Harry Styles: Αρσενική θηλυκότητα

Ο 26χρονος τραγουδιστής με τις διάσημες πρώην συντρόφους έχει καταρρίψει κάθε κανόνα στο ανδρικό ντύσιμο

Με την πρώην σύντροφό του Τέιλορ Σουίφτ

Μεταμορφωμένος σε θεό του Ερωτα, με την Κένταλ Τζένερ στον ρόλο της συντρόφου του, της Ψυχής, για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (2016)

Πώς τα σνίκερς συνδυάζονται με πέρλες στον λαιμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

. Πειράζει όμως που πολλά απ’ αυτά που εξυψώνουμε σήμερα ως μοναδικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντιγραφή τάσεων και καταστάσεων που έχουν προηγηθεί;Από τον Ντέιβιντ Μπόουι και τον Φρέντι Μέρκιουρι μέχρι τον Πρινς και τον, υπήρξαν καλλιτέχνες-κολοσσοί που σε εποχές πολύ πιο συντηρητικές, όταν οι άνθρωποι είχαν λιγότερες προσλαμβάνουσες και δεν ήταν τόσο ενημερωμένοι, τόλμησαν να υιοθετήσουν μια εικόνα διαφορετική και να περάσουν τα δικά τους μηνύματα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τους πάντες να αποθεώνουν στις μέρες μας τον 26χρονο τραγουδιστή Χάρι Στάιλς ως τον σύγχρονο μεσσία του gender fluid κινήματος; Είναι η εποχή που διψά για άκρα; Που αποθεώνει με ταχύτητα ενός scroll down και που καταδικάζει με την ίδια ακριβώς ευκολία;Η φωτογράφηση τουσε εμβληματικό περιοδικό μόδας ήρθε ως συνέχεια της συνεργασίας του με τοναλλά και των κατά καιρούς εμφανίσεών του τόσο στο ΜΕΤ GALA όσο και στα Brit Awards. Και μπορεί ο Βρετανός καλλιτέχνης να είναι ο πρώτος άντρας που φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της αμερικανικής «Vogue» εδώ και 127 χρόνια που κυκλοφορεί το έντυπο, ωστόσο αυτό που προκάλεσε επαίνους αλλά και αντιδράσεις ήταν το γεγονός ότι φορούσε γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ.Πολύ κακό για το τίποτα, θα πείτε, μια και ο νεαρός τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες εμφανίσεις του συνηθίζει να επαναπροσδιορίζει κάθε φορά τι σημαίνει να νιώθει καλά ένας άντρας με τον εαυτό του και να μη νοιάζεται για τη γνώμη όσων θεωρούν ότι στην αρρενωπότητα δεν μπορεί να υπεισέλθει κανένα στοιχείο θηλυκότητας.«Δεν υπάρχει υπερβολή στον τρόπο που ντύνεται κανείς. Τα ρούχα υπάρχουν για να μας διασκεδάζουν, για να πειραματιστούμε και να παίξουμε. Το πραγματικά συναρπαστικό στοιχείο είναι ότι οι διαχωριστικές γραμμές σχεδόν εξαφανίζονται. Υπάρχουν ρούχα για άνδρες και ρούχα για γυναίκες. Μόλις βγάλετε τις ετικέτες προφανώς ανοίγετε ένα χώρο στον οποίο μπορείτε να παίξετε. [...] Υπάρχουν φορές που πηγαίνω στα καταστήματα και πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάζει τα γυναικεία ρούχα και να σκέφτεται ότι είναι εκπληκτικά. Οπως συμβαίνει με οτιδήποτε άλλο. Οποτε βάζεις εμπόδια στη ζωή αυτοπεριορίζεσαι», λέει ο ίδιος στη συνέντευξή του τονίζοντας ότι πάντα λάτρευε το ανδρόγυνο στυλ τωνκαι Ιγκυ Ποπ.«Δεν υπάρχει κοινωνία που να μπορεί να επιβιώσει χωρίς ισχυρούς άνδρες. Η Ανατολή το ξέρει αυτό. Στη Δύση, η σταθερή εκθήλυνση των ανδρών μας την ίδια στιγμή που ο μαρξισμός διδάσκεται στα παιδιά μας δεν είναι σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη επίθεση. Ξαναφέρτε πίσω τους αρρενωπούς άνδρες». Από την Ολίβια Γουάιλντ μέχρι την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, όλοι βγήκαν να υπερασπιστούν τον Χάρι Στάιλς, ο οποίος αξίζει να τονίσουμε ότι πολύ πριν από το εξώφυλλο της «» είχε φωτογραφηθεί για το «Beauty Papers» ημίγυμνος, φορώντας ένα διχτυωτό καλσόν και μαύρα παπούτσια. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τεύχους, το περιοδικό ανακοίνωσε ότι η ιστοσελίδα του έπεσε λόγω των αμέτρητων παραγγελιών που δέχτηκε!. Είτε κατευθυνόμενη πρόκληση είτε όχι, είτε καλά σχεδιασμένη από marketeers προώθηση είτε όχι, γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι της μόδας λατρεύουν την ικανότητά του Χάρι Στάιλς να επικοινωνεί μέσω της ένδυσης το δικό του σημαντικό μήνυμα. «Βρίσκεται πραγματικά σε επαφή με τη γυναικεία του πλευρά και είναι κάτι φυσιολογικό. Αποτελεί έμπνευση για τη νέα γενιά - για το πώς μπορείς να είσαι σε έναν απελευθερωμένο παιχνιδότοπο όταν νιώθεις άνετα μ’ αυτό που είσαι. Νομίζω ότι είναι πρωτοπόρος. Εχει την αύρα ενός Αγγλου σταρ της ροκ-εντ-ρολ, ενός Ελληνα θεού με το ύφος του Τζέιμς Ντιν και λίγο από Μικ Τζάγκερ και δεν υπάρχει πιο γλυκός άνθρωπος από αυτόν. Είναι η εικόνα μιας νέας εποχής, του πώς μπορεί να δείχνει ένας άντρας», δήλωσε γι’ αυτόν ο Αλεσάντρο Μικέλε, creative director του οίκου. Σταεμφανίστηκε με τρία διαφορετικά outfit εμπνευσμένα από την εποχή του Ziggy Stardust του Nτέιβιντ Mπόουι, φορώντας πέρλες στον λαιμό, -κλασικό σύμβολο θηλυκότητας-, στομ’ ένα see-through μαύρο πουκάμισο με βολάν και σκουλαρίκι κρεμαστό. «Θέλω μια συγκεκριμένη εικόνα για το πώς εμφανίζομαι. Οχι γιατί με κάνει να φαίνομαι gay ή straight ή bisexual, αλλά γιατί έτσι μου αρέσει. Και πέρα από αυτό, δεν ξέρω, νομίζω ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι που έχει πλάκα. Οι άνθρωποι που θαυμάζω στη μουσική -ο Prince και ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Ελβις και ο Φρέντι Μέρκουρι και ο Ελτον Τζον- είναι σόουμαν. Οταν ήμουν παιδί, αυτό με τρέλαινε. Τώρα θα βάλω κάτι που νιώθω ότι είναι πολύ επιδεικτικό, και δεν θα νιώσω τρελός που το φοράω. Νομίζω πως αν φορέσεις κάτι που σε κάνει να νιώθεις υπέροχα είναι σαν στολή υπερήρωα», δηλώνει ο ίδιος.. Μιλά με αφορμή το κίνημαγια φυλετική δικαιοσύνη, αλλά και για την ευγένεια που πρέπει να έχουμε απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους. «Νομίζω ότι είναι καιρός να γίνουμε πιο ανοιχτοί, να μαθαίνουμε και να ακούμε. Προσπαθώ να διαβάζω και να μορφώνομαι, ώστε σε 20 χρόνια να κάνω ακόμα τα σωστά πράγματα και να επιλέγω τα σωστά βήματα. Πιστεύω στο κάρμα και νομίζω πως τώρα είναι η στιγμή που μπορούμε να δείξουμε λίγο περισσότερη καλοσύνη και ενσυναίσθηση και υπομονή με τους ανθρώπους, να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι να ακούσουμε και να ωριμάσουμε», προσθέτει. Βοηθά γενναιόδωρα εδώ και χρόνια το London Friend, την παλαιότερη φιλανθρωπική οργάνωση του Λονδίνου για την LGBTQ+ κοινότητα, που παρέχει στήριξη και συμβουλές στα μέλη της. Σε συναυλία του εντόπισε μες στο κοινό μια πινακίδα που έγραφε «Είμαι γκέι και σ’ αγαπώ» και απάντησε από το μικρόφωνο: «Κι εγώ σ’ αγαπώ, σε ευχαριστώ που ήρθες... Και βασικά, όλοι είμαστε λιγάκι γκέι, έτσι δεν είναι;».: «Ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη να βάλω ταμπέλα στον εαυτό μου. Για μένα αυτό είναι το περίεργο. Ολοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θέλουν να είναι».. Ωστόσο, οι σχέσεις του με διάσημες γυναίκες όπως η Τέιλορ Σουίφτ αλλά και τα μοντέλα Κάρα Ντελεβίν και Κένταλ Τζένερ αποτυπώθηκαν σε πολλά ενσταντανέ. Ητον φλέρταρε, η Κέιτι Πέρι τον διεκδικούσε, αλλά ο ίδιος έκλαψε για τον χωρισμό του από το μοντέλο Καμίλ Ρόου που πλέον είναι σύντροφος του Τεό Νιάρχος. Γι’ αυτήν εξάλλου έγραψε και το «Cherry», στους στίχους του οποίου της ζητάει να μην αποκαλεί τον«μωρό μου» γιατί έτσι αποκαλούσε εκείνον. Στο τέλος ρωτάει αν ο... άλλος «την πηγαίνει βόλτες στην γκαλερί των γονιών του». Από τους πρώτους του διάσημους έρωτες, μόλις στα 17 του χρόνια, ήταν και η Βρετανίδα παρουσιάστρια Kάρολαϊν Φλακ, που αυτοκτόνησε πρόσφατα.Δηλώνει παιδί της μαμάς, της τηλεφωνεί τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα, το όνομά του συζητήθηκε ως νέου πρωταγωνιστή των ταινιών, αποθεώθηκε για την ερμηνεία του στη «Δουνκέρκη» του Νόλαν, ετοιμάζει νέα ταινία -ένα ψυχολογικό θρίλερ με την Ολίβια Γουάιλντ-, ενώ τα τραγούδια του γίνονται επιτυχίες μόλις κυκλοφορήσουν. Ο άλλοτε frontman του πλέον επιτυχημένου boy band, των One direction, που ξεκίνησαν από το «X Factor», μοιάζει να έχει το magic button και κάθε φορά που το πατά να κάνει την πιο σωστή κίνηση της ζωής του. Ενώ το συγκρότημα ήταν στην κορυφή ο ίδιος αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα και με το πρώτο του τραγούδι «Sign of the Times» σκαρφάλωσε κατευθείαν στο νούμερο 1 και το άλμπουμ του επίσης έφτασε στην κορυφή των charts. «Lights Up», «Adore You», «Falling», «Watermelon Sugar» είναι μερικά από τα τραγούδια που ακολούθησαν την ίδια πορεία. Αυτή τη στιγμή μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στο Λονδίνο και το Λος Αντζελες, έχει περιουσία που ξεπερνά τα 80 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη «Sunday Τimes Rich List», δηλώνει παντού ότι έχει τέσσερις θηλές, δύο κανονικές και δύο υπανάπτυκτες, μιλάει στον ύπνο του, φοβάται τα φίδια και λατρεύει τις χελώνες. Η μηχανή αναζήτησης για τη μόδα Lyst, στη φετινή ανασκόπηση (Year In Review 2020), με δεδομένα αγορών από περισσότερους από 100 εκατομμύρια καταναλωτές, τον τοποθέτησε στην κορυφή των Power Dressers 2020, με την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, την, τηνκ.ά. να ακολουθούν.Στη συνέντευξή του πριν από ένα χρόνο στον «Guardian», ο δημοσιογράφος, ενθουσιασμένος, ανέφερε ότι ο Χάρι Στάιλς πάσχει από υπερβολική δόση ευγένειας και πολιτισμού. Ο ίδιος γέλασε και του απάντησε: «Υπάρχουν πολλοί σαν κι εμένα. Ανθρωποι που πέτυχαν στον τομέα τους αλλά παραμένουν ευγενικοί. Οταν βλέπεις διάσημους και επιτυχημένους που είναι αγενείς σκέφτεσαι: “Ποια να είναι άραγε η δικαιολογία τους;”. Δεν χρειάζεται να είσαι αρχ@#ι για να είσαι σούπερ σταρ» ◆