Η λευκή γραμμή που έσωσε εκατομμύρια ζωές
Η λευκή γραμμή που έσωσε εκατομμύρια ζωές
Η πιο υποτιμημένη «εφεύρεση» ασφάλειας στην ιστορία της αυτοκίνησης
Αν γίνει μια παγκόσμια δημοσκόπηση σχετικά με το ποια είναι η πιο επαναστατική εφεύρεση για την ασφάλεια των οδηγών, η πρωτιά στις πιο δημοφιλείς απαντήσεις ασφαλώς θα κριθεί ανάμεσα στη ζώνη ασφαλείας και τον αερόσακο. Κι όμως, η πιο αποτελεσματική εφεύρεση είναι στην ουσία… αόρατη. Είναι παρούσα σε κάθε σύγχρονο δρόμο, σε τέτοιο βαθμό, που νομίζουμε ότι υπήρχε από πάντα. Δεν ισχύει, όμως, αυτό με τη λευκή γραμμή στην άκρη του δρόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα