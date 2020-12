«Αστέρι της Βηθλεέμ»: H Γη σε μια σπάνια ευθυγράμμιση του Δία και του Κρόνου- Δείτε βίντεο

TOMORROW Jupiter and Saturn will be at their closest separation in the sky since 1623 at 0.1° apart. Here's an animation showing exactly how close that is relative to a familiar object, the Moon! (Moon ONLY added to illustrate the scale) #GreatConjunction2020 pic.twitter.com/2mvdl6KjmI — Dr. James O'Donoghue (@physicsJ) December 20, 2020

Ένα σπάνιο φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες όσοι κοίταξαν τον ουρανό προς τα νοτιοδυτικά στο Βόρειο Ημισφαίριο και μια ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα.Οι δύο από μεγαλύτεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οκαι οπλησίασαν ο ένας τον άλλον και φάνηκαν να συναντιούνται σε μια ουράνια εκδήλωση που οι αστρονόμοι την αποκαλούν «».Ο συνδυασμός των δύο πλανητών φέτος συνέπεσε με το, όταν ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση νοτίως του ισημερινού οπότε παρατηρείται η μικρότερη ημέρα του χρόνου και ορίζεται ως η επίσημη έναρξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Δείτε εδώ το μήνυμα της Google για το φαινόμενο Το ιδιαίτερα σπάνιο «πάντρεμα» τωνΔία και Κρόνου στον ουρανό της Γης, πραγματοποιείται περίπου μία φορά κάθε 20 χρόνια. Αλλά η τελευταία φορά που ο Δίας και ο Κρόνος ήταν κοντά ήταν το 1623, και αυτό το πέρασμα δεν ήταν ορατό από τα περισσότερα μέρη της Γης.Το θεαματικό αυτό αστρονομικό φαινόμενο, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο γήινο νυχτερινό ουρανό εδώ και αιώνες. Στην πραγματικότητα βέβαια ο Κρόνος θα βρίσκεται τουλάχιστον 730 εκατομμύρια χιλιόμετρα πίσω από τον Δία, ο οποίος θα απέχει 890 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.Η τελευταία ορατή μεγάλη σύζευξη συνέβη πολύ πριν από τα τηλεσκόπια το 1226, στα μισά της κατασκευής του καθολικού καθεδρικού ναού τηςΗ φωτεινότητα των δύο πλανητών στον ουρανό έχει προκαλέσει συζητήσεις για το αν ήταν το «» που η Καινή Διαθήκη περιγράφει ότι καθοδήγησε τους τρεις μάγους στο μωρό Ιησού.Ο Γερμανός αστρονόμος,, έγραψε το 1614 ότι πίστευε πως το «» στην ιστορία της Γέννησης θα μπορούσε να ήταν «σύνοδος του Δία και του Κρόνου». Ωστόσο, ο αστρονόμος, διευθύνων σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Dyer του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Μπρέντγουντ του Τενεσί, δήλωσε ότι μια υπέροχη σύζευξη είναι μόνο μία από τις πολλές πιθανές εξηγήσεις για το βιβλικό φαινόμενο.Ο Κρόνος σε πολλές περιοχές με καθαρό ουρανό φαινόταν με κιάλια ή και με γυμνό μάτι πάνω δεξιά από το Δία, ενώ ορατοί ήταν -με ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο- τέσσερις μεγάλοι δορυφόροι του Δία και τουλάχιστον ένας του Κρόνου.Η επόμενη μεγάλη σύζευξη μεταξύ των δύο πλανητών - αν και δεν είναι τόσο κοντά μεταξύ τους - έρχεται το Νοέμβριο του 2040. Μια στενότερη ευθυγράμμιση παρόμοια με την χθεσινή θα συμβεί τον Μάρτιο του 2080, σύμφωνα με τους αστρονόμους.