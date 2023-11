Κλιματική αλλαγή: Πώς επηρεάζει τα παιδιά - «Ένα στα 3 εκτίθεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα»

Περισσότερα από 27 εκατομμύρια παιδιά σε 12 χώρες, από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή , βίωσαν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια το 2022, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων που έδωσε στη δημοσιότητα η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα (COP28), οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στο Ντουμπάι.πέρσι σε αυτές τις 12 χώρες, λόγω της ξηρασίας, των πλημμυρών και άλλων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Καταγραφής της Επισιτιστικής Ανασφάλειας (IPC), μιας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ και πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών ινστιτούτων στόχος της οποίας είναι να διαπιστώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης σε διάφορες περιοχές του κόσμου.Τααπό τα 27 εκατομμύρια παιδιά που βίωσαν επισιτιστική ανασφάλεια προέρχονται από τηνκαι τη, σύμφωνα με τη Save the Children. «Όσο τα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή θα γίνονται πιο συχνά και ακραία, θα βλέπουμε ολοένα και πιο σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των παιδιών», προειδοποίησε η γενική διευθύντρια της οργάνωσης, Ίνγκερ Άσινγκ.Η φιλανθρωπική οργάνωση κάλεσε την COP28 να λάβει μέτρα για την κλιματική αλλαγή αλλά και για τις άλλες αιτίες της επισιτιστικής ανασφάλειας, ζητώντας για παράδειγμα να αποτραπούν οι ένοπλες συγκρούσεις και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας.Στη Σομαλία οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες εκτόπισαν 650.000 ανθρώπους και οι μισοί από αυτούς ήταν παιδιά. Στο Πακιστάν περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά υποσιτίζονται ακόμη, μετά τις πλημμύρες του 2022.Σε παγκόσμιο επίπεδο η Save the Children υπολογίζει ότι. Σε μια έκθεσή της την περασμένη εβδομάδα η οργάνωση ανέφερε ότι φέτος 17,6 εκατομμύρια παιδιά θα βρεθούν αντιμέτωπα με συνθήκες λιμού από τη στιγμή της γέννησής τους.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ