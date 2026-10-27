Ο χάρτης των νέων παροχών - Ποιοι θα πάρουν ενίσχυση €400 τον Νοέμβριο
Ο χάρτης των νέων παροχών - Ποιοι θα πάρουν ενίσχυση €400 τον Νοέμβριο
Μπαίνουν στη φάση της υλοποίησης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ - Το χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων και των ελαφρύνσεων για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οικογένειες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η ώρα της πληρωμής για τα μέτρα της ΔΕΘ πλησιάζει, με την αυξημένη ενίσχυση των συνταξιούχων τον Νοέμβριο να φέρνει τα πρώτα χρήματα στην τσέπη και τις μειώσεις φόρων και κρατήσεων να ακολουθούν σταδιακά μέσα στο 2027. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και των ελαφρύνσεων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ ξεδιπλώνεται στο νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τα μέτρα της ΔΕΘ και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Νοέμβριο. Ορισμένες παρεμβάσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026. Το αυξημένο επίδομα γέννησης καλύπτει όσους απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο εξαρτώμενο παιδί από την αρχή του έτους. Αντίστοιχα, η μείωση φόρου για τους επαγγελματίες αγρότες αφορά τα φετινά κέρδη, με περίπου 47.000 δικαιούχους να κερδίζουν έως 2.900 ευρώ στις δηλώσεις του 2027.
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η εφαρμογή του νέου επενδυτικού «κουμπαρά» για τα παιδιά, με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ τον χρόνο. Τον ίδιο μήνα οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα αρχίσουν να βλέπουν μικρότερη παρακράτηση φόρου, καθώς μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.
Μέσα στο 2027 περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας τους σε μικρούς οικισμούς. Από την 1η Απριλίου μειώνεται η εργατική εισφορά ανεργίας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου καταβάλλεται για πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά στο Δημόσιο.
Συνταξιούχοι:
€400 τον Νοέμβριο.Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων ομάδων θα λάβουν έως τις 30 Νοεμβρίου την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά. Οσοι λάμβαναν ήδη τα 300 ευρώ κερδίζουν επιπλέον 100 ευρώ τον χρόνο, ενώ περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό. Για ζευγάρι συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τις προϋποθέσεις, η πληρωμή φτάνει τα 800 ευρώ. Για τις συντάξεις γήρατος απαιτείται συμπλήρωση του 65ου έτους έως το τέλος του προηγούμενου έτους και καταβολή κύριας σύνταξης τον Σεπτέμβριο του έτους πληρωμής, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει από τα 60 για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου χωρίς κύρια σύνταξη γήρατος.
Μεγαλύτερο επίδομα γέννησης.
Αυξάνεται το επίδομα γέννησης από 3.500 σε 4.500 ευρώ για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί, 5.500 ευρώ για το πέμπτο και 6.500 ευρώ για το έκτο, με περίπου 2.500 οικογένειες να ωφελούνται ετησίως. Για κάθε επόμενο παιδί προστίθενται ακόμη 1.000 ευρώ. Μετρά ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών μετά τη γέννηση. Η αύξηση καλύπτει αναδρομικά τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οσοι έχουν ήδη πληρωθεί θα λάβουν τη διαφορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς νέα αίτηση, εφάπαξ αν έχουν εισπράξει ολόκληρο το επίδομα ή αναλογικά αν έχουν λάβει την πρώτη δόση. Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί τα ποσά παραμένουν 2.400, 2.700 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Εως €1.800 λιγότερος φόρος για τρίτεκνους.
Περίπου 87.000 τρίτεκνοι, ανάμεσά τους 34.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πληρώνουν λιγότερο φόρο, καθώς από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Οι μισθωτοί θα δουν τη διαφορά από τον Ιανουάριο με μικρότερη παρακράτηση στον μισθό τους, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι στα εκκαθαριστικά του 2028. Η ελάφρυνση ισχύει για κάθε γονέα χωριστά εφόσον έχει τρία εξαρτώμενα παιδιά. Κερδίζουν και όσοι δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ, αφού απαλλάσσεται το πρώτο τμήμα του εισοδήματός τους. Το υπόλοιπο φορολογείται με τους συντελεστές κάθε κλιμακίου, με 20% για το τμήμα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
Ανοίγει ο παιδικός «κουμπαράς».
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η εφαρμογή του Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων. Η αίτηση ανοίγματος υποβάλλεται σε πάροχο από τον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια πριν το παιδί συμπληρώσει τα δύο έτη. Στον λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν γονείς, παππούδες, νονοί ή άλλα φυσικά πρόσωπα, με συνολικό όριο ιδιωτικών εισφορών 10.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. Το κράτος προσθέτει ποσό ίσο με τις επιλέξιμες εισφορές, μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως. Η κρατική συμμετοχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για εισφορές έως 100 ευρώ τον μήνα. Αν οι καταβολές διαφέρουν από μήνα σε μήνα, γίνεται ετήσια εκκαθάριση. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα επενδύονται για λογαριασμό του παιδιού και παραμένουν δεσμευμένα έως τα 18, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως σοβαροί λόγοι υγείας.
Αυξήσεις στις αναπηρικές παροχές.
Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι αναπηρικές παροχές για περίπου 218.000 δικαιούχους, με το ίδιο ποσοστό που αυξάνονται οι συντάξεις. Το μέσο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 220 ευρώ, με το ποσό να διαφέρει ανάλογα με τις παροχές που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Καλύπτονται τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας για τις προβλεπόμενες κατηγορίες του πρώην ΟΓΑ και η ενίσχυση ανάδοχων γονέων ατόμων που εντάσσονται σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.
Μειώνονται οι κρατήσεις στους μισθούς.
Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται από 1,20% σε 0,70% η εισφορά ανεργίας που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Η κράτηση περιορίζεται κατά 5 ευρώ για μεικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, 7,50 ευρώ για αποδοχές 1.500 ευρώ και 10 ευρώ για αποδοχές 2.000 ευρώ ανά μισθοδοσία, πριν υπολογιστεί η επίδραση στον φόρο.
Εως 2.900 ευρώ κέρδος για αγρότες.
Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν περίπου 47.000 επαγγελματίες αγρότες στις δηλώσεις του 2027, καθώς μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ αγροτικών κερδών του 2026. Προϋπόθεση είναι να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες και τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Το ετήσιο όφελος εξαρτάται από το εισόδημα και τα παιδιά:
- Χωρίς παιδιά και με εισόδημα 15.000 ευρώ, το κέρδος είναι 1.183 ευρώ.
- Με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, φτάνει τα 1.540 ευρώ.
- Χωρίς παιδιά και με εισόδημα 30.000 ευρώ, φτάνει τα 2.900 ευρώ.
Ποιοι επαγγελματίες «ψαλιδίζουν» τα τεκμήρια
Μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα και λιγότερο φόρο θα έχουν στις δηλώσεις του 2027 οι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για τα εισοδήματα του 2026 καταργούνται οι προσαυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, καθώς και το κριτήριο του υψηλότερου μισθού εργαζόμενου. Περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται σήμερα από τις προσαυξήσεις τζίρου ή μισθοδοσίας. Για την απαλλαγή πρέπει να έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία τους στο myDATA, να τηρούν τις υποχρεώσεις για POS και διασύνδεση, να έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις και να μην έχουν τις προβλεπόμενες φορολογικές ή εργατικές παραβάσεις την προηγούμενη πενταετία.
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η εφαρμογή του νέου επενδυτικού «κουμπαρά» για τα παιδιά, με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ τον χρόνο. Τον ίδιο μήνα οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα αρχίσουν να βλέπουν μικρότερη παρακράτηση φόρου, καθώς μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.
Μέσα στο 2027 περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας τους σε μικρούς οικισμούς. Από την 1η Απριλίου μειώνεται η εργατική εισφορά ανεργίας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου καταβάλλεται για πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά στο Δημόσιο.
Συνταξιούχοι:
€400 τον Νοέμβριο.Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων ομάδων θα λάβουν έως τις 30 Νοεμβρίου την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά. Οσοι λάμβαναν ήδη τα 300 ευρώ κερδίζουν επιπλέον 100 ευρώ τον χρόνο, ενώ περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό. Για ζευγάρι συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τις προϋποθέσεις, η πληρωμή φτάνει τα 800 ευρώ. Για τις συντάξεις γήρατος απαιτείται συμπλήρωση του 65ου έτους έως το τέλος του προηγούμενου έτους και καταβολή κύριας σύνταξης τον Σεπτέμβριο του έτους πληρωμής, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει από τα 60 για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου χωρίς κύρια σύνταξη γήρατος.
Μεγαλύτερο επίδομα γέννησης.
Αυξάνεται το επίδομα γέννησης από 3.500 σε 4.500 ευρώ για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί, 5.500 ευρώ για το πέμπτο και 6.500 ευρώ για το έκτο, με περίπου 2.500 οικογένειες να ωφελούνται ετησίως. Για κάθε επόμενο παιδί προστίθενται ακόμη 1.000 ευρώ. Μετρά ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών μετά τη γέννηση. Η αύξηση καλύπτει αναδρομικά τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οσοι έχουν ήδη πληρωθεί θα λάβουν τη διαφορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς νέα αίτηση, εφάπαξ αν έχουν εισπράξει ολόκληρο το επίδομα ή αναλογικά αν έχουν λάβει την πρώτη δόση. Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί τα ποσά παραμένουν 2.400, 2.700 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Εως €1.800 λιγότερος φόρος για τρίτεκνους.
Περίπου 87.000 τρίτεκνοι, ανάμεσά τους 34.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πληρώνουν λιγότερο φόρο, καθώς από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Οι μισθωτοί θα δουν τη διαφορά από τον Ιανουάριο με μικρότερη παρακράτηση στον μισθό τους, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι στα εκκαθαριστικά του 2028. Η ελάφρυνση ισχύει για κάθε γονέα χωριστά εφόσον έχει τρία εξαρτώμενα παιδιά. Κερδίζουν και όσοι δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ, αφού απαλλάσσεται το πρώτο τμήμα του εισοδήματός τους. Το υπόλοιπο φορολογείται με τους συντελεστές κάθε κλιμακίου, με 20% για το τμήμα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
Ανοίγει ο παιδικός «κουμπαράς».
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η εφαρμογή του Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων. Η αίτηση ανοίγματος υποβάλλεται σε πάροχο από τον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια πριν το παιδί συμπληρώσει τα δύο έτη. Στον λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν γονείς, παππούδες, νονοί ή άλλα φυσικά πρόσωπα, με συνολικό όριο ιδιωτικών εισφορών 10.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. Το κράτος προσθέτει ποσό ίσο με τις επιλέξιμες εισφορές, μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως. Η κρατική συμμετοχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για εισφορές έως 100 ευρώ τον μήνα. Αν οι καταβολές διαφέρουν από μήνα σε μήνα, γίνεται ετήσια εκκαθάριση. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα επενδύονται για λογαριασμό του παιδιού και παραμένουν δεσμευμένα έως τα 18, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως σοβαροί λόγοι υγείας.
Αυξήσεις στις αναπηρικές παροχές.
Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι αναπηρικές παροχές για περίπου 218.000 δικαιούχους, με το ίδιο ποσοστό που αυξάνονται οι συντάξεις. Το μέσο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 220 ευρώ, με το ποσό να διαφέρει ανάλογα με τις παροχές που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Καλύπτονται τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας για τις προβλεπόμενες κατηγορίες του πρώην ΟΓΑ και η ενίσχυση ανάδοχων γονέων ατόμων που εντάσσονται σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.
Μειώνονται οι κρατήσεις στους μισθούς.
Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται από 1,20% σε 0,70% η εισφορά ανεργίας που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Η κράτηση περιορίζεται κατά 5 ευρώ για μεικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, 7,50 ευρώ για αποδοχές 1.500 ευρώ και 10 ευρώ για αποδοχές 2.000 ευρώ ανά μισθοδοσία, πριν υπολογιστεί η επίδραση στον φόρο.
Εως 2.900 ευρώ κέρδος για αγρότες.
Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν περίπου 47.000 επαγγελματίες αγρότες στις δηλώσεις του 2027, καθώς μηδενίζονται οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ αγροτικών κερδών του 2026. Προϋπόθεση είναι να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες και τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Το ετήσιο όφελος εξαρτάται από το εισόδημα και τα παιδιά:
- Χωρίς παιδιά και με εισόδημα 15.000 ευρώ, το κέρδος είναι 1.183 ευρώ.
- Με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, φτάνει τα 1.540 ευρώ.
- Χωρίς παιδιά και με εισόδημα 30.000 ευρώ, φτάνει τα 2.900 ευρώ.
Ποιοι επαγγελματίες «ψαλιδίζουν» τα τεκμήρια
Μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα και λιγότερο φόρο θα έχουν στις δηλώσεις του 2027 οι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για τα εισοδήματα του 2026 καταργούνται οι προσαυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, καθώς και το κριτήριο του υψηλότερου μισθού εργαζόμενου. Περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται σήμερα από τις προσαυξήσεις τζίρου ή μισθοδοσίας. Για την απαλλαγή πρέπει να έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία τους στο myDATA, να τηρούν τις υποχρεώσεις για POS και διασύνδεση, να έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις και να μην έχουν τις προβλεπόμενες φορολογικές ή εργατικές παραβάσεις την προηγούμενη πενταετία.
Ενδεικτικά, σε καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζόμενους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα πέφτει από 27.244 σε 16.744 ευρώ και ο φόρος μειώνεται κατά 2.534 ευρώ. Αν όμως τα δηλωθέντα κέρδη είναι υψηλότερα, ο φόρος υπολογίζεται σε αυτά. Παράλληλα, η μείωση 50% στο τεκμαρτό επεκτείνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται και κατοικούν μόνιμα σε οικισμούς με έως 2.000 κατοίκους ή έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, με τις προβλεπόμενες γεωγραφικές εξαιρέσεις. Στα ταξί, το τεκμαρτό υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Τα μερίδια σε περισσότερα οχήματα αθροίζονται μέχρι το 100%, ενώ οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης εξαιρούνται.
Μικρότερη προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες.
Η προκαταβολή φόρου των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται από 55% σε 50%. Η αλλαγή αφορά την προκαταβολή που βεβαιώνεται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων και θα εμφανιστεί κατά κανόνα στα εκκαθαριστικά του 2028. Την ίδια χρονιά θα φανεί και η φοροελάφρυνση των αυτοαπασχολούμενων τρίτεκνων για τα εισοδήματα του 2027.
Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος εκτός Αττικής.
Χωρίς τέλος επιτηδεύματος θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του 2027 οι εταιρείες για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Η απαλλαγή καλύπτει το φορολογικό έτος 2026. Στην υπόλοιπη Αττική το τέλος μειώνεται στο μισό για το φορολογικό έτος 2027 και καταργείται από το 2028. Ετσι, η έκπτωση θα φανεί στις δηλώσεις του 2028 και η πλήρης απαλλαγή στις δηλώσεις του 2029.
Ελαφρύνσεις για μονογονεϊκές οικογένειες.
Περίπου 14.000 μονογονεϊκές οικογένειες εκτιμάται ότι ωφελούνται από τη ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2026, τα συγκεκριμένα εισοδήματα δεν συνυπολογίζονται στο εισοδηματικό όριο για να θεωρείται ένα παιδί εξαρτώμενο μέλος. Ετσι, η σύνταξη λόγω απώλειας γονέα δεν στερεί από τον άλλο γονέα τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εξαρτώμενα παιδιά, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ.
Το όριο απαλλαγής των προαιρετικών φιλοδωρημάτων αλλάζει από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, με εφαρμογή στα εισοδήματα του 2026. Η ετήσια βάση ευνοεί ιδιαίτερα την εποχική εργασία, όπου τα φιλοδωρήματα συγκεντρώνονται σε λίγους μήνες. Η απαλλαγή αφορά μισθωτούς που λαμβάνουν προαιρετικά φιλοδωρήματα από πελάτες, είτε μέσω της επιχείρησης είτε απευθείας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για διανομείς που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
Ποιοι γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ για το σπίτι τους.
Σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία επεκτείνει το νομοσχέδιο την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας. Προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, ενώ εξαιρείται η Αττική, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η απαλλαγή αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και μόνο την κύρια κατοικία τους, όπως προκύπτει από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η φορολογητέα αξία ολόκληρου του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξοχικά και άλλα ακίνητα δεν καλύπτονται.
Φοροεκπτώσεις για ηλεκτρονικές πληρωμές.
Παρατείνεται και το 2027 το κίνητρο για ηλεκτρονικές πληρωμές προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των επιλέξιμων δαπανών, μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως. Παρατείνεται επίσης ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών. Ετσι, διευκολύνεται η συμπλήρωση του ορίου και περιορίζεται ο κίνδυνος πρόσθετου φόρου λόγω ελλείμματος ηλεκτρονικών αποδείξεων.
Περισσότερος χρόνος για φοροαπαλλαγές στα ακίνητα.
Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων. Αφορά κατοικίες που ήταν κενές ή μεταφέρονται από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απαλλαγή καλύπτει τους πρώτους 36 μήνες μετά τον μήνα σύναψης της μίσθωσης. Το βασικό όριο εμβαδού είναι 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο παιδί του μισθωτή πάνω από τα δύο. Ειδική πρόβλεψη επιτρέπει μισθώσεις τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών σε συγκεκριμένες κατηγορίες υγειονομικών, εκπαιδευτικών και ενστόλων του Δημοσίου. Για το 2027 παρατείνονται επίσης η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς, η αναστολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις και το φορολογικό κίνητρο για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Για μηχανήματα και εξοπλισμό που αποκτώνται από το 2027 προβλέπονται αποσβέσεις σε έξι αντί για δέκα έτη. Η δαπάνη αφαιρείται γρηγορότερα από τα φορολογητέα κέρδη, με συντελεστές 10% τα δύο πρώτα έτη, 15% τα δύο επόμενα και 25% τα δύο τελευταία.
Επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2027 πληρώνεται πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων σε περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τα 500 ευρώ μεικτά αντιστοιχούν ενδεικτικά σε 257 έως 389 ευρώ καθαρά, ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και τα παιδιά. Το επίδομα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Ολόκληρο το ποσό δικαιούνται όσοι έχουν μισθοδοτηθεί για όλο το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για λιγότερους μήνες, μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία καταβάλλεται αναλογία. Το ανώτατο ποσό παραμένει στα 500 ευρώ μεικτά ανά δικαιούχο ακόμη και αν εργάζεται σε περισσότερες θέσεις.
Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται από 5% σε 15% ο φόρος στις αμοιβές που λαμβάνουν από εταιρικά κέρδη μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό μόνο για το τμήμα πάνω από τις 60.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο. Για τα πρώτα 60.000 ευρώ παραμένει στο 5%. Από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται σε 15% και ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας για αγοραστές που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Μικρότερη προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες.
Η προκαταβολή φόρου των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται από 55% σε 50%. Η αλλαγή αφορά την προκαταβολή που βεβαιώνεται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων και θα εμφανιστεί κατά κανόνα στα εκκαθαριστικά του 2028. Την ίδια χρονιά θα φανεί και η φοροελάφρυνση των αυτοαπασχολούμενων τρίτεκνων για τα εισοδήματα του 2027.
Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος εκτός Αττικής.
Χωρίς τέλος επιτηδεύματος θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του 2027 οι εταιρείες για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Η απαλλαγή καλύπτει το φορολογικό έτος 2026. Στην υπόλοιπη Αττική το τέλος μειώνεται στο μισό για το φορολογικό έτος 2027 και καταργείται από το 2028. Ετσι, η έκπτωση θα φανεί στις δηλώσεις του 2028 και η πλήρης απαλλαγή στις δηλώσεις του 2029.
Ελαφρύνσεις για μονογονεϊκές οικογένειες.
Περίπου 14.000 μονογονεϊκές οικογένειες εκτιμάται ότι ωφελούνται από τη ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2026, τα συγκεκριμένα εισοδήματα δεν συνυπολογίζονται στο εισοδηματικό όριο για να θεωρείται ένα παιδί εξαρτώμενο μέλος. Ετσι, η σύνταξη λόγω απώλειας γονέα δεν στερεί από τον άλλο γονέα τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εξαρτώμενα παιδιά, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ.
Το όριο απαλλαγής των προαιρετικών φιλοδωρημάτων αλλάζει από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, με εφαρμογή στα εισοδήματα του 2026. Η ετήσια βάση ευνοεί ιδιαίτερα την εποχική εργασία, όπου τα φιλοδωρήματα συγκεντρώνονται σε λίγους μήνες. Η απαλλαγή αφορά μισθωτούς που λαμβάνουν προαιρετικά φιλοδωρήματα από πελάτες, είτε μέσω της επιχείρησης είτε απευθείας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για διανομείς που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
Ποιοι γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ για το σπίτι τους.
Σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία επεκτείνει το νομοσχέδιο την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας. Προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, ενώ εξαιρείται η Αττική, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η απαλλαγή αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και μόνο την κύρια κατοικία τους, όπως προκύπτει από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η φορολογητέα αξία ολόκληρου του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξοχικά και άλλα ακίνητα δεν καλύπτονται.
Φοροεκπτώσεις για ηλεκτρονικές πληρωμές.
Παρατείνεται και το 2027 το κίνητρο για ηλεκτρονικές πληρωμές προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των επιλέξιμων δαπανών, μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως. Παρατείνεται επίσης ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών. Ετσι, διευκολύνεται η συμπλήρωση του ορίου και περιορίζεται ο κίνδυνος πρόσθετου φόρου λόγω ελλείμματος ηλεκτρονικών αποδείξεων.
Περισσότερος χρόνος για φοροαπαλλαγές στα ακίνητα.
Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων. Αφορά κατοικίες που ήταν κενές ή μεταφέρονται από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απαλλαγή καλύπτει τους πρώτους 36 μήνες μετά τον μήνα σύναψης της μίσθωσης. Το βασικό όριο εμβαδού είναι 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο παιδί του μισθωτή πάνω από τα δύο. Ειδική πρόβλεψη επιτρέπει μισθώσεις τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών σε συγκεκριμένες κατηγορίες υγειονομικών, εκπαιδευτικών και ενστόλων του Δημοσίου. Για το 2027 παρατείνονται επίσης η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς, η αναστολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις και το φορολογικό κίνητρο για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Για μηχανήματα και εξοπλισμό που αποκτώνται από το 2027 προβλέπονται αποσβέσεις σε έξι αντί για δέκα έτη. Η δαπάνη αφαιρείται γρηγορότερα από τα φορολογητέα κέρδη, με συντελεστές 10% τα δύο πρώτα έτη, 15% τα δύο επόμενα και 25% τα δύο τελευταία.
Επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2027 πληρώνεται πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων σε περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τα 500 ευρώ μεικτά αντιστοιχούν ενδεικτικά σε 257 έως 389 ευρώ καθαρά, ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και τα παιδιά. Το επίδομα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Ολόκληρο το ποσό δικαιούνται όσοι έχουν μισθοδοτηθεί για όλο το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για λιγότερους μήνες, μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία καταβάλλεται αναλογία. Το ανώτατο ποσό παραμένει στα 500 ευρώ μεικτά ανά δικαιούχο ακόμη και αν εργάζεται σε περισσότερες θέσεις.
Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται από 5% σε 15% ο φόρος στις αμοιβές που λαμβάνουν από εταιρικά κέρδη μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό μόνο για το τμήμα πάνω από τις 60.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο. Για τα πρώτα 60.000 ευρώ παραμένει στο 5%. Από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται σε 15% και ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας για αγοραστές που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
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