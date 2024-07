EURO 2024 - Λαμίν Γιαμάλ: Ο... νέος Μέσι θέλει να γίνει βασιλιάς της Ευρώπης στα 17 του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOUNIR (@hustle_hard_304)





Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν θητεύσει στη Λα Μασία, έχουν κάνει... παπάδες από νεαρή ηλικία και έχουν κάνει και μαζί μπάνιο. Όχι σε πισίνα ή στη θάλασσα αλλά σε πλαστική μπανιέρα που ίσα ίσα χωράει ένα μωρό μέσα.



Τον Δεκέμβριο του 2007, όταν ο Γιαμάλ ήταν 5 μηνών,



Ο Γιαμάλ σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε ημιτελικά Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ωστόσο δεν έμεινε εκεί. Έτσι πήρε το ρεκόρ από τον Πελέ ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Μουντιάλ σε ηλικία 17 ετών και 244 ημερών στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 κόντρα στη Γαλλία.





Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν θητεύσει στη Λα Μασία, έχουν κάνει... παπάδες από νεαρή ηλικία και έχουν κάνει και μαζί μπάνιο. Όχι σε πισίνα ή στη θάλασσα αλλά σε πλαστική μπανιέρα που ίσα ίσα χωράει ένα μωρό μέσα.Τον Δεκέμβριο του 2007, όταν ο Γιαμάλ ήταν 5 μηνών, ο Λιονέλ Μέσι είχε φωτογραφηθεί με τον μικρό Λαμίν . Τον είχε βουτήξει μέσα σε μια μπανιέρα σαν να τον... βάπτιζε διάδοχό του. Πού να ήξερε και ο Λιονέλ Μέσι ποιον έκανε μπάνιο εκείνη την ημέρα. Ο Λαμάλ πρόλαβε στη Γερμανία και στο Euro 2024 να γράψει και το όνομά του δίπλα σε εκείνο του "Βασιλιά" Πελέ. Ο Γιαμάλ σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε ημιτελικά Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ωστόσο δεν έμεινε εκεί. Έτσι πήρε το ρεκόρ από τον Πελέ ο οποίος είχε αγωνιστεί σεσε ηλικία 17 ετών και 244 ημερών στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 κόντρα στη Γαλλία.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d2l8epysor55)







Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d2l91x7zkjk1)







Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d2dml5cs2swx)





Ο μικρός με τα σιδεράκια στα δόντια, ο μικρός που ο μπαμπάς του είναι φανατικός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά εκείνος θέλει να γίνει το είδωλο της Μπαρτσελόνα, ο μικρός που πάει ακόμη σχολείο και πήρε μαζί του τα τετράδια του για να διαβάσε και να περάσει τις εξετάσεις ενώ έπαιζε στα γήπεδα της Γερμανίας, είναι το πιο hot όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.







👨🏾‍🦱 He was only 15 when he took part in Euro U17 in Hungary and did this against France.



😜 Lamine Yamal, fancy doing it again tomorrow?#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/q0Q6HYfT2A — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 8, 2024





Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μπει ήδη στο στόχαστρο ομάδων όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, που ψάχνει το νέο της είδωλο μετά τον Εμπαπέ, τον Νεϊμάρ αλλά και τον Μέσι, αλλά η Μπαρτσελόνα το 2023 του ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το 2026.









Αυτή δεν είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι του έβαλε ρήτρα αποδέσμευσης το ποσό του 1 δισ. ευρώ! Ο Λαπόρτα τρίβει ήδη τα χέρια του με αυτή την κίνηση και ονειρεύεται να πάρει λίγη από τη λάμψη του Πέρεθ της Ρεάλ. Μάταια όμως.



Φυσικά καμία ομάδα δεν μπορεί να δώσει αυτό το ποσό για να πάρει τον Γιαμάλ, αλλά μπορεί να... σκάσει περισσότερα από τα 222 εκατ. ευρώ που είχε δώσει η Παρί για να πάρει τον προβληματικό Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d2412fqp7isp)





Ο Λαμίν δεσπόζει στο δεξί άκρο της επίθεσης της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα. Έχει «φαρμακερό» αριστερό πόδι, μαγική πάσα, σπουδαίες εκτελέσεις σε στημένα, αλλά ακόμη δεν είναι Λιονέλ Μέσι.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cyc6dfwfdj41)





Οι μετοχές του εκτινάχθηκαν στο Euro 2024 και θα ανέβουν και άλλο εάν μια ημέρα μετά από τα 17α γενέθλιά του (14/7) κατακτήσει τον τίτλο στα γήπεδα της Γερμανίας. Αυτό όμως που έκανε τον Μέσι και τον Ρονάλντο μεγάλους σταρ και είδωλα δεν ήταν οι Εθνικές ομάδες τους, αλλά η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOUNIR (@hustle_hard_304)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOUNIR (@hustle_hard_304)



Ο Λαμίν Γιαμάλ θα κληθεί πλέον να σηκώσει στις πλάτες του την ομάδα της Καταλονίας, μέσα στους κόλπους της ομάδας μεγάλωσε. Ο μικρός ήρωας του ποδοσφαίρου μας, γεννήθηκε στο Εσπλούγες ντε Γιομπρεγάτ, ένα προάστιο της Βαρκελώνης, στις 13 Ιουλίου 2007.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwhoyt5a0dy1)





Το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασραουΐ Εμπανά και είναι παιδί μεταναστών. Ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουϊ, που είναι μικρότερος σε ηλικία από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μενατάστης από το Μαρόκο. Η μητέρα του, Σέιλα Εμπανά, είναι από την Ισημερινή Γουϊνέα. Εκτός από τον Γιαμάλ, η Σέιλα έχει έναν μικρότερο γιο που ονομάζεται Κέιν και μια κόρη που ονομάζεται Μπάρα Γιαμάλ.



لامين احتفل مع عائلته بمناسبة استدعاءه pic.twitter.com/yxQA2saoDs — FCB World (@forcabarca_ar) April 24, 2023



Ο Γιαμάλ μεγάλωσε στην Ροκαφόντα. Φτωχός αλλά γεμάτος. Οι γονείς του κατάλαβαν ότι το παιδί είναι γεννημένο για να παίξει ποδόσφαιρο και μόλις στα 7 του χρόνια βρέθηκε στην φημισμένη Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη Λα Μασία.



Τότε έπαιζε στην La Torreta. Ήταν μια ομάδα της περιοχής του, την οποία κανείς δεν ξέρει και δεν μνημονεύει. Ξεχώρισε για το δυνατό του αριστερό πόδι και για το ποδοσφαιρικό του θράσος.







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOUNIR (@hustle_hard_304)





Ήταν το 2014. Οι προπονητές του προπονητές τον βάζουν να παίζει ως σέντερ φορ, αν και στο σχήμα 1-3-2-1 της Μπάρτσα αλλά έχει παίξει και αριστερό μπακ. Όσο αυτός παίζει στη Λα Μασία, η οικογένειά του αλλάζει συνεχώς σπίτια. Πρώτα πάει στο Ματαρό, μετά στο Γκρανολιές. Πάντα γύρω γύρω από τη Βαρκελώνη.



Ο μικρός ξεχωρίζει γρήγορα. Είναι γρήγορος, είναι εύστοχος, είναι καλλιτέχνης. Είναι το "μαργαριτάρι της Λα Μασία". Πολλοί αρχίζουν να τον συγκρίνουν με τον Μέσι και στα 12 του χρόνια (το 2019) θα έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί ξανά μαζί του.









Δύο μπαλαδόροι της Μπαρτσελόνα στην ίδια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που έγινε viral πριν ο πατέρας του βγάλει εκείνη που τον κάνει μπάνιο. Ο Γιαμάλ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνει στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.



Τον Απρίλιο του 2023 έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα της La Liga απέναντι στη Μπέτις. Σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 16 ημερών

έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε στη LaLiga.



Στις 8 Οκτωβρίου 2023, σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Γρανάδα, ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε το πρώτο του τέρμα γράφοντας εκ νέου ιστορία, καθώς έγινε ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε παιχνίδι της LaLiga και της Μπαρτσελόνα (16 χρόνων και 87 ημερών).



Ακολούθησαν άλλα ρεκόρ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα που μοιάζουν ... αμέτρητα. Ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε τόσα ρεκόρ στην ηλικία του αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Στην Εθνική Ισπανίας έπαιξε από μικρός και έφτασε γρήγορα στην ανδρών.



Leo Messi and Lamine Yamal a few years ago 😍

This duo could end up at Barça next season 💙❤️#FCB #UCL pic.twitter.com/lr1qxDLWIH — Bee Sports (@BeeSports_app) May 1, 2023

Σε ηλικία 16 ετών και 50 ημερών αγωνίστηκε κόντρα στη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2024 και σκόραρε κιόλας. Έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στην Ισπανία και ο μικρότερος σκόρερ της.

Στο παιχνίδι με την Κροατία για την πρεμιέρα, αγωνίστηκε ως βασικός καταρρίπτοντας το ρεκόρ του νεαρότερου παίκτη που συμμετείχε σε τελική φάση EURO (16 ετών και 338 ημερών), το οποίο διατηρούσε από το 2021 ο Πολωνός Κάσπερ Κοζλόφσκι (17 ετών και 246 ημερών).



Όντας μέλος της Κ-17 της Ισπανίας μαζί τον Χεσούς Φορτέα της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ντανιέλ Μουνιόθ της Ατλέτικο, όπως γράφτηκε παρενοχλούσαν τηλεφωνικά με πονηρούς σκοπούς μια κοπέλα που δούλευε στην ομοσπονδία.

Lamine Yamal célèbre ses buts en faisant le code postal (304) du quartier ouvrier de Rocafonda dans lequel il a grandi et que l'extrême droite appelle "la porcherie multiculturelle".



Gros respect Lamine ✊



(@FonsiLoaiza) pic.twitter.com/8aVdgKNx66 — Footballogue (@Footballogue) July 10, 2024

Scoring worldies from outside the box vs. France in a Euro semifinal.



It's what Lamine Yamal does 😮‍💨 pic.twitter.com/Kw9VGhsFAZ — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2024

Lamine Yamal with family after his MOTM display against France. ❤️🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/vbeDy7skdF — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 10, 2024

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FC Barcelona (@fcbarcelona)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη adidas Football (@adidasfootball)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @lamineyamal

Ενημερώνονται οι ομάδες τους και μένουν εκτός εθνικής για τέσσερις αγώνες. Σιωπηλά. Τότε πολλοί γύρω του αρχίζουν να του λένε να προσέχει τα social media. Σήμερα έχει λογαριασμό στο Instagram με 10,5 εκατ. followers.Για την ερωτική του ζωή δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα αλλά ο Γιαμάλ έχει αποκαλύψει πότε θα παντρευτεί: «Σκοπεύω να παντρευτώ στα 26 μου». Ο Γιαμάλ στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει και για το πως του φέρονται τα κορίτσια: «Πρόσφατα, μια κοπέλα με πλησίασε σε ένα ασανσέρ, ζήτησε μια φωτογραφία και μετά είπε: «Δώσε μου τον αριθμό τηλεφώνου σου, το χρειάζομαι».

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟔 pic.twitter.com/9LUn7qcH9k — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 2, 2023

Εκτός γηπέδου, ο Λαμίν ξεχωρίζει την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του. Του αρέσει η ραπ μουσική, τα γλυκά και τα ζυμαρικά. Λατρεύει να τρώει τα φαγητά της μητέρας του και όσο ήταν στη "Λα Μασία" ανυπονομούσε να βγαίνει τα Σαββατοκύριακα για να τα απολαμβάνει.Ο Λαμίν Γιαμάλ έχε 13 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική Ισπανίας και 51 συμμετοχές και 7 γκολ με την Μπαρτσελόνα, με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα το 2023.

Λατρεύει να πανηγυρίζει τα γκολ του σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του ένα 3, ένα 0 και ένα 4 (304). Τα τελευταία τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς Rocafonda (08304), μιας από τις πιο φτωχές γειτονιές της Καταλονίας, την οποία το ακροδεξιό VOX αποκάλεσε «πολυπολιτισμική κοπριά».