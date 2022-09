Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ: Η μεγάλη κυρία της μόδας

Η διάσημη σχεδιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά και τη ζωή στο σκάφος (1, 2, 6). Μαζί της είναι και τα εγγόνια της (3, 4) και ο σύζυγός της, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μπάρι Ντίλερ (7). Στην παρέα τους προστέθηκε και η αγαπημένη της εγγονή Ταλίτα (5)

Κλείσιμο

1. Ο θεσμός των DVF Awards επιβραβεύει κάθε χρόνο γυναίκες που γράφουν τη δική τους ιστορία 2. Οι δημιουργίες της ντύνουν τις πιο κομψές γυναίκες του πλανήτη 3. Η νέα μπουτίκ στη Γλυφάδα 4. Η Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ είναι η πιο εμπορική σχεδιάστρια του κόσμου μετά την Κοκό Σανέλ

Το περίφημο wrap dress της Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ, 50 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τις γυναίκες που θέλουν να νιώθουν άνετα όλες τις ώρες της ημέρας, χωρίς να κάνουν καμία έκπτωση στην κομψότητα

1, 2, 4. Στα 75 της χρόνια, η Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ παραμένει λαμπερή, δραστήρια και δημιουργική 3. Με την εγγονή της Ταλίτα, επίσης σχεδιάστρια και διάδοχό της στα ηνία του οίκου

Κλείσιμο

Το περιοδικό « Forbes » της έχει δώσει μια θέση ανάμεσα στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου. Οι «Times», από την άλλη, την έχουν αναγορεύσει σε γυναίκα-σύμβολο. Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ είναι όντως σύμβολο. Τόσο στον χώρο της μόδας, όπου θεωρείται η πιο εμπορική σχεδιάστρια στον κόσμο μετά την Κοκό Σανέλ , χάρη στην best seller επινόησή της, το wrap dress, όσο και στην έντονη ακτιβιστική δράση της υπέρ των γυναικών. Ο θεσμός των βραβείων DVF, που η ίδια καθιέρωσε, επιβραβεύει κάθε χρόνο τέσσερις γυναίκες που επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο, δύναμη και θάρρος στους επαγγελματικούς και κοινωνικούς τους χώρους.Η συνομιλία μας έγινε τηλεφωνικώς, στη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών της με το σκάφος της στα ελληνικά νησιά. «Καλημέρα!» είναι η πρώτη λέξη που μου λέει σε σπαστά ελληνικά. «Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Βρίσκομαι στη χώρα σας, στον παράδεισο των ελληνικών νησιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε αράξει στην Ιθάκη. Πριν από λίγο βγήκα από τη θάλασσα γιατί ξυπνώ πάντα νωρίς. Κολυμπώ κάθε μέρα τουλάχιστον δύο ώρες και το απολαμβάνω», συμπληρώνει.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ βρίσκεται στην Ελλάδα. Η εμβληματική σχεδιάστρια γυρίζει κάθε καλοκαίρι με το σκάφος της το Ιόνιο και τις άλλες ελληνικές θάλασσες. «Μου αρέσει η ζωή στο σκάφος», μου εξηγεί. «Κάθε καλοκαίρι κάνουμε ενδιαφέρουσες θαλασσινές διαδρομές. Από αυτή την άποψη είμαι τυχερή. Είμαι λάτρης της χώρας σας, της Ιστορίας της και του πολιτισμού της. Ουρανός και θάλασσα! Από την άλλη, η αρχαία Ελλάδα και οι θεές της αποτελούν μεγάλη έμπνευση για εμένα». Δράττομαι της ευκαιρίας για να μιλήσουμε για το ελληνικό DNA της. «Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ηταν εκείνη που μου ενέπνευσε τον σεβασμό και την αγάπη στην Ελλάδα», διευκρινίζει.Παρά τα 75 της χρόνια, η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ παραμένει δραστήρια και γεμάτη ενέργεια. Στον αντίποδα της πολυάσχολης ζωής της στη διάρκεια του χειμώνα, το καλοκαίρι προτιμά να ακολουθεί ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα: «Μετά το μπάνιο τρώω ένα ελαφρύ γεύμα και το απόγευμα κάνω μακρινούς περιπάτους. Η ζωή στο σκάφος ορίζει το lifestyle μου». Πρόσφατα μάλιστα ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, φωτογραφία της με ολόσωμο μαγιό, την οποία συνόδευσε με το κείμενο: «Selfie στα 75; Το παλεύω και δύο ώρες κολύμπι καθημερινά βοηθούν! Ξέρω ότι πρέπει να χαμογελάω, αλλά νιώθω ανόητη να χαμογελάω στον εαυτό μου. Ευγνωμοσύνη».Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ έχει τον δικό της τρόπο για να εκλαμβάνει τη μόδα: «Υπάρχει μια γλώσσα, αυτή του σώματος. Τα χρώματα είναι τα γράμματα, τα prints είναι οι λέξεις, τα υφάσματα ξεσηκώνουν τις αισθήσεις. Τα ρούχα μου είναι συλλεκτικά. Είναι σαν στολή. Τα φοράς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και σε κάθε περίσταση. Τα διατηρείς στην ντουλάπα σου μια ζωή. Οταν σχεδιάζω ένα ρούχο σκέφτομαι περισσότερο τη γυναίκα, παρά τη μόδα. Από την άλλη, άλλαξε και ο τρόπος που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα παπούτσια. Φρεσκάρουν την εμφάνισή τους μέσω των υποδημάτων, που τον τελευταίο καιρό τα προτιμούν με χρώμα. Ο,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί η γυναικεία φιλαρέσκεια πάντα θα υπάρχει. Είναι συνυφασμένη με τη φύση της γυναίκας. Είναι σαν τα λουλούδια που βάζουμε για χρώμα και ευωδιά στον προσωπικό μας χώρο», μου λέει με ενθουσιασμό.Η κουβέντα μας οδηγείται στο διάσημο wrap dress που έγραψε το δικό του παγκόσμιο success story. «Η αλήθεια είναι ότι έγινα σχεδιάστρια από σύμπτωση. Για πολλά χρόνια έφτιαχνα ρούχα για γυναίκες αλλά δεν αποκαλούσα τον εαυτό μου designer. Μου πήρε χρόνο για να με αποδεχτώ σε έναν τέτοιο ρόλο», ομολογεί. «Το wrap dress ήταν βολικό, γι’ αυτό και επί 50 χρόνια οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να το αγοράζουν και να το φορούν. Είναι περίεργο: αυτό το απλό φόρεμα πλήρωσε όλους μου τους λογαριασμούς, πλήρωσε για την εκπαίδευση των παιδιών μου, με έκανε γνωστή. Η διασημότητά μου οφείλεται σ’ αυτό».H Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ είναι μια φιλοσοφημένη γυναίκα και η συζήτηση μαζί της μοιάζει με μεγάλο μάθημα ζωής. «Η ζωή είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε», σχολιάζει. «Πριν από πολλά χρόνια ο γιος μου ο Αλεξάντερ μού έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα. Μια μέρα, ενώ περπατούσαμε μου είπε: “Μαμά, τι σκέφτεσαι;”. “Σκέφτομαι τη ζωή και το μέλλον και τι πρόκειται να συμβεί”, του είπα. Και μου απάντησε: “Ξέρω τι θα συμβεί. Τα φύλλα θα πέσουν και θα έρθει ο χειμώνας και μετά θα είναι ξανά άνοιξη”».Εξίσου φιλοσοφημένος είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισε την πανδημία. «Η πανδημία ήρθε για να μας θυμίσει τη σχέση που πρέπει να έχουμε με τη φύση. Οσοι έχουμε κήπο μάθαμε να περπατάμε σ’ αυτόν. Επιστρέψαμε στις κλασικές αξίες. Στην καθημερινή επαφή μας με το πράσινο και στο δέσιμο ξανά της οικογένειας, πράγματα που μέσα στους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας είχαμε αφήσει». Εκείνη την περίοδο, άλλωστε, η διάσημη σχεδιάστρια βρήκε τον χρόνο για να γράψει ένα βιβλίο, το «Diane Von Fürstenberg - Οwn it. Τhe Secret of Life».Η διάσημη σχεδιάστρια συγκαταλέγεται στις πιο επιδραστικές γυναίκες του πλανήτη. Ως ακτιβίστρια, έχει δώσει κατά καιρούς μεγάλους αγώνες για τις γυναίκες. «Οι γυναίκες είμαστε δυνατά όντα. Οτιδήποτε βάλουμε στο μυαλό μας μπορούμε να το καταφέρουμε. Αρκεί να εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας και να πιστεύουμε στον εαυτό μας», μου λέει γεμάτη όρεξη και αισιοδοξία για τη ζωή. «Θα σου πω μια μικρή ιστορία», συνεχίζει. «Η μητέρα μου έζησε δύσκολα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ηταν Εβραία και φυλακίστηκε στο Αουσβιτς για αρκετούς μήνες. Οταν κέρδισε την ελευθερία της ζύγιζε μόνο 29 κιλά. Επέστρεψε στο Βέλγιο και σιγά-σιγά προσπαθούσε να πάρει κιλά και να φέρει το βάρος της σε φυσιολογικά επίπεδα. Οταν ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας μου γύρισε από την Ελβετία, παντρεύτηκαν. Τότε ο γιατρός τής είπε ότι “με την ταλαιπωρία που έχει περάσει το σώμα σου δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Οχι μόνο δεν θα μπορέσεις να το κρατήσεις, αλλά ακόμα και αν γεννήσεις το μωρό θα έχει πρόβλημα”. Μετά από 9 μήνες γεννήθηκα. Και μάλιστα υγιής. Από τη μητέρα μου έμαθα να μπορώ να επιβιώνω. Πήρα ένα μεγάλο μάθημα ζωής να μη φοβάμαι και να αγωνίζομαι για το καλύτερο. Το σκοτάδι χάρη στις δυνάμεις μας μπορεί να μετατραπεί σε φως».Στην προσωπική της ζωή, από την άλλη, είναι μια στοργική μητέρα και γιαγιά. «Με τα παιδιά και τα εγγόνια μου ήμουν πάντα πολύ προστατευτική. Μου αρέσει όταν η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να μαζευτεί όλη μαζί. Το πιο σημαντικό εφόδιο που μπορείς να δώσεις στα παιδιά σου είναι να τα μάθεις να είναι ανεξάρτητα. Η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό. Είναι τα πάντα», μου εξηγεί.Αν και αγαπάει εξίσου όλα τα εγγόνια της, η φωνή της γεμίζει με περηφάνια όταν αναφέρεται στην Ταλίτα: « Η εγγονή μου Ταλίτα, που σχεδιάζει δικές της συλλογές (γνωστές ως TVF), είναι εκείνη που απ’ ό,τι φαίνεται θα βρεθεί μελλοντικά στο τιμόνι του οίκου. Εχει πολύ ταλέντο, αγαπά τη μόδα και ήδη κάνει επιτυχία ως σχεδιάστρια. Με ρωτάς αν έπαιξα στη ζωή της τον ρόλο του μέντορα. Νομίζω πως ναι. Με την εγγονή μου έχω πολύ καλή σχέση, περνάμε ευχάριστα κάποιες ώρες μαζί. Αυτές τις ημέρες την περιμένω να έρθει για να συνεχίσουμε μαζί τις διακοπές μας στην Ελλάδα».Το brand Diane von Fürstenberg εκπροσωπείται στην Ελλάδα αποκλειστικά από τον όμιλο εταιρειών LH Group, που μετράει εμπειρία 45 ετών στον χώρο της ένδυσης. Η διάσημη σχεδιάστρια και ο ελληνικός όμιλος, άλλωστε, μοιράζονται κοινές αξίες, στηρίζοντας οργανισμούς που το έργο τους αφορά την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις τέχνες, την υγεία και το περιβάλλον. Παρεμπιπτόντως, το νέο κατάστημα Diane Von Fürstenberg βρίσκεται στη Γλυφάδα, στην οδό Αγγέλου Μεταξά. «Χαίρομαι που οι Ελληνες αγαπούν τα ρούχα μου. Οι Ελληνίδες έχουν γούστο και είναι δυναμικές. Επιλέγουν εδώ και χρόνια το wrap dress μου», μου λέει η ίδια λίγο πριν αποχαιρετηθούμε.«Πριν από μερικά χρόνια, επισκέφτηκα έναν προσφυγικό καταυλισμό στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα, πήγα στο γυναικείο συγκρότημα και μίλησα μαζί τους. Ερχομαι συχνά σε επαφή με γυναίκες πρόσφυγες. Μιλήσαμε για πόλεμο, οικογένεια, δύναμη και επιβίωση. Αργότερα, με οδήγησαν στο “Κέντρο Ασυνόδευτων Παιδιών”. Αλλά αυτά δεν ήταν παιδιά. Ηταν νέοι, έφηβοι, που είχαν επιζήσει περνώντας μόνοι τους τα βουνά της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν. Εμεινα άναυδη. Καθίσαμε όλοι κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Δεν ήξερα τι να πω. Ενιωθα αβοήθητη, οπότε, ανόητα, τους είπα ότι ήταν όμορφοι. “Μπορεί να φαίνεται έτσι απ’ έξω”, απάντησε ένα από τα αγόρια, “αλλά μέσα μας είμαστε λυπημένοι”. "Λυπημένοι;" διερωτήθηκα. “Είστε ήρωες. Σκεφτείτε πόσα έχετε ήδη καταφέρει. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε μια επιτυχημένη ζωή στο μέλλον!”. Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τις τύχες τους. Αρκεί να το θελήσουν πραγματικά οι ίδιοι».