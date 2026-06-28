Santa Marina Mykonos: 40 χρόνια ιστορίας και η exclusive συνεργασία με τον Paul Wesley
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Santa Marina Mykonos: 40 χρόνια ιστορίας και η exclusive συνεργασία με τον Paul Wesley

Ο Χολιγουντιανός σταρ λανσάρισε το διάσημο bourbon brand του στην Ελλάδα, μέσα από μία εμβληματική συνεργασία με το Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos

Santa Marina Mykonos: 40 χρόνια ιστορίας και η exclusive συνεργασία με τον Paul Wesley
Η Μύκονος ανέκαθεν αποτελούσε έναν προορισμό που δύσκολα αποκωδικοποιείται απόλυτα, καθώς η σχέση των επισκεπτών με τους ανθρώπους και τα τοπία της δεν βασίζεται απαραίτητα σε μια επαναλαμβανόμενη σύνδεση, αλλά συχνά σε μια συνειδητή προσμονή. Κι όμως, το νησί αυτό διατηρεί μια ανεξήγητη δύναμη που μαγνητίζει και αναγκάζει τον επισκέπτη να επαναπροσδιορίσει την έννοια της έλξης από την αρχή. Πρωταγωνιστές στο νησί παραμένουν πάντα οι άνθρωποι και αυτό γίνεται απόλυτα αισθητό στο εμβληματικό Santa Marina, α Luxury Collection Resort.


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