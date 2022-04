Έντουαρντ Στεργίου: Η βοήθεια στην Ουκρανία, οι νέες του συνεργασίες και η γυναίκα που επιθυμεί στη ζωή του

Κλείσιμο





Tον γνωρίσαμε ως ένα αρκετά έμπειρο μοντέλο στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «Greece’s Next Top Model 3» (2020). Σήμερα, οαποκαλύπτει και μία άλλη πτυχή της προσωπικότητάς του. Στη δίνη των τραγικών γεγονότων στην Ουκρανία, απ’ όπου κατάγεται, και νιώθοντας τον τρόμο, την αγωνία του κινδύνου, κάνει πράξη τις σκέψεις του με τρόπους αλληλεγγύης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. «Eμείς που τυχαία έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά καλούμαστε να κάνουμε το αυτονόητο γι’ αυτούς που η μοίρα τούς το στερεί. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να προσφέρεις τη στιγμή που εσύ ο ίδιος έχεις στερηθεί πολλά.Το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να προσφέρω όλα μου τα έσοδα από τις συνεργασίες μου για όλο τον Μάρτιο ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, με την ελπίδα οι άνθρωποι να μην ορίζονται από το χρώμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τα χαρακτηριστικά και το φύλο», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στις αρχές Μαρτίου στα προσωπικά του social media. «Είναι μια ελάχιστη συμπαράσταση στον μαρτυρικό ουκρανικό λαό και στα δεινά που υπομένει», εξηγεί και το λαμπερό πρόσωπό του σκοτεινιάζει. «Φυσικά και θαυμάζω τους ανθρώπους που αντιστέκονται με πάθος στη βαρβαρότητα αψηφώντας τον θάνατο, εκείνους που λένε “εδώ είμαστε πιο χρήσιμοι, δεν είναι καιρός για να φύγεις από την Ουκρανία” ενώ ο φόβος, ο κίνδυνος και ένα χάος κυριαρχεί σε πόλεις που θυμάμαι φιλήσυχες και όμορφες όταν η χώρα αναπτυσσόταν με γοργούς ρυθμούς».του πολέμου ως επίδειξη δύναμης, τονίζει τη σημαντικότητα της ειρήνης και ανατρέχει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στο τεράστιο πλήγμα που δέχτηκε το Χάρκοβο από λάθος πολιτική εκτίμηση. «Πρόκειται για έγκλημα κατά παντός ανθρώπινου όντος που ελπίζει σ’ ένα μέλλον.Είναι πολύ σημαντικό να κουβαλάς μέσα σου την ταυτότητα και τη γη σου, όμως αυτό που συμβαίνει αφορά όλους. Ας διευρύνουμε τις γνώσεις μας σε σχέση με αυτή τη χώρα που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη ή νομίζαμε ότι ήταν κομμάτι της Ρωσίας. Αυτός ο πόλεμος έχει στόχο να πλήξει την ελευθερία όπως την ξέραμε. Πλέον, η ανθρωπότητα νιώθει την ανατριχιαστική προοπτική να επικρατήσουν οι κατσαρίδες μετά από έναν πυρηνικό όλεθρο και όλο αυτό μας γυρνά πολύ-πολύ πίσω».δεν περιαυτολογεί αλλά γνωρίζει την αξία του. Γεννήθηκε στο Χμελνίτσκι της Ουκρανίας και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 3 ετών. Μου μιλάει για την τρυφερή σχέση που ανάπτυξε με τη γιαγιά του, την Ταμάρα, όταν εκείνη τον πήγαινε στο σχολείο, τον συμβούλευε ή τον φρόντιζε επειδή οι δικοί του δούλευαν συνεχώς. Μεγαλώνοντας, μια ερωτική απογοήτευση τον έφερε στον χώρο του μόντελινγκ. Εμεινε στη Σανγκάη και δούλεψε με μεγάλα εμπορικά ονόματα.Συνεργάστηκε με ιταλικούς οίκους όπως οι Dolce & Gabbana και Moncler. Επειτα από τη συμμετοχή του στο GNTM και την εμπειρία του στο «Dancing with the Stars» οι προτάσεις-προκλήσεις πέφτουν βροχή. Ο ίδιος διαθέτει ένα άψογο πρόσωπο με τεράστιο περιθώριο μεταμορφώσεων. Ρόλοι όπως του ελκυστικού αγοριού της Dentyne στο ραντεβού στα τυφλά μέσω Tinder, εκείνου που ανοίγει την πόρτα με το πιο λαμπερό χαμόγελο της Oral B ή ενός αψεγάδιαστου ανδρικού σώματος που χτίζεται με δημητριακά Kellogg’s τού πάνε πολύ. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες στο μυαλό του Εντουαρντ βρίσκεται διαρκώς η γιαγιά του, με την οποία μιλά καθημερινά μέσω Viber, ακούγοντας ταυτόχρονα με τη φωνή της να ηχούν οι σειρήνες που σημαίνουν συναγερμό για τέσσερις και πέντε ώρες κάθε μέρα. Η γιαγιά Ταμάρα τον ενημερώνει για τους συγγενείς του, του μιλά για τις εκρήξεις και τους βομβαρδισμούς και ο Εντουαρντ τη συμβουλεύει να παρακολουθεί λιγότερες ειδήσεις.ξέρεις ποιος είσαι και πού θέλεις να φτάσεις. Δεν χρειάζεται να λες πολλά, στα δύσκολα να χαμογελάς και να θυμάσαι πάντα τον λόγο που ξεκίνησες αυτό το ταξίδι», είχε δηλώσει φεύγοντας από το DWTS κερδίζοντας δικαίως την αμέριστη συμπαράσταση των θεατών. Του το θυμίζω, όμως εκείνος με ένα μειδίαμα αρχίσει να μιλάει για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που προσφέρει το 72 εκατομμυρίων ακολούθων προφίλ του στα social media να το διαχειριστεί γιατρός σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο, τη στιγμή που η Ιρίνα Σάικ καλεί τους followers της να κάνουν δωρεές υπέρ του ουκρανικού λαού και ο Σον Πεν έμεινε όσο μπορούσε στην Ουκρανία για να γυρίσει ντοκιμαντέρ. Σκέφτεται ακόμα και ότι οι πολιτικές ρήξεις θα δυσχεράνουν την παγκόσμια εκστρατεία για την απαραίτητη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.«Μπορούμε να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν από τον πόλεμο. Γι’ αυτούς που δεν είναι απλά εικόνες όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά η πραγματικότητα που ζουν καθημερινά. Αισθάνομαι τυχερός που συνεχίζω κανονικά τη ζωή μου. Θα μπορούσα να ήμουν ένας από τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της εγκληματικής ιδέας του Πούτιν για τη Μεγάλη Ρωσία, θα μπορούσα να είμαι ανάμεσα σ’ εκείνους που κάηκαν ζωντανοί σε μαχητικά ελικόπτερα χωρίς να έχει σημασία αν ήταν Ρώσοι ή Ουκρανοί. Κι ενώ η γενίκευση αυτής της ανάφλεξης δεν είναι αναπόφευκτη, το σκηνικό μοιάζει όλο και περισσότερο στην “Γκουέρνικα” του Πικάσο».έγινε πρόσφατα το πρόσωπο των προϊόντων μακιγιάζ του Yves Saint Laurent. Ο μεγάλος δημιουργός ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη μόδα για να υπογραμμίσει τη ρευστότητα ανάμεσα στις δύο διαφορετικές ταυτότητες, εξερευνώντας τις έννοιες του αρσενικού και του θηλυκού, δείχνοντας ότι τα ρούχα δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηρά ως προς το φύλο στο οποίο απευθύνονται κάμπτοντας τους ρόλους, πολύ πριν ο Γκοτιέ διαπιστώσει ότι οι νέοι σκέφτονται χωρίς να βάζουν τα φύλα σε κουτάκια. «Πέρα από τις καμπάνιες όμως, είτε κορίτσι, είτε αγόρι, προτεραιότητα έχει το να είσαι άνθρωπος και η δύναμή μας βρίσκεται στο να είμαστε μαζί ανεξαρτήτως φύλου», παίρνει θέση.που θυμίζει Τζέιμς Ντιν και χαρακτηριστικά της γενιάς του, κοιτάζει μπροστά με θετική διάθεση. «Σε μια γυναίκα θα ήθελα, εκτός από ένα ελκυστικό εξωτερικό, να δω ένα όμορφο μυαλό, μια όμορφη ψυχή, έναν ενδιαφέροντα άνθρωπο με έξυπνο χιούμορ, σίγουρη για τις επιλογές της, με όραμα για το μέλλον. Θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν κάπου με πολλές προοπτικές και ευκαιρίες, καινοτομίες, όπως οι ΗΠΑ, όπου σου δίνεται άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που στον υπόλοιπο κόσμο φτάνουν αρκετά αργότερα», μου λέει. Εξάλλου οι εφαρμογές της Silicon Valley δεν τον αφήνουν αδιάφορο, μια και προσπαθεί να δημιουργήσει μια start up εταιρεία. «Προς το παρόν ό,τι και να κάνεις στον κυβερνοχώρο δεν αναιρείται η σκληρή πραγματικότητα στο έδαφος», καταλήγει με αφοπλιστική αυτογνωσία.Styling: Μαρείλια Μυταρά Grooming: Oλγα Σιώλου Βοηθοί φωτογράφου: Μαριανίτα Γεωργούλα, Αντρέας Μόργκαν Ρούχα: Prince Oliver.Ευχαριστούμε το «Semiramis Hotel» (Χαρ. Τρικούπη 48, Κηφισιά, τηλ.: 210 6284400, yeshotels.gr/semiramis) για τη φιλοξενία της φωτογράφησης.