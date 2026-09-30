Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση
Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση
Η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο ολοκληρώνεται με υψηλό ενδιαφέρον από δανειολήπτες, ενώ το επόμενο μεγάλο στοίχημα αφορά τα step-up δάνεια και τη μετάβασή τους σε κανονικά τοκοχρεολυτικά
Κατακόρυφα έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και τη μετατροπή τους σε ευρώ, καθώς σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία που έχει δοθεί στους δανειολήπτες. Το πρόγραμμα έχει παραταθεί έως σήμερα, με το υπουργείο να έχει επισημάνει ότι στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δανειολήπτες να μετατρέψουν τα δάνειά τους σε ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, το ποσοστό των δανείων που τελικά θα ενταχθούν στη ρύθμιση μπορεί να κινηθεί μεταξύ 70% και 75%, εφόσον ολοκληρωθούν οι αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, το ποσοστό των δανείων που τελικά θα ενταχθούν στη ρύθμιση μπορεί να κινηθεί μεταξύ 70% και 75%, εφόσον ολοκληρωθούν οι αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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