«Κοντοβερός»: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με…νέους πλειστηριασμούς
«Κοντοβερός»: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με…νέους πλειστηριασμούς
Η ηγέτιδα κάποτε εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων που πτώχευσε είναι αντιμέτωπη με νέα σφυριά για ιδιοκτησίες της στην Κω- Η πορεία της από την άνοδο στην κατάρρευση
Αντιμέτωπη με νέους πλειστηριασμούς είναι η «Κοντοβερός» («Freskot»), παρότι εδώ και καιρό έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Μπορεί η κραταιά κάποτε εταιρεία, η οποία για πολλά χρόνια ήταν leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, να έχει χάσει το μεγάλο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα ακίνητα που έχουν ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα.
Στην Κω
Πρόκειται για δύο ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε ισάριθμους πλειστηριασμούς στις 9 Σεπτεμβρίου, με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα Σοφία Αραβοπούλου.
Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός γηπέδου επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., ασφαλτοστρωμένου στο μεγαλύτερο μέρος του, επίπεδου, σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο περίπου 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Στην Κω
Πρόκειται για δύο ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε ισάριθμους πλειστηριασμούς στις 9 Σεπτεμβρίου, με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα Σοφία Αραβοπούλου.
Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός γηπέδου επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., ασφαλτοστρωμένου στο μεγαλύτερο μέρος του, επίπεδου, σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο περίπου 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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