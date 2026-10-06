Καίσαρης: Από το The Ilisian στο Ελληνικό – Τα νέα στοιχήματα και τα μερίσματα από… «χρυσό»
Καίσαρης: Από το The Ilisian στο Ελληνικό – Τα νέα στοιχήματα και τα μερίσματα από… «χρυσό»
Σχεδόν 28 εκατ. ευρώ οι αθροιστικές πωλήσεις των εμπορικών εταιρειών της οικογένειας - Το νέο Kessaris στο πρώην Hilton, το σχέδιο για Bulgari στο Ελληνικό και η ανανέωση του δικτύου - Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις για κέρδη, δανεισμό και διανομές
Από τη Βουκουρεστίου και το Golden Hall μέχρι τη Μύκονο και την Costa Navarino, και πλέον από το The Ilisian έως το Ελληνικό, η οικογένεια Καίσαρη διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της στην αγορά του κοσμήματος και του ρολογιού πολυτελείας.
Το νέο Kessaris στο συγκρότημα του πρώην Hilton έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του, ενώ το επόμενο σχέδιο που καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι η δημιουργία καταστήματος Bulgari στο Ελληνικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο Kessaris στο συγκρότημα του πρώην Hilton έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του, ενώ το επόμενο σχέδιο που καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι η δημιουργία καταστήματος Bulgari στο Ελληνικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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