Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας
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Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας

Για εμάς, τους επιβάτες, ο χώρος του αεροπλάνου είναι ένας τόπος ψευδαίσθησης. Το πλήρωμα μας υποδέχεται χαμογελαστό, οι παραλείψεις μας αντιμετωπίζονται απαλά, ενώ πετώντας κάνουμε παύση στην καθημερινότητα

Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας
Στο φόντο της δικής μας άνεσης υπάρχει ένα αόρατο πεδίο ανταγωνισμού. Το αεροδρόμιο όπου θα πετάξει μια εταιρεία και, κυρίως, η ώρα αναχώρησης ή άφιξης των αεροσκαφών της είναι κρίσιμη και μετρήσιμη αξία. Το δικαίωμα της να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, συγκεκριμένη ώρα, κοστίζει ακριβά. Στην εμπορική αεροπορία αυτή η ώρα απογείωσης ή προσγείωσης λέγεται slot.

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