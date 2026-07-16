Η λευκή γραμμή που έσωσε εκατομμύρια ζωές
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Η λευκή γραμμή που έσωσε εκατομμύρια ζωές

Η πιο υποτιμημένη «εφεύρεση» ασφάλειας στην ιστορία της αυτοκίνησης

Η λευκή γραμμή που έσωσε εκατομμύρια ζωές
Αν γίνει μια παγκόσμια δημοσκόπηση σχετικά με το ποια είναι η πιο επαναστατική εφεύρεση για την ασφάλεια των οδηγών, η πρωτιά στις πιο δημοφιλείς απαντήσεις ασφαλώς θα κριθεί ανάμεσα στη ζώνη ασφαλείας και τον αερόσακο. Κι όμως, η πιο αποτελεσματική εφεύρεση είναι στην ουσία… αόρατη. Είναι παρούσα σε κάθε σύγχρονο δρόμο, σε τέτοιο βαθμό, που νομίζουμε ότι υπήρχε από πάντα. Δεν ισχύει, όμως, αυτό με τη λευκή γραμμή στην άκρη του δρόμου.

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