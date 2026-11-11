Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Γνωστός επιχειρηματίας της νύχτας δήλωνε... υπάλληλος στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Προφυλακίστηκε χθες ο 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο, ελεύθεροι με όρους άλλοι έξι κατηγορούμενοι – Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη επιχειρηματίες από τον χώρο της διασκέδασης και της εστίασης