«Gods and Dreams Resort»: Ενα design θαύμα στην Επίδαυρο

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του «Gods and Dreams Resort from Epidaurian Healing Dreams» αντλεί έμπνευση από το ιερό του Ασκληπιού με τον στοχαστικό και θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά και από την αμφιθεατρική μορφή του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου

O Παύλος Χατζηαγγελίδης (πάνω) και το γραφείο του 314 Architecture Studio βρίσκονται πίσω από το αρχιτεκτονικό αριστούργημα που έχει ήδη βραβευτεί και αποθεωθεί από τα διεθνή media. Το υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον resort φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ιδανικό τόπο χαλάρωσης και ευεξίας για τον φιλοξενούμενο

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην Επίδαυρο , το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα «Gods and Dreams Resort», με την υπογραφή του 314 Architecture Studio, είναι μια φουτουριστική, ονειρεμένη κατασκευή που ταυτόχρονα προβάλλει την πανάρχαια ιστορία του τόπου. Το έργο που σέβεται το ελληνικό τοπίο και το αναδεικνύει με ριζοσπαστικό σχεδιασμό απέσπασε το πρώτο βραβείο του μεγάλου αμερικανικού αρχιτεκτονικού θεσμού A+Awards το 2022 και δεν σταματά να μαγεύει τον κόσμο του design.Παύλος Χατζηαγγελίδης, ιδρυτής του γραφείου 314 Architecture Studio, αναφέρει σχετικά με το μεγαλεπήβολο project με τη διεθνή προβολή: «Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 40 ανεξάρτητων κατοικιών με δύο ή τρία υπνοδωμάτια η καθεμία, κατάλληλες για ζευγάρια, οικογένειες ή παρέες.Η προνομιακή θέση και η αμφιθεατρική διαμόρφωση του resort προσφέρουν απρόσκοπτη θέα προς την Παλαιά Επίδαυρο και το εμβληματικό αρχαιοελληνικό θέατρο - και βέβαια προς τη θάλασσα. Η διαμονή στις κατοικίες και τις σουίτες του ξενοδοχείου θα εξυπηρετείται από την κεντρική ρεσεψιόν στο ανώτερο επίπεδο, κοντά στην οποία θα βρίσκονται το εστιατόριο, το γυμναστήριο και το υπερπολυτελές spa με εσωτερική και εξωτερική πισίνα. Οι υπόσκαφες κατοικίες αναπτύσσονται σε πέντε επίπεδα κατά μήκος της πλαγιάς και η επικοινωνία με τους κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται μέσω ενός τελεφερίκ αλλά και μιας καλλυμένης με βλάστηση διαδρομής με σκάλες και ράμπες».του «Gods and Dreams Resort from Epidaurian Healing Dreams», όπως είναι η πλήρης ονομασία του έργου, αντλεί έμπνευση από το ιερό του Ασκληπιού με τον στοχαστικό και θεραπευτικό χαρακτήρα, από τη μορφολογία του πανάρχαιου θεάτρου και από την αρχέγονη τεχνική της κλιμακωτής διαμόρφωσης των πρανών για την καλλιέργεια της γης. Στόχος, το ολοκληρωμένο πρότζεκτ να δείχνει και να είναι ένας άρτιος απ’ όλες τις απόψεις τόπος χαλάρωσης και ευεξίας, πλήρως εναρμονισμένος με το πανέμορφο φυσικό σκηνικό.Οι επαναλαμβανόμενες ανεξάρτητες σειρές κατοικιών σε απόσταση μεταξύ τους διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των επισκεπτών, ενώ όλες οι οικιστικές μονάδες του συγκροτήματος ενοποιούνται μέσω καμπυλόμορφων φυτεμένων επιφανειών ενσωματώνοντας το συγκρότημα πλήρως στο περιβάλλον. «Πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό έργο το οποίο αναδεικνύει τη βαθιά ιστορική και μνημειακή ταυτότητα της περιοχής. Διαμορφωμένο με φυτεμένες καμπυλωτές στέγες σε μια κλιμακωτή διάταξη που ταιριάζει με την τοπογραφία της περιοχής, επιδιώκει να επανεφεύρει το ελληνικό τοπίο, τη δεκτικότητά του, καθώς και τη σχέση του με τον αρχέγονο τρόπο που καλλιεργούσαν οι αγρότες τη γη στις βουνοπλαγιές», εξηγεί ο Παύλος Χατζηαγγελίδης.των ιδιωτικών κατοικιών ως ζώνη η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με το επικλινές έδαφος ανάγεται στη μορφολογία του αμφιθεατρικού τοπίου και στις δομές του ελληνικού θεάτρου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει τη θέα προς τη θάλασσα και με τη βοήθεια της ενισχυμένης βλάστησης δημιουργεί την αίσθηση της πρωτογενούς επαφής με τη φύση.Οι αντανακλάσεις επιτρέπουν στη βλάστηση και στο υδάτινο στοιχείο να επαναλαμβάνονται και να πολλαπλασιάζονται, ενώ αποτρέπουν την παρεμβολή ξένων στοιχείων μεταξύ του ζωτικού χώρου και του τοπίου. Τα οργανικά ανοίγματα, σκαλισμένα στις στέγες, επιτρέπουν στο φυσικό φως να διεισδύσει στις κατοικίες εντείνοντας την επαφή του φιλοξενούμενου με το τοπίο, προσφέροντας έτσι μια σπάνια ολιστική εμπειρία που διεγείρει όλες τις αισθήσεις», καταλήγει ο ευφυής αρχιτέκτονας που με το πρωτοποριακό έργο του έστρεψε για ακόμα έναν λόγο τα φώτα στην ευλογημένη γη της Επιδαύρου.