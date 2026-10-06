Καίσαρης: Από το The Ilisian στο Ελληνικό – Τα νέα στοιχήματα και τα μερίσματα από… «χρυσό»

Σχεδόν 28 εκατ. ευρώ οι αθροιστικές πωλήσεις των εμπορικών εταιρειών της οικογένειας - Το νέο Kessaris στο πρώην Hilton, το σχέδιο για Bulgari στο Ελληνικό και η ανανέωση του δικτύου - Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις για κέρδη, δανεισμό και διανομές