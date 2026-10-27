Ο χάρτης των νέων παροχών - Ποιοι θα πάρουν ενίσχυση €400 τον Νοέμβριο

Ενδεικτικά, σε καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζόμενους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα πέφτει από 27.244 σε 16.744 ευρώ και ο φόρος μειώνεται κατά 2.534 ευρώ. Αν όμως τα δηλωθέντα κέρδη είναι υψηλότερα, ο φόρος υπολογίζεται σε αυτά. Παράλληλα, η μείωση 50% στο τεκμαρτό επεκτείνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται και κατοικούν μόνιμα σε οικισμούς με έως 2.000 κατοίκους ή έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, με τις προβλεπόμενες γεωγραφικές εξαιρέσεις. Στα ταξί, το τεκμαρτό υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Τα μερίδια σε περισσότερα οχήματα αθροίζονται μέχρι το 100%, ενώ οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης εξαιρούνται.Η προκαταβολή φόρου των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται από 55% σε 50%. Η αλλαγή αφορά την προκαταβολή που βεβαιώνεται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων και θα εμφανιστεί κατά κανόνα στα εκκαθαριστικά του 2028. Την ίδια χρονιά θα φανεί και η φοροελάφρυνση των αυτοαπασχολούμενων τρίτεκνων για τα εισοδήματα του 2027.Χωρίς τέλος επιτηδεύματος θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του 2027 οι εταιρείες για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Η απαλλαγή καλύπτει το φορολογικό έτος 2026. Στην υπόλοιπη Αττική το τέλος μειώνεται στο μισό για το φορολογικό έτος 2027 και καταργείται από το 2028. Ετσι, η έκπτωση θα φανεί στις δηλώσεις του 2028 και η πλήρης απαλλαγή στις δηλώσεις του 2029.Περίπου 14.000 μονογονεϊκές οικογένειες εκτιμάται ότι ωφελούνται από τη ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2026, τα συγκεκριμένα εισοδήματα δεν συνυπολογίζονται στο εισοδηματικό όριο για να θεωρείται ένα παιδί εξαρτώμενο μέλος. Ετσι, η σύνταξη λόγω απώλειας γονέα δεν στερεί από τον άλλο γονέα τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εξαρτώμενα παιδιά, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.Το όριο απαλλαγής των προαιρετικών φιλοδωρημάτων αλλάζει από 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, με εφαρμογή στα εισοδήματα του 2026. Η ετήσια βάση ευνοεί ιδιαίτερα την εποχική εργασία, όπου τα φιλοδωρήματα συγκεντρώνονται σε λίγους μήνες. Η απαλλαγή αφορά μισθωτούς που λαμβάνουν προαιρετικά φιλοδωρήματα από πελάτες, είτε μέσω της επιχείρησης είτε απευθείας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για διανομείς που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.Σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία επεκτείνει το νομοσχέδιο την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας. Προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, ενώ εξαιρείται η Αττική, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η απαλλαγή αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και μόνο την κύρια κατοικία τους, όπως προκύπτει από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η φορολογητέα αξία ολόκληρου του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξοχικά και άλλα ακίνητα δεν καλύπτονται.Παρατείνεται και το 2027 το κίνητρο για ηλεκτρονικές πληρωμές προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των επιλέξιμων δαπανών, μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως. Παρατείνεται επίσης ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών. Ετσι, διευκολύνεται η συμπλήρωση του ορίου και περιορίζεται ο κίνδυνος πρόσθετου φόρου λόγω ελλείμματος ηλεκτρονικών αποδείξεων.Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων. Αφορά κατοικίες που ήταν κενές ή μεταφέρονται από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απαλλαγή καλύπτει τους πρώτους 36 μήνες μετά τον μήνα σύναψης της μίσθωσης. Το βασικό όριο εμβαδού είναι 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο παιδί του μισθωτή πάνω από τα δύο. Ειδική πρόβλεψη επιτρέπει μισθώσεις τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών σε συγκεκριμένες κατηγορίες υγειονομικών, εκπαιδευτικών και ενστόλων του Δημοσίου. Για το 2027 παρατείνονται επίσης η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς, η αναστολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις και το φορολογικό κίνητρο για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Για μηχανήματα και εξοπλισμό που αποκτώνται από το 2027 προβλέπονται αποσβέσεις σε έξι αντί για δέκα έτη. Η δαπάνη αφαιρείται γρηγορότερα από τα φορολογητέα κέρδη, με συντελεστές 10% τα δύο πρώτα έτη, 15% τα δύο επόμενα και 25% τα δύο τελευταία.Στις 16 Δεκεμβρίου 2027 πληρώνεται πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων σε περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τα 500 ευρώ μεικτά αντιστοιχούν ενδεικτικά σε 257 έως 389 ευρώ καθαρά, ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και τα παιδιά. Το επίδομα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Ολόκληρο το ποσό δικαιούνται όσοι έχουν μισθοδοτηθεί για όλο το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για λιγότερους μήνες, μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία καταβάλλεται αναλογία. Το ανώτατο ποσό παραμένει στα 500 ευρώ μεικτά ανά δικαιούχο ακόμη και αν εργάζεται σε περισσότερες θέσεις.Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται από 5% σε 15% ο φόρος στις αμοιβές που λαμβάνουν από εταιρικά κέρδη μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό μόνο για το τμήμα πάνω από τις 60.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο. Για τα πρώτα 60.000 ευρώ παραμένει στο 5%. Από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται σε 15% και ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας για αγοραστές που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.Φωτογραφία: EUROKINISSI