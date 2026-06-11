Wonderplant: Τζίρος ρεκόρ 56 εκατ. ευρώ με ώθηση από το νέο θερμοκήπιο – Στα 25 εκατ. οι επενδύσεις του 2025

Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 29%, ολοκλήρωσε το νέο συγκρότημα θερμοκηπίων 100 στρεμμάτων στη Δράμα και συνεχίζει να προωθεί το επενδυτικό σχέδιο στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η άνοδος του χρηματοοικονομικού κόστους περιόρισε σημαντικά την κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν κατά 81%