Holcim: Ο βασικός μέτοχος της ΑΓΕΤ Ηρακλής σχεδιάζει περί τις 15 εξαγορές το 2026 – Η στρατηγική για τον κλάδο κατασκευών
Holcim: Ο βασικός μέτοχος της ΑΓΕΤ Ηρακλής σχεδιάζει περί τις 15 εξαγορές το 2026 – Η στρατηγική για τον κλάδο κατασκευών
O CEO του ελβετικού ομίλου δεν απέκλεισε τη συμμετοχή του στη σταδιακή συγκέντρωση του ευρωπαϊκού κλάδου τσιμέντου, καθώς μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις βιωσιμότητας
Για τα σχέδια του ελβετικού ομίλου Ηοlcim να προχωρήσει σε περίπου 15 εξαγορές μέσα στο 2026, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος, Μίλιαν Γκούτοβιτς, προσθέτοντας ότι ο όμιλος θα διατηρήσει τον ρυθμό της έντονης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.
Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Γκούτοβιτς τόνισε ότι η Holcim θα παραμείνει προσηλωμένη κυρίως σε μικρότερες συμφωνίες, χωρίς να αποκλείει όμως τη συμμετοχή της στη σταδιακή συγκέντρωση του ευρωπαϊκού κλάδου τσιμέντου, καθώς μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις βιωσιμότητας.
«Έχουμε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο ενεργών projects. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε περίπου 15 συμφωνίες φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Γκούτοβιτς τόνισε ότι η Holcim θα παραμείνει προσηλωμένη κυρίως σε μικρότερες συμφωνίες, χωρίς να αποκλείει όμως τη συμμετοχή της στη σταδιακή συγκέντρωση του ευρωπαϊκού κλάδου τσιμέντου, καθώς μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις βιωσιμότητας.
«Έχουμε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο ενεργών projects. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε περίπου 15 συμφωνίες φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα