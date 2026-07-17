Τα slots των αεροδρομίων – Το εμπόριο της σωστής ώρας

Για εμάς, τους επιβάτες, ο χώρος του αεροπλάνου είναι ένας τόπος ψευδαίσθησης. Το πλήρωμα μας υποδέχεται χαμογελαστό, οι παραλείψεις μας αντιμετωπίζονται απαλά, ενώ πετώντας κάνουμε παύση στην καθημερινότητα