Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή 1 στις 2 επιχειρήσεις που έλεγξε σε τρεις ημέρες στην ανατολική Αττική, δύο 48ωρα λουκέτα στο Πόρτο Ράφτη
Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή 1 στις 2 επιχειρήσεις που έλεγξε σε τρεις ημέρες στην ανατολική Αττική, δύο 48ωρα λουκέτα στο Πόρτο Ράφτη
Η επιλογή των στόχων των επιχειρήσεων βασίστηκε σε ενδείξεις όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και άλλα ευρήματα από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων
Παραβατικότητα 53% αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν το τριήμερο 26-28 Ιουλίου κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής στην ανατολική Αττική.
Χρησιμοποιώντας αλγοριθμικά μοντέλα κινδύνου, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκαναν εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη επιβάλλοντας πρόστιμα 50.000 ευρώ.
Η επιλογή των στόχων των επιχειρήσεων βασίστηκε σε ενδείξεις όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και άλλα ευρήματα από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους που περιόρισαν σημαντικά την κίνηση στα καταστήματα, οι έλεγχοι έδειξαν ότι 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία.
Συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών παραβάσεων.
Σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι ενισχύει καθημερινά την παρουσία της σε περιοχές με αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να προστατεύσει τις συνεπείς επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά. Το μήνυμα της Αρχής είναι πως οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες δράσεις και θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη θερινή περίοδο, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία των συνεπών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.
Χρησιμοποιώντας αλγοριθμικά μοντέλα κινδύνου, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκαναν εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη επιβάλλοντας πρόστιμα 50.000 ευρώ.
Η επιλογή των στόχων των επιχειρήσεων βασίστηκε σε ενδείξεις όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και άλλα ευρήματα από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους που περιόρισαν σημαντικά την κίνηση στα καταστήματα, οι έλεγχοι έδειξαν ότι 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία.
Συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών παραβάσεων.
Σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι ενισχύει καθημερινά την παρουσία της σε περιοχές με αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να προστατεύσει τις συνεπείς επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά. Το μήνυμα της Αρχής είναι πως οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες δράσεις και θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη θερινή περίοδο, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία των συνεπών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.
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