Η όμορφη Λόρεν επιστρέφει στο έλεος του «Lucifer»

Ο πέμπτος και κατά πάσα πιθανότητα τελευταίος κύκλος της υπερδημοφιλούς σειράς «» αναμένεται με αγωνία από τους λεγόμενουςστο τέλος Αυγούστου. Η, στον ρόλο της ως αστυνομικός του LAPD, θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη και στο... έλεος του Lucifer, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει στο Λος Αντζελες από την κόλαση.Η 42χρονη ηθοποιός που υποδύεται την ντετέκτιβανήκει στην κατηγορία των αδικημένων του Χόλιγουντ που ενώ ξεκίνησε την καριέρα της αρκετά νωρίς, στα 22 της, και διαθέτει ολόκληρο το πακέτο -ταλέντο, εμφάνιση, πάθος για τη δουλειά- δεν κατάφερε να αναδειχθεί σε αστέρα μεγάλου μεγέθους. Αυτό άρχισε να αλλάζει με τη σειρά του-που μετά τους πρώτους τρεις κύκλους πέρασε στο- «Lucifer». Από το 2016, όταν ξεκίνησε, η δημοφιλία της πρωταγωνίστριας ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία και μετά την περσινή διαδικτυακή καμπάνια που έγινε από τουςφίλους της σειράς ώστε αυτή να συνεχιστεί και για 5ο κύκλο, βρίσκεται πλέον στην ατζέντα κάθε casting director.Αν και κυνήγησε μια κινηματογραφική καριέρα, κατάφερε να γίνει πιο γνωστή μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «» όπου είχε τον ρόλο του συνοδού διασώστη της Πυροσβεστικής. Καθώς ο πατέρας της είναι αγγειοχειρουργός, η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι μεγάλωσε μέσα σε νοσοκομεία, ότι η ιατρική ορολογία δεν της είναι άγνωστη και ότι πάντοτε ήθελε να υποδυθεί έναν ρόλο που να έχει σχέση με τον ιατρικό τομέα, τους λειτουργούς του οποίου θαυμάζει απεριόριστα. Για να μπουν μάλιστα στο πνεύμα του ρόλου, ηκαι η συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά ανέβηκαν πριν από τα γυρίσματα σε ένα πραγματικό πυροσβεστικό όχημα και παρακολούθησαν από κοντά τους πυροσβέστες και τους διασώστες επί το έργον.Η ηθοποιός με το έντονο γαλάζιο βλέμμα γεννήθηκε στο Χάντιγκτον Μπιτς της, ωστόσο έχει και ολλανδικές ρίζες, καθώς ο πατέρας του πατέρα της γεννήθηκε στο Αμστερνταμ το 1909 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε παιδική ηλικία. Η Λόρεν φοίτησε στο Los Alamitos High School και το Orange County High School of the Arts και στη συνέχεια έγινε δεκτή στο University of Southern California, όπου σπούδασε Ανθρωπολογία. Τότε ξεκίνησαν και οι πρώτοι πειραματισμοί της στην υποκριτική με τη συμμετοχή της αρχικά σε θεατρικές παραστάσεις όπως το «Πίτερ Παν».