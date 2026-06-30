Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή 1 στις 2 επιχειρήσεις που έλεγξε σε τρεις ημέρες στην ανατολική Αττική, δύο 48ωρα λουκέτα στο Πόρτο Ράφτη

Η επιλογή των στόχων των επιχειρήσεων βασίστηκε σε ενδείξεις όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και άλλα ευρήματα από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων