Κρίστεν Στιούαρτ: Η αντισυμβατική Αμερικανίδα που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Κρίστεν Στιούαρτ θεωρείται ότι μέχρι στιγμής έχει κάνει την πιο πειστική μεταμόρφωση ως Νταϊάνα, σύμφωνα με τις πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν από τα γυρίσματα της ταινίας «Spencer»

Με το ίδιο παλτό: αριστερά, η Κρίστεν Στιούαρτ ως Νταϊάνα, δεξιά η αξέχαστη πριγκίπισσα

Είδα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη: αριστερά η αληθινή Νταϊάνα και δεξιά η Στιούαρτ-Νταϊάνα (Courtesy of Pablo Larraín)





Η πριγκίπισσα Νταϊάνα όσο ζούσε ήταν είδωλο. Με τον τραγικό της θάνατο πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Η ζωή της γέμισε πολλές σελίδες περιοδικών, αναλύθηκε σε αρκετές βιογραφίες, αναπαραστάθηκε σε ταινίες και σειρές. Κι εκεί που θα έλεγε κανείς ότι το θέμα έχει σχεδόν εξαντληθεί, έρχεται μια καινούρια ταινία να επαναφέρει την αδικοχαμένη πριγκίπισσα στο προσκήνιο - αν και η Νταϊάνα παραήταν δημοφιλής και ενδιαφέρουσα για να περάσει στα ψιλά γράμματα τόσο γρήγορα. Το «Spencer», βέβαια, φιλοδοξεί να ξεχωρίσει από τον σωρό των κινηματογραφικών προσφορών στον βωμό της λατρείας της πριγκίπισσας και να μην είναι απλώς άλλη μία ταινία για την Νταϊάνα. Εχει ιδιόρρυθμη πρωταγωνίστρια (Κρίστεν Στιούαρτ), ιντριγκαδόρικο σκηνοθέτη (Πάμπλο Λαρέν) και το θέμα της (το Σαββατοκύριακο που αποφάσισε να δώσει τέλος στον γάμο της) έχει ήδη αμφισβητηθεί από τους ειδήμονες για την ακρίβεια των στοιχείων του. Με λίγα λόγια, έχει όλα τα υλικά που χρειάζεται μια ταινία για να γίνει το talk of the viewers, αξίζει δεν αξίζει τον κόπο να τη δεις.Οταν ακούστηκε το όνομα της Κρίστεν Στιούαρτ ως η ηθοποιός που θα ενσάρκωνε την Νταϊάνα, πολλά φρύδια σηκώθηκαν με απορία, ίσως και με μια δόση φρίκης. Μια καθαρόαιμη Αμερικανίδα, δηλωμένη λεσβία και με μια μάλλον προκλητική στάση ζωής να υποδυθεί την πολύ Βρετανίδα και clean cut Νταϊάνα που λατρεύτηκε ακόμα και από τους πολέμιους της μοναρχίας; Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν από τα κινηματογραφικά πλατό, πάντως, απεικόνιζαν μια Στιούαρτ φτυστή με την πριγκίπισσα, κλείνοντας σε πρώτη φάση τα στόματα που διαμαρτύρονταν και δίνοντας τα εύσημα στους δημιουργούς της ταινίας για την απόφασή τους να της δώσουν τον ρόλο. Κατά γενική ομολογία, η Κρίστεν, εμφανισιακά τουλάχιστον, είναι η πιο πειστική Νταϊάνα απ’ όλες όσες έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Μένει τώρα να δούμε αν και από ερμηνευτική άποψη θα καταφέρει να ξεπεράσει τον πήχη που ανέβασε πολύ ψηλά η Εμα Κόριν, που υποδύθηκε συγκλονιστικά την Νταϊάνα στον τέταρτο κύκλο του «The Crown».Η Κρίστεν Στιούαρτ, έτσι κι αλλιώς, έχει κάνει πολύ μεγάλο δρόμο για να φτάσει ως εδώ. Από το λατρεμένο είδωλο των εφήβων που ρουφούσαν back to back τα κινηματογραφικά επεισόδια του «Twilight Saga» και τα πρωτοσέλιδα με την on/off σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, έγινε εκείνη που προκάλεσε αμηχανία με τη σταράτη δήλωσή της ότι τελικά αγαπάει τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια. Αν το καλοσκεφτείς, η Κρίστεν είναι εξίσου θαρραλέα με την Νταϊάνα. Η μία είχε τα κότσια να παραδεχτεί τη σεξουαλικότητά της, ρισκάροντας τη δημοτικότητα και ίσως και την καριέρα της και η άλλη είχε τα κότσια να φύγει από έναν αδιέξοδο γάμο με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πετώντας στα σκουπίδια την προοπτική να γίνει κάποια μέρα βασίλισσα. Πέρα από το outing που έκανε η ίδια στην προσωπική της ζωή, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν μία ακόμα ροζ κουκλίτσα του Χόλιγουντ, αλλά μια ξεκάθαρα ροκ περσόνα, η Στιούαρτ φρόντισε να κάνει γενναίες επιλογές και στην καριέρα της. Αντί να συνεχίσει την πορεία της στην box office λεωφόρο, έκανε ποιοτική στροφή και έπαιξε στον «Δρόμο», την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Τζακ Κέρουακ. Συνεργάστηκε με μεγάλους και αντισυμβατικούς σκηνοθέτες, όπως ο Ολιβιέ Ασαγιάς («Η Βοηθός»), η Κέλι Ράινχαρτ («Κάποιες γυναίκες») και ο Γούντι Αλεν («Café Society»). Επαιξε και στα «Σύννεφα του Σιλς Μαρία», το 2015, και ήταν τόσο εξαιρετική, που κέρδισε το βραβείο Σεζάρ για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία, μπαίνοντας πρώτη στη λίστα με τις Αμερικανίδες ηθοποιούς που κέρδισαν το γαλλικό Οσκαρ - προς το παρόν αυτή η λίστα είναι μοναχική και έχει μόνο το δικό της όνομα. Επαιξε, βέβαια, και στους «Αγγελους του Τσάρλι», για να μη δείξει ότι σνομπάρει εντελώς τις εμπορικές ταινίες, αλλά η ουσία είναι ότι η Στιούαρτ χτίζει την καριέρα της με τα τούβλα που γυαλίζουν στο δικό της μάτι, χωρίς απαραιτήτως να έχουν απήχηση και στα ταμεία.Αναφερόμενη στην Νταϊάνα, σε συνέντευξή της με αφορμή την ταινία «Spencer», η Στιούαρτ είχε πει: «Πιστεύω πως είχε μια ασταμάτητη, ανοιχτή και οικεία σχέση με το κοινό που ήταν πολύ εντυπωσιακή για τους ανθρώπους που είχαν συνηθίσει να βλέπουν ένα άλλο πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας. Δεν είναι κάτι με το οποίο εγώ μεγάλωσα. Είχα πάντα την αίσθηση ότι μας έκλεψαν αυτό τον άνθρωπο και ένιωθα πάντα μια περιέργεια για εκείνη. Κάθε μέρα όσο ξεδιπλώνω περισσότερο την ιστορία της τόσο περισσότερο επενδύω συναισθηματικά επάνω της». Από την 1η Σεπτεμβρίου, που κάνει έναρξη το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας, θα δούμε τι επίδραση είχε στην ερμηνεία της αυτή η συναισθηματική επένδυση και αν το όνομά της θα ακουστεί -για αρχή- ανάμεσα στις υποψηφιότητες για βραβείο.Ο Χιλιανός Πάμπλο Λαρέν ήταν επίσης ένα όνομα-έκπληξη ως επιλογή για το μανουβράρισμα μιας ταινίας για την Νταϊάνα - αν και ο ίδιος έχει ήδη αποδείξει ότι τα πάει καλά με τα βιογραφικά δράματα, αφού το προηγούμενο πόνημά του «Τζάκι», του 2016, που ασχολούνταν με τη ζωή της Τζάκι Κένεντι, πήρε πολύ καλές κριτικές και έφτασε μέχρι τα Οσκαρ. Αναφερόμενος στη νέα του ταινία και την αποστολή που έπρεπε να φέρει εις πέρας, ο Λαρέν σχολίασε: «Είναι μόλις τρεις μέρες από τη ζωή της και σε αυτό το τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει κάποιος να μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για το ποια πραγματικά ήταν η Νταϊάνα. Ολοι γνωρίζουμε τη μοίρα της, τι της συνέβη και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό. Θα μείνουμε μόνο σε αυτή την τόσο εσωτερική της στιγμή, όπου εκείνη μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνεται και ποια θέλει ναείναι».Η ταινία αφορά όλο κι όλο ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή της Νταϊάνα, το συγκεκριμένο που συνειδητοποιεί οριστικά ότι ο πρίγκιπας που παντρεύτηκε τελικά ήταν βάτραχος και ότι ο γάμος της θα πρέπει να τελειώσει. Είναι Χριστούγεννα του 1991, η βασιλική οικογένεια έχει μαζευτεί στο Σάντριγχαμ για να τα γιορτάσει, κρατώντας τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα: κυνήγι, οινοποσίες στο οικογενειακό τραπέζι, σκοποβολή. Τα πάντα είναι ίδια όπως κάθε χρόνο, εκτός από την Νταϊάνα, που προσπαθεί να ξεδιαλύνει τα αισθήματά της, να παλαντζάρει την αγάπη για τους γιους της με την απογοήτευση από την προδοσία και την απιστία του συζύγου της και να αποφασίσει τελικά να αψηφήσει το πρωτόκολλο και να επιλέξει τη μεγάλη έξοδο από τη βασιλική οικογένεια. Βέβαια, πρόκειται καθαρά για μυθοπλασία, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα - είναι απλώς μια εκδοχή των δημιουργών της ταινίας για το πώς μπορεί να σκέφτηκε η Νταϊάνα και τι είδους εσωτερικές διαδικασίες πέρασε πριν πάρει την τεράστια απόφαση να πει αντίο στο μελλοντικό της στέμμα. Οπως περιγράφει την ταινία και η Κρίστεν Στιούαρτ, «είναι αυτή η πολύ ποιητική φαντασίωση του πώς μπορεί εκείνη να ένιωσε. Ως ταινία δεν ήθελε να δώσει καμία νέα πληροφορία».Τα γυρίσματα του «Spencer» έγιναν στη Γερμανία και τη Βρετανία. Θα προβληθεί πρώτη φορά μπροστά σε κοινό στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας 2021, με επίσημη συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα. Στις αίθουσες προγραμματίζεται να βγει στις 5 Νοεμβρίου, αν και η αρχική πρόθεση ήταν να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2022, με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων από τον θάνατο της Νταϊάνα.Η Κρίστεν Στιούαρτ είναι η ένατη ηθοποιός που υποδύεται τη θρυλική πριγκίπισσα και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Η πρώτη που το τόλμησε ήταν η ημιάσημη Σερένα Σκοτ Τόμας το 1993, που πέρασε ως Νταϊάνα αλλά δεν ακούμπησε στη μετριότατη τηλεταινία του NBC και του SKY ONE TV «Νταϊάνα: Η πραγματική της ιστορία», η οποία είχε βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίο του Αντριου Μόρτον. Τρία χρόνια αργότερα, η Τζούλι Κοξ επιχείρησε να υποδυθεί την πριγκίπισσα στην -επίσης- τηλεταινία «Princess in Love», που διαπραγματευόταν τις ερωτικές σχέσεις της Νταϊάνα. Ελαφρώς κίτρινο και εντόνως αδιάφορο.Το 1998, ο κλήρος έπεσε στην Εϊμι Σεκόμπι, η οποία σε δύο δουλειές έπαιξε όλες κι όλες στην καριέρα της, και η μία ήταν η τηλεταινία «Diana: A Tribute to the People’s Princess». Είτε ο ρόλος τη στοίχειωσε τόσο πολύ που δεν άντεξε έκτοτε να παίξει κάτι άλλο, είτε απλώς δεν την άντεξε το κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις αυτές ταινίες γυρίστηκαν και προβλήθηκαν όσο η Νταϊάνα ήταν ακόμα εν ζωή - που σημαίνει ότι ενδεχομένως είχε την ατυχία να τις δει. Νταϊάνα νο 4 ήταν η Ζενεβιέβ Ο’Ράιλι, ωραία και αριστοκρατική, αλλά και πάλι ξώφαλτση, στο τηλεοπτικό ντοκουδράμα «Diana: Last Days of a Princess», το 2007. Βαθμολογήθηκε με 5,5 στο IMDb και πολύ τού ήταν. Τη σκυτάλη πήρε η Λέσλι Χάρκουρτ το 2011, που υποδύθηκε την Νταϊάνα στην τηλεταινία «Γουίλιαμ και Κάθριν: Ενα βασιλικό ειδύλλιο», που εδώ όμως είχε μάλλον ρόλο γκεστ σταρ, αφού η ιστορία επικεντρωνόταν στον μεγάλο γιο της και την Κέιτ Μίντλετον. Το 2013 η Ναόμι Γουότς σπάει το κατεστημένο των άσημων ηθοποιών που υποδύονται την Νταϊάνα και παίζει τον ρόλο της όσο καλύτερα μπορεί στην κινηματογραφική ταινία «Νταϊάνα» - ωστόσο ήταν μάλλον ατυχής ως αποτέλεσμα. Και φτάνουμε αισίως στο 2020 και στην Εμα Κόριν, που ερμήνευσε άψογα την πριγκίπισσα στα νιάτα της, στον τέταρτο κύκλο του «The Crown», κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της καλύτερης Νταϊάνα μέχρι στιγμής - αν εξαιρέσουμε βέβαια τη Γουότς, οι υπόλοιπες δεν ήταν καν σοβαροί αντίπαλοι.Η επόμενη Νταϊάνα, που δεν την έχουμε δει ακόμα για να κρίνουμε, είναι η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, που υποδύεται την πριγκίπισσα σε λίγο πιο ώριμη ηλικία, στον επόμενο κύκλο του «The Crown», ο οποίος όμως θα προβληθεί στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη δει το «Spencer» και επομένως θα είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε για το ποια από όλες φόρεσε τον ρόλο της Νταϊάνα καλύτερα ◆AFP/VISUALHELLAS.GR, GETTY IMAGES / SPLASH NEWS / IDEAL IMAGES