρύσταλλα Swarovski που έφερε την υπογραφή του, ενώ ρούχο υψηλής ραπτικής από τη συλλογή του επέλεξε και η Κολομβιανή Σακίρα για τον τελικό του αμερικανικού «Τhe Voice», στο οποίο συμμετείχε ως coach.Παρά το γεγονός ότι το ατελιέ του έχει ντύσει κατά καιρούς τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, ο ίδιος διατηρεί ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. «Οι συνεργασίες μου με μεγάλα ονόματα του εξωτερικού είναι μεγάλο asset. Eχω εξασκηθεί στην πειθαρχία, στην προσοχή στη λεπτομέρεια, στην αξιολόγηση των συνθηκών. Ακόμη και τα παπούτσια που φοριούνται στη σκηνή είναι ειδικών προδιαγραφών. Σαφώς και η πείρα μου έπαιξε ρόλο. Οπως έπαιξε ρόλο και η προσωπικότητα της Αννας. Είναι μία καλλιτέχνις που έχει επίγνωση του διαμετρήματός της και αφήνει ελεύθερο τον σχεδιαστή να δημιουργήσει».Ο Βρεττός Βρεττάκος είναι ο τζούνιορ μιας τετραμελούς πειραιώτικης οικογένειας. «Τα οχτώ χρόνια που είχα διαφορά με την αδελφή μου με κατέστησαν πραγματικά βενιαμίν της οικογένειας», σχολιάζει για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας με τα αδέρφια του, που όμως τον βοήθησε να ανακαλύψει το ταλέντο του. Από μικρός θα αφιερώσει χρόνο στο χαρτί, το οποίο γεμίζει με σχέδια εκτονώνοντας το καλλιτεχνικό ταμπεραμέντο του.Ο Μανιάτης πατέρας του, Νικόλας Βρεττάκος, μηχανολόγος μηχανικός με δική του κατασκευαστική εταιρεία στα νότια προάστια, αντιδρά όταν πρωτακούει για σχέδια, υφάσματα και ψαλίδια. Και τίθεται το δίλημμα: ο γιος του θα αναλάβει τη διαχείριση ακινήτων ως εργολάβος ή ο ίδιος θα στηρίξει οικονομικά τις σπουδές που εκείνος έχει επιλέξει; Τελικά επικρατούν τα θέλω του νεαρού Βρεττού, ο οποίος παίρνει και μια πατρική συμβουλή: «Γίνε αυτό που θέλεις, αλλά μην ξεχάσεις να γίνεις ο καλύτερος!».Ο Νικόλας Βρεττάκος θα συνειδητοποιήσει το χάρισμα του γιου του όταν εκείνος θα βρεθεί στη Ρώμη ως φοιτητής της Ακαδημίας Μόδας και Κοστουμιού και οι καθηγητές του θα κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό ταλέντο που δεν πρέπει να πάει χαμένο. Την εποχή εκείνη ο Βρεττός έρχεται αντιμέτωπος με δύο πρωτόγνωρα συναισθήματα: τη χαρά της δημιουργίας και τον έρωτα που θα γνωρίσει στο πρόσωπο της συμφοιτήτριάς του Λίλης Αποστολοπούλου, συζύγου και συνοδοιπόρου του τώρα πια. Οι Ιταλοί που διέκριναν τη δεξιοτεχνία του νεαρού Ελληνα σχεδιαστή του δίνουν συστατικές επιστολές προκειμένου να ανοίξουν οι πόρτες των πιο φημισμένων πανεπιστημίων μόδας στην Ευρώπη, του Saint Martins και της Βασιλικής Σχολής Μόδας του Λονδίνου ή Royal College of Art.Εκεί θα έρθει σε επαφή για πρώτη φορά με τους κορυφαίους της παγκόσμιας μόδας. «Αισθανόμουν δέος μπροστά στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν, ο οποίος ήταν και δάσκαλός μου», θα αποκαλύψει αργότερα. «Ηταν αυστηρός με τους ανθρώπους που αγαπούσε. Πίστευε σε μένα και μου έλεγε ότι ο δρόμος που έχω επιλέξει είναι ο δυσκολότερος. Με χαρακτήριζε μαξιμαλιστή, θεατρικό και λάτρη της υψηλής ραπτικής. Τον θυμάμαι να βλέπει τα πλισαριστά δερμάτινά μου και να λέει: “Αχ, πώς δεν το σκέφτηκα εγώ!”. Ηταν ακομπλεξάριστος και άνετος. Οπως θυμάμαι και την Αννα Γουίντουρ, που είχε έρθει για να κρίνει τη δουλειά μας. Καθόταν σε μια πολυθρόνα Chesterfield που είχε ριγμένη στο πάνω μέρος της μια κόκκινη τσιντσιλά γούνα».Σήμερα, ο καταξιωμένος σχεδιαστής με τις διεθνείς περγαμηνές δηλώνει ότι απολαμβάνει κάθε φορά που του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι μεγάλο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Ομως, «από την επόμενη κιόλας ημέρα ο ενθουσιασμός κοπάζει καθώς ο πήχης μπαίνει ακόμα ψηλότερα. Ευχαριστώ την Αννα Βίσση που με επέλεξε για μια τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας της. Ηταν ευλογία για εμένα να δω τα ρούχα μου σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο όπως το Ηρώδειο».