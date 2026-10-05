Bloomberg: Το Λονδίνο χάνει υπερπλούσιους με περιουσίες $160 δισ. και η μετακόμιση του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα ταράζει τα νερά
Bloomberg: Το Λονδίνο χάνει υπερπλούσιους με περιουσίες $160 δισ. και η μετακόμιση του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα ταράζει τα νερά
Πώς η απόφαση του Ρόκος να μετακομίσει στην Ελλάδα αιφνιδίασε πολλούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού κλάδου - Bloomberg: Η Ελλάδα στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος – Δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία, Ιταλία
Η φυγή των υπερπλούσιων από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα ύψους 160 δισ. δολαρίων. Το ποσό αυτό, το οποίο υπολογίστηκε με βάση στοιχεία του Bloomberg Billionaires Index, αποτυπώνει για πρώτη φορά το τεράστιο μέγεθος των περιουσιών και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Βρετανία. Αντιπροσωπεύει τον συνολικό πλούτο των προσώπων που παρακολουθεί ο δείκτης και τα οποία, μόνο μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, είτε περιόρισαν σημαντικά τους δεσμούς τους με το Ηνωμένο Βασίλειο είτε τους διέκοψαν πλήρως.
Στα 160 δισ. δολάρια περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες οικογενειακές περιουσίες, μέλη των οποίων έχουν φύγει από τη χώρα. Το συνολικό ποσό ξεπερνά μάλιστα τον πλούτο των Βρετανών που περιλαμβάνονται στον Bloomberg Billionaires Index και εξακολουθούν να έχουν ως βάση τους το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι φόροι δοκιμάζουν τη σχέση του Λονδίνου με τους πλούσιους
Οι φορολογικές αλλαγές που στοχεύουν τους εύπορους από τότε που οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία το 2024 έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τη θέση του Λονδίνου ως παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής δύναμης.
Η κατάργηση φορολογικών προνομίων που ευνοούσαν τους υπερπλούσιους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν διαρκή φημολογία για νέα μέτρα, έχει προκαλέσει σοβαρή ρήξη στη σχέση μεταξύ της οικονομικής ελίτ και της κυβέρνησης. Παράλληλα, εδραιώνεται ευρύτερα η αντίληψη ότι η χώρα γίνεται λιγότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις.
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Στα 160 δισ. δολάρια περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες οικογενειακές περιουσίες, μέλη των οποίων έχουν φύγει από τη χώρα. Το συνολικό ποσό ξεπερνά μάλιστα τον πλούτο των Βρετανών που περιλαμβάνονται στον Bloomberg Billionaires Index και εξακολουθούν να έχουν ως βάση τους το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι φόροι δοκιμάζουν τη σχέση του Λονδίνου με τους πλούσιους
Οι φορολογικές αλλαγές που στοχεύουν τους εύπορους από τότε που οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία το 2024 έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τη θέση του Λονδίνου ως παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής δύναμης.
Η κατάργηση φορολογικών προνομίων που ευνοούσαν τους υπερπλούσιους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν διαρκή φημολογία για νέα μέτρα, έχει προκαλέσει σοβαρή ρήξη στη σχέση μεταξύ της οικονομικής ελίτ και της κυβέρνησης. Παράλληλα, εδραιώνεται ευρύτερα η αντίληψη ότι η χώρα γίνεται λιγότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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