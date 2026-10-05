Bloomberg: Το Λονδίνο χάνει υπερπλούσιους με περιουσίες $160 δισ. και η μετακόμιση του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα ταράζει τα νερά

Πώς η απόφαση του Ρόκος να μετακομίσει στην Ελλάδα αιφνιδίασε πολλούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού κλάδου - Bloomberg: Η Ελλάδα στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος – Δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία, Ιταλία