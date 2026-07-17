Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας
Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας
Για εμάς, τους επιβάτες, ο χώρος του αεροπλάνου είναι ένας τόπος ψευδαίσθησης. Το πλήρωμα μας υποδέχεται χαμογελαστό, οι παραλείψεις μας αντιμετωπίζονται απαλά, ενώ πετώντας κάνουμε παύση στην καθημερινότητα
Στο φόντο της δικής μας άνεσης υπάρχει ένα αόρατο πεδίο ανταγωνισμού. Το αεροδρόμιο όπου θα πετάξει μια εταιρεία και, κυρίως, η ώρα αναχώρησης ή άφιξης των αεροσκαφών της είναι κρίσιμη και μετρήσιμη αξία. Το δικαίωμα της να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, συγκεκριμένη ώρα, κοστίζει ακριβά. Στην εμπορική αεροπορία αυτή η ώρα απογείωσης ή προσγείωσης λέγεται slot.
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