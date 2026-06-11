Wonderplant: Τζίρος ρεκόρ 56 εκατ. ευρώ με ώθηση από το νέο θερμοκήπιο – Στα 25 εκατ. οι επενδύσεις του 2025
Wonderplant: Τζίρος ρεκόρ 56 εκατ. ευρώ με ώθηση από το νέο θερμοκήπιο – Στα 25 εκατ. οι επενδύσεις του 2025
Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 29%, ολοκλήρωσε το νέο συγκρότημα θερμοκηπίων 100 στρεμμάτων στη Δράμα και συνεχίζει να προωθεί το επενδυτικό σχέδιο στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η άνοδος του χρηματοοικονομικού κόστους περιόρισε σημαντικά την κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν κατά 81%
Η μεγαλύτερη επέκταση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Wonderplant αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά της μεγέθη. Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον φιλόδοξα εγχειρήματα υψηλής τεχνολογίας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, κατέγραψε το 2025 τζίρο-ρεκόρ 56,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς η λειτουργία του νέου συγκροτήματος θερμοκηπίων 100 στρεμμάτων στη Δράμα ενίσχυσε σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα.
Την ίδια ώρα, η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ και συνέχισε να υλοποιεί το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παραμένει ανοικτό το μεγάλο στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου θερμοκηπιακού συμπλέγματος βρίσκεται σε κρίσιμη φάση αδειοδοτήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Την ίδια ώρα, η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ και συνέχισε να υλοποιεί το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παραμένει ανοικτό το μεγάλο στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου θερμοκηπιακού συμπλέγματος βρίσκεται σε κρίσιμη φάση αδειοδοτήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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