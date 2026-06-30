Χρηστικός οδηγός από την ΑΑΔΕ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, όσα πρέπει να ξέρετε
Χρηστικός οδηγός από την ΑΑΔΕ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, όσα πρέπει να ξέρετε
Έναν οδηγό με ερωτήσεις κι απαντήσεις που αφορούν στην καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ εξέδωσε η ΑΑΔΕ
Έναν χρηστικό οδηγό που αφορά στην έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν, σχετικά με το ποιοι το δικαιούνται και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.
Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε 950.000 οικογένειες.
Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ΥΠΕΘΟΟ και ΑΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν 947.609 δικαιούχοι για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 219.737.550 ευρώ.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση, ενώ δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:
• είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
• έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της
φορολογικής δήλωσης,
• και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.
Αναφορικά με τα εισοδηματικά όρια, προβλέπεται:
- Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι:
40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο
πέραν του πρώτου.
Παραδείγματα:
Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε 950.000 οικογένειες.
Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ΥΠΕΘΟΟ και ΑΑΔΕ, την ενίσχυση λαμβάνουν 947.609 δικαιούχοι για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 219.737.550 ευρώ.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση, ενώ δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:
• είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
• έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της
φορολογικής δήλωσης,
• και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.
Αναφορικά με τα εισοδηματικά όρια, προβλέπεται:
- Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι:
40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο
πέραν του πρώτου.
Παραδείγματα:
Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.
Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.
Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
Παραδείγματα:
Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.
Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.
Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.
Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης.
Παράδειγμα:
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το
ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.
Σε ό,τι αφορά έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις, όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα.
Παραδείγματα:
Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.
Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.
Σημειώνεται ότι το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση, τότε αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια.
Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
Παράλληλα, ο οδηγός της ΑΑΔΕ αναφέρει και το τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις γονέων.
Αυτές είναι όταν:
- ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- σε κοινή δήλωση ο ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- σε χωριστές δηλώσεις όταν ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- ο ένας γονέας έχει αποβιώσει
- στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση του ενός γονέα
Τέλος, στον οδηγό υπάρχει αναφορά και σε περιπτώσεις διαφορετικού ποσού που μπορεί να δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους.
Δείτε αναλυτικά τα παραδείγματα ΕΔΩ
Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.
Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
Παραδείγματα:
Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.
Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.
Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.
Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης.
Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση ανά οικογενειακή κατάσταση
Παράδειγμα:
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το
ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.
Σε ό,τι αφορά έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις, όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα.
Παραδείγματα:
Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.
Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.
Σημειώνεται ότι το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση, τότε αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια.
Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
Παράλληλα, ο οδηγός της ΑΑΔΕ αναφέρει και το τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις γονέων.
Τι ισχύει στις ειδικές περιπτώσεις γονέων και ποιες είναι αυτές
Αυτές είναι όταν:
- ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- σε κοινή δήλωση ο ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- σε χωριστές δηλώσεις όταν ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
- ο ένας γονέας έχει αποβιώσει
- στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση του ενός γονέα
Τέλος, στον οδηγό υπάρχει αναφορά και σε περιπτώσεις διαφορετικού ποσού που μπορεί να δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους.
Δείτε αναλυτικά τα παραδείγματα ΕΔΩ
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