Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση

Η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο ολοκληρώνεται με υψηλό ενδιαφέρον από δανειολήπτες, ενώ το επόμενο μεγάλο στοίχημα αφορά τα step-up δάνεια και τη μετάβασή τους σε κανονικά τοκοχρεολυτικά